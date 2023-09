Prahou projede Fialová jízda za prevenci gynekologických nádorů

Letos se koná už pátý ročník World GO Day – akce, která po celém světě upozorňuje na význam prevence a časného záchytu zhoubných gynekologických nádorů.

V Praze se 20. září vydají pacientky, jejich přátelé, lékaři, sestřičky, ale i kdokoliv další na Fialovou jízdu. Vyráží se v 18 hodin od základní školy Botičská (Botičská 8, Praha 2). Můžete jet na kole, koloběžce, nebo prostě běžet a v cíli ve Žlutých lázních si zacvičit jógu. Vyjádříte tak podporu ženám, které onemocněly.

Zúčastnit se ale může kdokoliv, i když zrovna ve středu nebude v Praze. Stačí, když si na sebe na procházku nebo projížďku oblékne něco fialového a vyjádří tak alespoň pomyslnou podporu.

Některým z gynekologických nádorů každý rok onemocní v ČR téměř 4000 žen. Některým z nich je přitom možné efektivně předcházet. To se týká především rakoviny děložního čípku.





„Z nádoru, který je celosvětově stále obrovským problémem, je možné správným využíváním prevence udělat vzácné onemocnění, které se téměř nebude vyskytovat. Jen pro představu, v některých oblastech světa je karcinom děložního čípku stále nejčastější příčina úmrtí u žen, zatímco v některých zemích patří mezi vzácná nádorová onemocnění. V ČR umírá na tento typ nádoru zhruba 300 žen ročně, což pro srovnání odpovídá počtu obětí dopravních nehod na silnicích,“ vysvětluje profesor David Cibula, přední český onkogynekolog a přednosta Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze u Apolináře.

„Všichni se chceme vyhnout rakovině, a pokud máme možnost jí předcházet efektivně, neměli bychom tuto šanci promarnit. Proto prostřednictvím World GO Day apelujeme na všechny ženy, aby se zajímaly o důležité informace a v rámci prevence tak mohly činit informovaná rozhodnutí,“ vysvětluje Denisa Voplakalová, která sama prodělala rakovinu děložního čípku. Po vyléčení se zapojila do osvěty a stala se ředitelkou Pacientské organizace VERONICA, která spolu s ONKO Unií již 5 let pořádá osvětovou akci World GO Day v České republice. Na stránkách www.pacientska-organizace.cz najdou ženy mnoho důležitých informací o prevenci z úst odborníků.

Už od dospívání

V ČR je dostupná primární i sekundární prevence rakoviny děložního čípku. Primární prevence spočívá v očkování proti pohlavně přenosné infekci HPV, které je nejúčinnější před zahájením pohlavního života. V současnosti je vakcína plně hrazena zdravotními pojišťovnami všem dívkám a chlapcům ve věku 13–14 let a od ledna 2024 dojde k rozšíření věkové hranice na 11–14 let. Chlapci se očkují, protože mohou být přenašeči HPV infekce, s níž se za život setká až 80 procent populace. To z ní činí nejčastější pohlavně přenosnou infekci. U mužů také může infekce HPV způsobovat vznik jiných nádorů, například na penisu či v dutině ústní. Očkovat se mohou i dospělé ženy.

Jak vakcína pomáhá předejít onemocnění? „Imunitní systém většiny z nás si s tímto virem poradí, ale u části populace se infekce na sliznicích pohlavních orgánů uchytí a stane se chronickou. Roky přetrvávající infekce může vyvolat genetické změny, které mohou vést až k nekontrolovanému množení buněk a tím k růstu nádoru,“ vysvětluje profesor Cibula.





O tom, zda nechají své děti očkovat, by se měli rodiče vždy rozhodovat svobodně a měli by učinit informované rozhodnutí. Jedná se o volbu důležitou pro budoucí zdraví jejich potomků, proto odborníci varují před nepravdami a mýty zpochybňujícími bezpečnost vakcín, které šíří antivakcinační skupiny. „Vakcína proti HPV neobsahuje lidský papillomavirus, ale laboratorně vytvořené antigeny, které imunitní systém považuje za virus, a proto si proti němu vytvoří protilátky. Antigeny však nejsou schopny vyvolat samotné onemocnění,“ říká David Cibula.

