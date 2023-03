Co s průšvihem ze školy a jak vyjádřit lásku? Dětem radí Utržené sluchátko

Utržené sluchátko je nový pořad, tzv. podcast, organizace Linka bezpečí. Spustila jej už na začátku letošního roku. Jde o krátké audiopříspěvky trvající zpravidla do tří minut. Každých 14 dnů Linka bezpečí zveřejňuje nový na jiné téma. Aktuálně má Utržené sluchátko šest dílů.

Pořad je určený zejména dětem od 8 do 11 let, ale nejen jim. Poslechnout si jej mohou samozřejmě i rodiče, pedagogové nebo vychovatelé.

Prevence a posilování odolnosti

Jednotlivé díly zpravidla namluvily samy děti. Řeší v nich otázky spojené s chodem běžných dnů. Například se školou nebo vztahy. Jde o situace, v nichž se jejich aktér nemusí cítit příliš dobře nebo může mít strach. A v pořadech se hovoří o tom, jak se s nimi lze vypořádat a situaci zvládnout. Žádný univerzální návod samozřejmě neexistuje, jde ale o příklady, jež dětští posluchači mohou sami využít, a dostat se tak z nepříjemností, aniž by je trápily delší dobu.

„Cílem je prevence krizí a posilování odolnosti. V krátkých epizodách jsou zachycené běžné starosti a situace, jež děti zažívají jako například zrada kamarádky nebo strach večer v posteli,“ uvedla organizace ve zprávě, kterou rozeslala médiím a pod níž je podepsaný Hynek Harvánek, vedoucí linky pro dárce. Vznik pořadu totiž lze, stejně jako chod Linky bezpečí či Rodičovské linky, finančně podpořit darem.

Utržené sluchátko si klade za cíl na příkladech vrstevníků ukázat prožívání, myšlení i řešení potíží konkrétním a inspirativním způsobem. „Děti mohou slyšet, jak si poradit v náročných situacích a řešit každodenní starosti s problémy. Především ale chceme sdělovat, že vždy existuje řešení, a to i když je někdy provázeno nepříjemným pocitem jako je smutek, strach nebo lítost,“ uvádí na webu Linka bezpečí. Autoři dodávají, že do některých krizí se děti nemusí vůbec dostat, jestliže umí s vlastními starostmi a emocemi vhodně naložit. Podcast má ambici takovou dovednost posilovat.

Připravují díly o šikaně i smutku rodičů

Témata vybírají odborníci, Linka bezpečí ovšem zároveň zároveň vyzvala posluchače, aby jí napsali, co chtějí slyšet. „Mohou psát na emailovou adresu: utrzenesluchatko@linkabezpeci.cz. Na emaily ohledně námětů dětem nebo dospělým osobně odpovídáme,“ říká mluvčí Linky bezpečí Regina Jandová.





Zatím se ozvali především rodiče a příbuzní školních dětí, kteří uvedli, že by rádi, aby Utržené sluchátko řešilo také témata šikany, rozvodu, smutku rodičů a nebo to, co dělat, když je toho prostě na jednoho člověka všeho moc. „Náměty zpracujeme v dalších epizodách, které se chystáme natáčet v dubnu,“ podotýká Regina Jandová. Nepůjde ale jen o smutná témata. Další díly budou třeba také o tom, k čemu všemu je dobrý smích nebo jak rozpoznat své hranice. Stále platí také to, že příspěvky občas doplní i díl věnovaný duševnímu zdraví. Ostatně jeden, namluvený dospělým, už Linka bezpečí zveřejnila – nese název Co je to duše?.

Kde lze pořad najít a jak si ho poslechnout

Pořad Utržené sluchátko je dostupný na stránkách www.linkabezpeci.cz, YouTube Linky bezpečí a například prostřednictvím aplikací Spotify, Google Podcast, Apple Podcast.

Podle Reginy Jandové je o Utržené sluchátko zájem a postupně se dostává mezi posluchače. „Za dva měsíce od jeho zveřejnění máme přes 10 tisíc přehrání na všech médiích. Věříme, že si v něm dětští posluchači najdou téma, které je pro ně aktuální a k jiným se mohou vracet podle potřeby,“ uvádí mluvčí.

Pro rodiče, prarodiče a pedagogy nabízí Linka bezpečí podcast s názvem Na tenké Lince.