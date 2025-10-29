Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Redakce
Dnes
Čevabčiči
Autor: FTV Prima / Vitalia
Čevabčiči možná znáte, ale tohle je trochu jiné. Šťavnaté masové válečky pečené přímo na bramborách jsou skvělou volbou, když přemýšlíte o tom, jaký udělat rodinný oběd nebo večeři, které nedá zase tak moc práce.

Dejte si tohle jednoduché jídlo, které provoní kuchyni česnekem, cibulí a kmínem.  Prostě je naskládejte do pekáče a dejte péci. 

5 porcí | 90 minut

Suroviny, které budete potřebovat: 

  • 800 g brambor
  • 500 g tučnějšího vepřového mletého masa
  • 500 g hovězího mletého masa
  • 2 velké cibule
  • 2 lžíce drceného kmínu
  • 1 lžíce mleté sladké papriky
  • 4 lžíce oleje
  • 100 ml perlivé vody
  • 4 stroužky česneku
  • sůl
  • čerstvě mletý pepř

Jak postupovat při přípravě receptu:

Předvařte brambory. Omyjte je a ve slupce uvařte v osolené vodě doměkka.

Připravte základ na maso. Jednu cibuli nasekejte nadrobno a opečte ji na dvou lžících oleje dozlatova. Přidejte prolisovaný česnek, papriku a krátce orestujte, aby se rozvoněly. Odstavte z plotny a nechte směs vychladnout.

Zamíchejte masovou směs. V míse spojte mleté maso, zbytek kmínu, perlivou vodu, osolte, opepřete a přidejte vychladlou cibulovo-česnekovou směs. Rukama dobře promíchejte a uložte na několik hodin do lednice – nejlépe přes noc.

Připravte pekáč. Uvařené brambory oloupejte, nakrájejte na kolečka a rozprostřete do pekáče vymazaného olejem. Přidejte druhou cibuli nakrájenou na půlkolečka, osolte, opepřete a posypte kmínem.

Vytvarujte čevabčiči. Maso rozdělte na 16 částí, z každé vytvořte váleček a položte je na brambory s cibulí.

Zapečte. Pekáč vložte do trouby předehřáté na 180 °C a pečte asi 30 minut, dokud maso nezíská zlatavou barvu a brambory nejsou krásně křehké.

Podávejte přímo z pekáče – ideálně s kyselou okurkou nebo jednoduchým salátem.

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