Po očkování mohou nastávat mírné reakce, které jsou přirozenou odpovědí organismu na látky obsažené ve vakcíně. Nejčastějším projevem je zarudnutí a bolestivost v místě vpichu, což jsou reakce, které zpravidla odezní během několika hodin až dní. „Klinické studie na velkém vzorku mnoha tisíc žen jasně ukázaly, že vakcína nezvyšuje riziko výskytu závažných onemocnění, jako je například roztroušená skleróza, oproti běžné populaci,“ doplňuje David Cibula.

Prevence v každém věku

Sekundární prevenci v ČR představují preventivní gynekologické kontroly, které jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny všem ženám od 15. roku věku. Během nich probíhá také screeningové vyšetření pro záchyt přednádorových stadií na děložním čípku.

Gynekolog jednou ročně provede stěr ze sliznice děložního čípku na cytologické vyšetření a vzorek je následně vyhodnocen v laboratoři, kde proběhne mikroskopické posouzení vzhledu buněk. Cílem je rozpoznat buněčné změny poukazující na přednádorový proces.

Rakovina děložního čípku Rakovina děložního čípku je způsobována určitými typu papillomaviru (HPV) a může existovat v podobě nezhoubného-benigního nádoru, tzv. endocervikální polyp, i zhoubného-maligního nádoru, nejčastěji tzv. karcinom.

„Pro zvýšení citlivosti screeningu bylo toto vyšetření doplněno také o test, který u buněk obsažených ve stěru s vysokou spolehlivostí stanoví přítomnost DNA některého z vysoce rizikových typů HPV. Test na HPV DNA je hrazen ženám ve věku 35 a 45 let a pro blízkou budoucnost se jedná o rozšíření na ženy ve věku 55 let,“ vysvětluje profesor Jiří Sláma, Vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení a zástupce přednosty Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Test stanoví, zda na děložním čípku ženy probíhá infekce některým z rizikových typů HPV. Pozitivní výsledek testu, který potvrzuje přítomnost rizikové infekce HPV, je pak signálem pro podrobnější vyšetření nebo častější sledování. Cílem je, aby byly včas zachyceny a ošetřeny závažné přednádorové změny. Pro úspěšné uzdravení je totiž zcela zásadní zjistit nález ještě dříve, než vznikne rakovina.

„Problém preventivních kontrol spočívá v nepříliš velké účasti některých částí populace, zejména žen nad 50 let. V některých místech ČR účast této skupiny žen na preventivních prohlídkách klesá až na 30 %. Pokud se žena nedostaví na preventivní prohlídku, nemáme možnost, jak jí nabídnout klinické vyšetření, odebrat cytologický stěr, případně udělat test na HPV a nabídnout jí tak v případě abnormálního nálezu efektivní řešení. Díky pokrokům vědy a medicíny jsme schopní stále modernizovat preventivní programy, ale to nejdůležitější je na ženách samotných: přijít na prohlídku, která není časově náročná. To je zcela zásadní v každém věku,“ apeluje Jiří Sláma.

Pokročilé možnosti prevence tak dělají z rakoviny děložního čípku jedinečné onemocnění, kterému se může drtivá většina žen vyhnout. Stále je však potřeba myslet také na to, že očkování proti HPV nechrání před jinými typy gynekologických nádorů, pro které ani v současnosti neexistuje spolehlivé screeningové vyšetření. Těmi nejčastějšími jsou rakovina děložního těla a rakovina vaječníků.

Pokud nejsou ženy častěji sledovány z důvodu prokázané genetické mutace zvyšující riziko onemocnění, jedinou dostupnou prevencí je dodržování zásad zdravého životního stylu. Všechna nádorová onemocnění však mohou propuknout i přesto, že ke svému zdraví žena přistupuje zodpovědně. Proto je důležité vnímat své tělo a varovné signály jako diskomfort v oblasti břicha, změny v menstruačním cyklu či neobvyklé špinění nebo krvácení, konzultovat s ošetřujícím gynekologem.