Někteří rodiče nesrážejí ani vysokou horečku u dětí, lékaři před tím varují

Zatímco odborné doporučení zní, že teplota u dětí by se měla srážet, když překročí 38 stupňů, případně třicet osm a půl u těch starších, někteří rodiče to nedělají. A nikoliv proto, že by ji neměli čím srážet. Myslí si, že pro posílení imunity je to lepší. Podle lékařů je to však nebezpečné.