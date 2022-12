Zbavte se nekonečného kašle po virózách, pomohou vitamíny C a D i bylinky

„Kašel je obranný mechanismus organismu, který udržuje dýchací cesty průchodné. Je jedním z nejčastějších příznaků onemocnění převážně dýchacího ústrojí. Akutní kašel netrvá zpravidla déle než 3 týdny. V souvislosti se závažnějším respiračním onemocněním lze tuto hranici posunout na 6 až 8 týdnů. Pokašlávání nás tedy může trápit i delší dobu, ale nakažliví už nejsme, onemocnění postupně odeznívá,“ popisuje konzultantka lékáren Benu Ivana Lánová.

Základ je léčit kašel správně

Pro správnou léčbu je třeba rozlišit, jestli nás trápí suchý, nebo produktivní vlhký kašel, a tomu přizpůsobit léčivé přípravky. Suchým kašlem onemocnění většinou začíná a na jeho léčbu se používají antitusika (dextromethorphan, butamirát, dropropizin a levodropropizin), která kašel tlumí. Později se kašel často mění v produktivní, který se léčí mukolytiky. Ta snižují viskozitu hlenu a usnadňují jeho vykašlávání.

„Vykašlávání usnadňuje bromhexin, acetylcystein, ambroxol, erdostein nebo guajfenesin. Z bylinek je vhodný břečťan, jitrocel, mateřídouška, tymián nebo prvosenka,“ doporučuje Ivana Lánová.

Na samotném konci virózy se kašel může změnit znovu v suchý, který je zapotřebí tišit. V takovém případě už často postačí k léčbě pastilky zvlhčující sliznici krku a snižující nutkání ke kašli. Lékárnice doporučuje pastilky obsahující lišejník.

Zvyšte příjem vitaminu C a D

„Na místě je užívání vitaminu C, D a zinku, které dokáží zkrátit dobu trvání nachlazení. Dají se podávat i preventivně. Především vitamin D, který se tvoří v kůži přirozeně pomocí slunečního záření, nám právě jeho nedostatkem v zimních měsících chybí. Vhodné je i podávání betaglukanů, a to buď preventivně od podzimu do jara, nebo ve větší dávce při už probíhajícím onemocnění,“ vyjmenovává Ivana Lánová.





Bylinky: Pomůže podběl, jitrocel i cibule

Velkými pomocníky v boji s kašlem jsou také bylinky. „Přímo proti kašli a zahlenění je výborný sirup a čaj z podbělu. Odedávna výborné a v minulosti užívané prostředky jsou z cibule, ať už v kombinaci s fenyklem a medem, nebo s černou ředkví,“ uvádí bylinkářka Jarmila Podhorná ze společnosti Naděje, která se zabývá výrobou přípravků z rostlin.

Pro děti pak bylinkářka doporučuje čaje z jitrocele, tymiánu a mateřídoušky.

„Odedávna využívaným prostředkem je divizna v podobě sirupu nebo tinktury, také jitrocel v různé úpravě. Chrapot a kašel zmírní užívání kaše z nastrouhaného křenu, s přidáním medu a žloutku. Užívá se po lžičkách,“ pokračuje Podhorná.

Ozdravte svou slinivku

Důležité podle ní je také zaměřit se na sliznice, jejichž činnost souvisí s funkcí slinivky. „Souběžně s tím můžeme volit bylinné prostředky pro uvolnění sliznic a likvidaci bakterií. Pro regeneraci slinivky můžeme využít tinkturu z houbičky penízovky a borůvky. K regeneraci sliznic a očistě od bakterií je vhodným prostředkem žampion, který je také přírodním antibiotikem na horní cesty dýchací, dále imunitní prostředek z pupenů černého rybízu, který též regeneruje sliznice,“ uzavírá Jarmila Podhorná.

Prostředků z bylin je podle ní na výběr hodně, důležité je pro jejich využití to, že pomohou, ale nenechají svým působením na organismu žádné následky.

Během léčby, ale i v týdnech po ní, bychom měli svému stavu také přizpůsobit svůj denní režim. Například zvýšit příjem tekutin (ideálně právě prostřednictvím bylinných čajů) a vitaminů, více odpočívat, zvlhčovat vzduch a více větrat.