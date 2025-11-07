Potravinové banky budou zachraňovat i obědy. A v sobotu se koná sbírka jídla a drogerie

Nezisková organizace Zachraň jídlo navázala přelomovou spolupráci s Potravinovou bankou. V rámci svého projektu Zachraň oběd zachraňují hodnotné jídlo z jídelen. Nově bude darování nadbytečných teplých porcí testováno i prostřednictvím Potravinové banky ve Středočeském kraji, která poskytuje potravinovou pomoc lidem v nouzi.
„Je to moment, na který jsme dlouho čekali. Díky propojení škol a potravinových bank vznikne funkční model, který může fungovat v každém regionu České republiky," říká Denisa Rybářová, ředitelka projektu Zachraň oběd. Zapojují se i školy a pomoci můžete i vy. Už zítra.
Galerie: Jak funguje Zachraň oběd
Zapojit se může každý
Do pilotního projektu se zapojila soukromá škola Magic Hill v Říčanech. Zbylé porce z jídelny budou denně rozváženy lidem bez domova v okolí města. Škola zajistí bezpečné balení jídel a vedení evidence, Potravinová banka pak jejich převoz a distribuci.
Na Praze 2 se také chystá první škola, která chce darovat zbylé porce ze své školní jídelny napřímo – žákům ze sociálně slabších rodin. Model navazuje na úspěšný příklad z Litomyšle, kde zbylé porce nosí žáci domů pro sourozence nebo rodiče. V jídelnách denně zbývají porce i z toho důvodu, že ne všichni žáci si pro objednané jídlo přijdou. Místo aby tato jídla skončila v koši, můžeme je nabídnout dětem ze sociálně slabších rodin. Stačí systém chytře nastavit," vysvětluje Michaela Číhalíková, ředitelka organizace Zachraň jídlo .
Darování obědů přitom funguje ve více krajích. Po Praze se systém rozšířil od Středních Čech přes Kroměřížsko až po Znojmo. „Naším cílem je, aby systém darování nebyl výsadou velkých měst. Chceme, aby mohl fungovat všude tam, kde se jídlo vaří a kde může hned pomoci,“ doplňuje Denisa Rybářová.
100 tisíc porcí jídla
Do konce roku 2026 chce projekt Zachraň oběd působit v minimálně pěti krajích a zachránit přes 100 000 porcí jídla. Provozujete-li jídelnu ve škole, firmě nebo instituci můžete se k darování připojit na stránkách zachranjidlo.cz nebo zachranobed.cz. Nebo pomozte lidem v nouzi tím, že se tuto sobotu připojíte k Potravinové sbírce – nakoupit můžete v mnoha supermarketech a hypermarketech od 8 do 18 hodin.
Ve více než 2 800 kamenných prodejnách po celé České republice můžete koupit a hned darovat trvanlivé potraviny nebo drogerii a přispět tak lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Vaše pomoc doputuje k seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v krizi, opuštěným seniorům, lidem se zdravotním postižením i osobám bez domova. Případně se můžete zapojit nákupem v on-line obchodech s potravinami, kde sbírka běží dokonce několik dní.
Komu a kdo ještě pomáhá?
V loňském roce se podařilo prostřednictvím potravinových bank podpořit přibližně 430 000 osob – od seniorů, přes samoživitele až po rodiny v krizi. Ministerstvo zemědělství z dotačního programu poskytlo Potravinovým bankám 103 milionů korun, loni to bylo téměř 95 milionů korun, v roce 2023 bylo vyplaceno 100,62 milionu korun. Velmi aktivní jsou ale i samy řetězce, které potravinovou pomoc darují i ze svých zdrojů.