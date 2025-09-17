Plno dospělých neumí správně smrkat. Imunoložka radí, jak se vyhnout podzimním infekcím

Oblastmi, kde máme imunitní systém, jsou všechna místa, která nás chrání před zevním prostředím. Tedy sliznice dýchacích cest a zažívacího ústrojí a potom kůže. „To jsou oblasti, které máme na zimu připravit. Co se týče kůže, tam je to jasné, prostě se oblečeme. A co se týče sliznic, tak u dýchacího ústrojí to jsou většinou nějaké bariérové prostředky, jako jsou roušky nebo respirátory, a co se týče zažívacího ústrojí, tak tam jsou to většinou probiotika. Prostě tak, abychom chodili na velkou stranu,“ vysvětluje Margareta Šarochová z Ambulance klinické imunologie a alergologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v podcastu 120 na 80.
Měli bychom proto pravidelně jíst například bílé jogurty, případně zařadit i komerčně vyráběné preparáty s probiotiky z lékárny. Pokud totiž budeme mít v pořádku střeva, budou nám dobře zabírat i vitamíny, protože se správně vstřebají. Nejde přitom jen o vitamin C, ale také D, kterého má naprostá většina lidí nedostatek, selen a také například betaglukan. Doplnit můžeme podle Šarochové ještě například zinek nebo měď.
Nejde ale jen o pilulky, spíš naopak, ty jsou až nadstavbou. „Mám pocit, že někdy má člověk takovou představu, že čím je to komplikovanější, tím je to účinnější. Ale ono opravdu v jednoduchosti je krása. Takže třeba umýt si ruce, když přijdu zvenku, když použiju toaletu a před jídlem, to je úplně to nejjednodušší. Používat roušky v MHD, větrat, přidat pohyb venku,“ přibližuje lékařka.
Prevence je tedy jasná, ale co dělat, když už cítíme, že na nás něco leze? Ještě není nic ztracené, Šarochová radí například vysokou dávku vitaminu C a zvýšení pitného režimu.
„Vhodné jsou vlažné nápoje i třeba s medem, kde je spousty antimikrobiálních látek, bílkovin a kvalitních cukrů, kterými posílíte organismus. A dopřát tělu trošku odpočinku, protože když už vnímám, že mi není dobře, nebudu se snažit to za každou cenu zlomit. I když znám situaci, kdy si člověk řekne: Tak teď půjdu třeba na výšlap nebo na trénink a buďto mě to zlomí, anebo to přejde. Ale to se nikdy nemusí úplně vyplatit.“
Přecházet nemoci se podle ní nevyplácí, protože hrozí třeba i poškození srdce nebo jiných orgánů.
Řešíte příjem vitamínu C?
V podcastu 120 na 80 se Margareta Šarochová věnovala i tomu, jak si správně vyčistit nos, tedy nejen jak správně smrkat, ale i jak používat konvičku nebo jak je to s nosními spreji.
