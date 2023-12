VZP příští rok přispěje dětem na plastové či karbonové „sádry“

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) oznámila, že příští rok zařadí do příspěvků z fondu prevence novinku – bonus na odlehčené plastové sádry a jiný typ fixací nehrazených z veřejného zdravotního pojištění. Tedy třeba i letní sádru , jež díky svým kosočtvercovým otvorům vypadá jako z 3D tiskárny. Ve skutečnosti jde o karbon pokrytým měkkým plastem.

Na co se bonus vztahuje

Příspěvek se bude týkat jen dětí či dospívajících do 18 let, a to pojištěných u VZP. Půjde o částku 1500 Kč. Čerpat ji bude možné od 1. ledna na základě faktury či účtenky vystavených v roce 2024 a ne starší tří měsíců.

Jde o nenárokový příspěvek poskytovaný VZP jednou za rok. Vztahuje se na odlehčené sádry a lehké sádry z plastů, pryskyřice a karbonových vláken. Ty si musí pacienti hradit sami. Zpravidla vychází na několik tisíc korun. Např. uherskohradišťská nemocnice loni uvedla, že fixaci z karbonu nabízí v ceně 2500 Kč na zlomeninu zápěstí či 4100 Kč pro zlomeninu lokte nebo předloktí.





Příspěvek se nevztahuje na fixační ortézy.

Proč VZP příspěvek zavádí

VZP se ke kroku rozhodla, protože do 19 let věku utrpí zlomeninu přibližně třetina dětí. Nejčastěji o letních prázdninách. Sádra pro děti znamená dočasnou stopku v koupání, pokaženou či žádnou dovolenou s rodiči, omezení kontaktu s vrstevníky a po dobu nejméně tří týdnů značně omezuje pohyb či provozování sportů.

Při léčbě klasickou sádrou navíc, zejména v létě, stoupá riziko kožních potíží.





Galerie: Takto vypadá fixace zlomeniny z karbonu

Odlehčené fixace mají dle VZP zvýšit pohodlí malých pacientů a přispět v době hojení k jejich psychické pohodě.

O příspěvek musí za děti žádat rodiče. Aby byl proplacený, rodič musí vždy podat na VZP žádost a doložit ji platebním dokladem. Nejrychlejší cestou je využít aplikaci Moje VZP, kde si rodiče mohou jednoduše děti přidat do vlastního účtu. Ale pozor, zdravotní pojišťovně může pár dnů trvat, než informace ověří a přidání potomka umožní.