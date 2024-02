Na magnetickou rezonanci do dvou týdnů. Lhůtu pacientovi zajistí jeho pojišťovna

Ne že by přístrojů pro magnetickou rezonanci byl v Česku akutní nedostatek. Už před pěti lety Ústav zdravotnických informací a statistiky při Ministerstvu zdravotnictví konstatoval, že jejich počet se za deset let zdvojnásobil a tehdy činil 108 přístrojů, na kterých se ročně provede téměř 600 tisíc vyšetření.

Dnes jsou obě čísla zcela jistě vyšší, ačkoliv nákupy přístrojů i to, do kterých regionů je lze ještě pořídit, hlídá a povoluje právě ministerstvo skrze přístrojovou komisi. I tak se ale na vyšetření někde čeká týdny, by i měsíce. Jenže to je u řady onemocnění problém. Absence vyšetření může vést k tomu, že není včas nasazena léčba nebo se zdravotní stav nemocného zkomplikuje.

Zdravotní pojišťovna RBP proto začala svým klientům pomáhat najít pracoviště, kde se na magnetickou rezonanci pacient dostane do dvou týdnů. „Pokud lékař vypíše žádanku, pojištěnec nás může neprodleně kontaktovat na bezplatné zákaznické lince. My mu obratem zjistíme a zarezervujeme nejbližší dostupné termíny v některém z našich smluvních zařízení,“ popisuje jednoduchý postup tiskový mluvčí pojišťovny RBP Ivo Čelechovský.





Bezplatně jednou za rok

Služba se jmenuje Magnet213. Číslovka označuje číslo této zdravotní pojišťovny. Pro klienty je bezplatná a každý pojištěnec ji může využít jednou ročně.

Nejde ovšem o přednostní vyšetření. Pojišťovna prostě za nemocného zjistí, kde je nejkratší lhůta, a tam mu doporučí zajet. Ale může se také stát, že nemocnice pacienta vetkne do prodloužené pracovní doby. „Naše spolupráce s partnerskými zařízeními funguje na efektivnějším využívání jejich stávající kapacity, případně na navýšení počtu jejich provozních hodin. Například brzy ráno, nebo i o víkendech,“ dodává Ivo Čelechovský.

RBP aktuálně spolupracuje na programu Magnet213 se šesti partnerskými zařízeními:





Fakultní nemocnicí Ostrava,

Karvinskou hornickou nemocnicí,

Sagenou a. s. ve Frýdku-Místku,

Lékařským servisem a. s. v Havířově,

Nemocnicí Agel v Novém Jičíně a

Nemocnicí Agel ve Valašském Meziříčí.

Pacient někdy musí cestovat déle

Pro pacienty tak kombinace krátké lhůty a zapojených pracovišť může znamenat delší cestování, protože do 14 dnů je nevezmou v nemocnici, kterou mají nejblíž. Podle mluvčího RBP to ale není problém a lidé jsou ochotni absolvovat vyšetření i ve vzdálenějším pracovišti. „Někteří pojištěnci jezdí na magnet i z jiných regionů, protože hlavní prioritou je pro ně rychlost vyšetření. Tím se současně urychluje jejich diagnostika, a hlavně následná léčba včetně plánovaných zákroků,“ říká Ivo Čelechovský.

Magnet213 funguje čtyři roky. Za tu dobu pomohla 19 tisícům pacientů. Jen loni jich bylo 5841. Jak ale RBP připouští, řada jejích klientů o ní stále ještě neví, proto k ní nedávno pojišťovna vydala tiskovou zprávu.