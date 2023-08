Vitamín D z letního sluníčka vydrží v těle až do října. Stačí přitom chvíle denně

Slunečná část roku je ideální pro posílení imunity. Kromě toho, že máme možnost čerpat dostatek vitamínu C díky přísunu čerstvého ovoce a zeleniny, je zároveň také nejlepší období pro zásobení těla vitamínem D, který je pro ochranu organismu před viry a bakteriemi stěžejní.

Vitamín D, někdy přezdívaný jako supervitamín, hraje v lidském organismu naprosto klíčovou roli. Dokáže totiž aktivovat bílé krvinky, čímž pomáhá k odstranění virů, bakterií a dalších patogenů z těla. Pozitivně ovlivňuje také zánětlivé procesy a reguluje imunitní odpověď. Jeho důležitost opakovaně potvrdily odborné studie, více například zde.

Kromě toho vitamín D zajišťuje přenos vápníku a fosforu do důležitých orgánů, ke kostem a zubům. Významný je také pro těhotné ženy, jelikož pomáhá bránit předčasnému porodu a podílí se na vývoji kostí plodu. Aby tohle všechno fungovalo, je potřeba zásobu déčka v těle neustále doplňovat.

Nejpřirozenějším zdrojem vitamínu D je pro naše tělo sluneční záření, konkrétně UVB paprsky – díky tomu si lidské tělo dokáže vyrobit vitamín D samo. Ultrafialové paprsky, které po proniknutí do kůže pomáhají tvořit vitamín D, je v našich zeměpisných šířkách možné zachytit při jasné obloze zhruba od května do září mezi desátou a šestnáctou hodinou. Pro načerpání dostatečného množství ‚déčka‘ pak stačí během této doby vystavit obličej a paže na patnáct minut denně přímému slunci, popsal lékař Marek Antoš z laboratoře SYNLAB.

Výhodou čerpání vitamínu D ze slunce je také to, že se jím tímto způsobem nelze předávkovat. Tělo si jeho tvorbu přizpůsobí vlastním potřebám a vyprodukuje ho pouze tolik, kolik dokáže využít. Pozor, tohle neplatí o slunění jako takovém, s tím to samozřejmě přehnat lze a zvýšit tím mimo jiné riziko poškození kůže, jejího předčasného stárnutí a vzniku melanomu. Myslete proto na doporučení dermatologů a hned po uplynutí adekvátní doby pro doplnění déčka chraňte kůži opalovacím krémem či oblečením.

Jak dlouho vám zásoba vitamínu D z léta v těle vydrží, závisí na několika faktorech, jako je intenzita vystavování slunečnímu záření, věk nebo životní styl. Průměrně z něj organismus dokáže čerpat okolo šesti týdnů. Biologický poločas neboli doba, za kterou hladina vitamínu D v těle klesne na polovinu, je přibližně dva až tři týdny. Zhruba na konci října je tak ideální čas začít s doplňováním déčka ze stravy.

Ve dnech, kdy není možné čerpat dostatečnou zásobu vitamínu D ze slunečního záření, sáhněte po rybách, jako je losos, tuňák nebo sleď, které jsou na jeho obsah nejbohatší. Kromě tučných mořských ryb je vitamín D možné získat také z jater, vaječných žloutků nebo mléčných výrobků. Relativně komplikované je ale načerpávat déčko mimo období léta pro vegany. V rostlinné stravě se totiž vyskytuje jen ve velmi těžce vstřebatelné formě, která navíc zatěžuje organismus. Tito lidé by tak měli sáhnout po doplňcích stravy. Vždy však ideálně po domluvě s lékárníkem, či lékařem, doporučuje lékař.

Kolik máte vitamínu D

Pokud chcete vědět, kolik máte v těle vitamínu D, nechte si udělat vyšetření krve. Výsledek budete mít do dvou dnů. Žádanku vám může vypsat váš praktik, ale pokud chcete ušetřit čas, můžete se do nějaké z laboratoří objednat rovnou jako samoplátce – měli byste se všude vejít do pětistovky. Objednat se můžete i online, například na www.eshop-synlab.cz. Před odběrem krve stačí se ráno dostatečně napít, nekouřit a vyvarovat se náročné fyzické aktivity.