VZP zavádí příspěvek na nové očkování proti RSV, čerpat jej lze do konce roku

Žádosti lze posílat od pátku

Fakticky to znamená, že pojišťovna začne žádosti o příspěvek přijímat od pátku 1. září 2023, a to elektronicky i na svých pobočkách. Mohou o něj žádat ale i senioři očkovaní v srpnu. Proplácet jej VZP bude z vlastního fondu prevence.

Dva tisíce korun mohou klienti VZP čerpat zpětně, tedy až po očkování proti RSV, a to pouze jedenkrát. Podstatné je, aby mezi datem vakcinace a žádostí neuplynuly více než tři měsíce.

Kdo o zpětný příspěvek má zájem, musí počítat také s tím, že nepovinné očkování proti RSV by měl podstoupit už letos na podzim. V pondělí schválený příspěvek se totiž vztahuje k letošnímu roku, bonusy na příští rok se teprve bude správní rada VZP zabývat a teoreticky je možné, že příspěvek na RSV do nich nezařadí. Podle mluvčí VZP Viktorie Plívové by se to ale nemělo stát. „VZP ČR by v poskytování tohoto příspěvku chtěla navázat v dalším kalendářním roce,“ ujistila v odpovědích pro Vitalia.cz mluvčí. Výše příspěvku se ovšem příští rok může od letošní dvoutisícikoruny lišit.





Požádat je nutné letos

Věková hranice 60 a více let se vztahuje ke dni aplikace vakcíny. „Byla určena v souladu s doporučením České vakcinologické společnosti,“ vysvětluje Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům. Tato hranice kopíruje také to, že v ČR i Evropě je zatím dostupná jedna vakcína proti RSV a ta je určena právě lidem nad 60 let.

Podmínkou proplacení příspěvku je vyplnění žádostí, což je možné udělat i online. Doklad o zaplacení pojišťovna v případě očkovacích bonusů nepožaduje, rozhodující je datum aplikace vakcíny. Stačí tedy k žádosti přiložit kopii očkovacího průkazu nebo čestné prohlášení.

Zájemce musí podklady pojišťovně doručit osobně, do sběrného boxu, na podatelnu či korespondenčně do 15. prosince 2023, respektive online formou prostřednictvím aplikace Moje VZP až do konce letošního roku.

Jak upozornila Viktorie Plívová, příspěvek nemohou čerpat pojištěnci, u kterých bude v den podání žádosti zjištěn proces přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.

Očkování vyjde na pět tisíc

Očkování proti RSV je v ČR novinkou. Do ordinací první vakcíny dorazily v polovině srpna. Jde o nepovinnou vakcínu, kterou si hradí zájemce. Její cena je zhruba 5000 Kč bez poplatku za aplikaci. Očkování se skládá z jedné dávky. Zda ji bude nutné někdy opakovat, se zatím neví.

Jediná dostupná vakcína proti RSV je určena jen lidem starším 60 let. Na trh ale míří látka proti RSV jiného výrobce určená také těhotným ženám, jejíž cílem je ochránit skrze imunitu matky novorozence a kojence do půl roku věku.

Co způsobuje RSV

RSV je běžný respirační virus. Obvykle způsobuje mírné příznaky nachlazení. U některých pacientů má ale infekce dolních dýchacích cest závažnější průběh, zpravidla jde o nejmenší děti a dospělé od 50 let výše. Rizikový je RSV také pro pacienty s chronickými chorobami. „Závažný průběh doprovázený nutnou hospitalizací hrozí pacientům s onemocněním srdce či ledvin, chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), astmatem či diabetem mellitu,“ vysvětluje lékař Tom Philipp, předseda Správní rady VZP.

RSV může vyvolat onemocnění průběhem podobné chřipce. Způsobit může ale také zánět průdušek, průdušinek nebo zápal plic. Důsledkem RSV může být také otok průdušek, jenž vede k závažnému zhoršení zdravotního stavu pacienta. RSV proto mohou ve výjimečných případech končit i smrtí. Podle EMA je RSV v Evropě hlavní příčinou hospitalizace dětí.





RSV se vyskytuje v průběhu celého roku, zvýšený až epidemický výskyt je obvyklý v průběhu zimních měsíců.

Ostatní jdou na bonusy jinak

VZP byla dosud prakticky jedinou ze všech sedmi českých zdravotních pojišťoven, kde nebylo možné příspěvek na očkování proti RSV z bonusových programů čerpat. Na druhou stranu podmínky čerpání příspěvku na vakcínu proti RSV má nastavené tak, že o něj mohou žádat i zájemci, kteří už nějakého příspěvku na vakcinaci letos využili – např. příspěvek na očkování na chřipku, encefalitidu či proti meningokokovi.

Zatímco VZPvyjmenovává položkově, na která očkování přispívá, ostatní zdravotní pojišťovny mají očkovací bonusy většinou nastaveny tak, že čerpat lze jeden příspěvek (vždy je dána jeho maximální výše) na jakékoliv nehrazené očkování, tedy i novinky na trhu. To ale znamená, že prakticky pokryje příspěvek zpravidla jen jedno, maximálně dvě nehrazená očkování za rok. Stejně jako u VZP je bonus i u ostatních pojišťoven vyplácen 1× ročně.

U VZP ale zatím stále není možné čerpat zpětně proplácený příspěvek na jinou, letošní očkovací novinku, a to je nová vakcína proti pásovému oparu, jež rovněž cílí zejména na seniory. I ona není hrazená a stojí několik tisícikorun.

Bonusy na očkování u jiných ZP Až 2000 Kč proplácí např. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.

Až 1000 Kč za rok mohou čerpat na jakýkoliv typ nehrazeného očkování klienti Zdravotní průmyslové pojišťovny.

Až 1000 Kč nabízí Oborová zdravotní pojišťovna, a to bez ohledu na počet kreditů. Žádosti ale přijímá jen do konce listopadu.

Až 1000 Kč ročně lze čerpat na očkování u zdravotní pojišťovny RBP.

Až 1000 Kč lze čerpat také u Zdravotní pojišťovny Škoda.

Až 700 Kč za rok mohou na očkování čerpat klienti Vojenské zdravotní pojišťovny. Zdroj: weby zdravotních pojišťoven