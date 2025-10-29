Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Dejte si tohle jednoduché jídlo, které provoní kuchyni česnekem, cibulí a kmínem. Prostě je naskládejte do pekáče a dejte péci.
5 porcí | 90 minut
Suroviny, které budete potřebovat:
- 800 g brambor
- 500 g tučnějšího vepřového mletého masa
- 500 g hovězího mletého masa
- 2 velké cibule
- 2 lžíce drceného kmínu
- 1 lžíce mleté sladké papriky
- 4 lžíce oleje
- 100 ml perlivé vody
- 4 stroužky česneku
- sůl
- čerstvě mletý pepř
Jak postupovat při přípravě receptu:
Předvařte brambory. Omyjte je a ve slupce uvařte v osolené vodě doměkka.
Připravte základ na maso. Jednu cibuli nasekejte nadrobno a opečte ji na dvou lžících oleje dozlatova. Přidejte prolisovaný česnek, papriku a krátce orestujte, aby se rozvoněly. Odstavte z plotny a nechte směs vychladnout.
Zamíchejte masovou směs. V míse spojte mleté maso, zbytek kmínu, perlivou vodu, osolte, opepřete a přidejte vychladlou cibulovo-česnekovou směs. Rukama dobře promíchejte a uložte na několik hodin do lednice – nejlépe přes noc.
Připravte pekáč. Uvařené brambory oloupejte, nakrájejte na kolečka a rozprostřete do pekáče vymazaného olejem. Přidejte druhou cibuli nakrájenou na půlkolečka, osolte, opepřete a posypte kmínem.
Vytvarujte čevabčiči. Maso rozdělte na 16 částí, z každé vytvořte váleček a položte je na brambory s cibulí.
Zapečte. Pekáč vložte do trouby předehřáté na 180 °C a pečte asi 30 minut, dokud maso nezíská zlatavou barvu a brambory nejsou krásně křehké.
Podávejte přímo z pekáče – ideálně s kyselou okurkou nebo jednoduchým salátem.