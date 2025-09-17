Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Plno dospělých neumí správně smrkat. Imunoložka radí, jak se vyhnout podzimním infekcím

Plno dospělých neumí správně smrkat. Imunoložka radí, jak se vyhnout podzimním infekcím

Anna Dvořáková
Dnes
Imunoložka Margareta Šarochová z IKEM
Autor: Jan Vaca
Nejdřív jedna nosní dírka, potom druhá, tak se má správně smrkat. Bohužel to často neumí ani dospělí. Stejně jako si jich plno nemyje ruce. „Pro imunitu přitom fungují nejlépe ty nejjednodušší věci typu vyvětrat, vyspat se, mít čisté ruce a hýbat se, ne do sebe cpát hrsti vitaminů,“ říká v podcastu 120 na 80 portálu Vitalia.cz imunoložka Margareta Šarochová.

Oblastmi, kde máme imunitní systém, jsou všechna místa, která nás chrání před zevním prostředím. Tedy sliznice dýchacích cest a zažívacího ústrojí a potom kůže. „To jsou oblasti, které máme na zimu připravit. Co se týče kůže, tam je to jasné, prostě se oblečeme. A co se týče sliznic, tak u dýchacího ústrojí to jsou většinou nějaké bariérové prostředky, jako jsou roušky nebo respirátory, a co se týče zažívacího ústrojí, tak tam jsou to většinou probiotika. Prostě tak, abychom chodili na velkou stranu,“ vysvětluje Margareta Šarochová z Ambulance klinické imunologie a alergologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v podcastu 120 na 80.

Celý podcast si můžete pustit zde:

Plno dospělých neumí správně smrkat. Pro imunitu je důležité mít v pořádku zažívání, říká imunoložka
0:00/

Měli bychom proto pravidelně jíst například bílé jogurty, případně zařadit i komerčně vyráběné preparáty s probiotiky z lékárny. Pokud totiž budeme mít v pořádku střeva, budou nám dobře zabírat i vitamíny, protože se správně vstřebají. Nejde přitom jen o vitamin C, ale také D, kterého má naprostá většina lidí nedostatek, selen a také například betaglukan. Doplnit můžeme podle Šarochové ještě například zinek nebo měď.

Nejde ale jen o pilulky, spíš naopak, ty jsou až nadstavbou. „Mám pocit, že někdy má člověk takovou představu, že čím je to komplikovanější, tím je to účinnější. Ale ono opravdu v jednoduchosti je krása. Takže třeba umýt si ruce, když přijdu zvenku, když použiju toaletu a před jídlem, to je úplně to nejjednodušší. Používat roušky v MHD, větrat, přidat pohyb venku,“ přibližuje lékařka.

Střevní mikrobiom má vliv i na náladu či potíže s trávením, nejde jen o imunitu

Střevní mikrobiom má vliv i na náladu či potíže s trávením, nejde jen o imunitu

Prevence je tedy jasná, ale co dělat, když už cítíme, že na nás něco leze? Ještě není nic ztracené, Šarochová radí například vysokou dávku vitaminu C a zvýšení pitného režimu. 

„Vhodné jsou vlažné nápoje i třeba s medem, kde je spousty antimikrobiálních látek, bílkovin a kvalitních cukrů, kterými posílíte organismus. A dopřát tělu trošku odpočinku, protože když už vnímám, že mi není dobře, nebudu se snažit to za každou cenu zlomit. I když znám situaci, kdy si člověk řekne: Tak teď půjdu třeba na výšlap nebo na trénink a buďto mě to zlomí, anebo to přejde. Ale to se nikdy nemusí úplně vyplatit.“

Přecházet nemoci se podle ní nevyplácí, protože hrozí třeba i poškození srdce nebo jiných orgánů.

V podcastu 120 na 80 se Margareta Šarochová věnovala i tomu, jak si správně vyčistit nos, tedy nejen jak správně smrkat, ale i jak používat konvičku nebo jak je to s nosními spreji.

Podcast si můžete „naladit“ na obvyklých podcastových platformách Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts a dalších.

Zdroj: Youtube.com
Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

PODCAST: Zahoďte všechny cigarety. Nezkoušejte jen snížit počet
PODCAST
