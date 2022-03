Po covidu je častá bolest nohou, zad i hlavy. Pomoc nabízí fyzioterapie

Časté problémy po covidu Nejčastější potíže, které u klientů po odeznění akutních příznaků přetrvávají týdny či měsíce: únava,

bolest svalů,

celkově bolesti zdánlivě stěhovav é , tup é i p á liv é a palčiv é,

, tup á a palčiv bolest zad v místech, kde se objevovala už dříve, a podařilo se ji zaléčit,

bolest zad v místech zcela nových,

velmi časté potíže v oblasti beder a křížové kosti,

zhoršení nálady, motivace, až deprese,

celkové snížení výkonnosti,

u sportovců vyšší tepová frekvence při stejné intenzitě,

tuhost i velmi starých jizev a v jejich okolí,

celkový pocit zatuhlosti.

Řešení postcovid potíží? Ošetření fascií

Jak k potížím přistupujeme, co se nám osvědčuje v praxi pro jejich vyřešení? Nejčastěji terapeuté volí ošetření fascií. Je pro nás velkým překvapením, jak dobře tato metoda pro tento typ potíží funguje.

Vysvětlujeme si to tím, že při covidu může dojít ke stažení povrchových fascií v oblasti hrudníku a fascií těsně naléhajících na plíce a dechové cesty. V tomto místě se stanou méně pohyblivými, omezují v těle rozsahy pohybů.

Jak už jsme zmínili v dřívějších článcích, fascie tvoří jakousi 3D síť našeho těla. Jakýkoliv zásah do této blány obklopující svaly a orgány může vyústit v nepohyblivost v daném místě. Tím, že fascie nikde nezačíná a nekončí, přenese se takto zatuhlé místo dále. Vznikne celý řetězec nepohyblivých míst, který výrazně naruší naše pohybové stereotypy. Jejich uvolněním se pohyblivost obnovuje a vše opět funguje, jak má.

Galerie: Jak probíhá ošetření fascií

Dechová rehabilitace uvolní svaly

Dále přistupujeme k dechové rehabilitaci, kdy uvolňujeme, posilujeme a obnovujeme funkci veškerých dechových svalů. Po prodělání takového onemocnění postihujícího především plíce jsou svaly oslabené, jejich okolí velmi stažené a přetrvává horní, povrchový typ dechu.

Ten ohrožuje naši krční páteř, hrozí přetížení svalů v jejím okolí, vznik bolestí hlavy a okolo lopatek. Dechovou rehabilitací dokážeme tyto svaly opět rozhýbat, přivést k nim klientovu pozornost a celou oblast uvolnit.

Dech se prohloubí, začne se opět správně rozvíjet bránice a zapojí se i břicho, tedy břišní neboli dolní typ dechu.

Lymfodrenáž dva měsíce po covidu

Vyplácí se s dostatečným časovým odstupem (cca dva měsíce po odeznění nemoci) podstoupit celkovou manuální lymfodrenáž, která je velmi nápomocná pro celkové zlepšení imunity a pročištění organismu.

Lymfodrenáž je prospěšná zvláště v létě, kdy jsou časté otoky na dolních končetinách, za nimiž stojí právě ne zcela optimální tok lymfy a s ním žilní návrat.

Tato terapie, pokud je prováděna důkladně a pravidelně, dokáže otoky z těla zcela vymýtit. Zlepší vaši obranyschopnost a tělo celkově posílí.

Sportovci se musí krotit

Pro sportovce by doporučení vydala na celý článek. Nicméně u nich platí dvojnásob pravidlo poslouchat své tělo a nejít za jeho kapacitu.

Tedy pokud jste před covidem běhali určitým tempem a určitý počet kilometrů, musíte nyní počítat, že se můžete až půl roku vracet ke své původní formě. Zvláště, pokud byl u vás průběh nemoci vážnější.

Na druhou stranu, pokud se cítíte fit, bude jedině dobře tělo opět zatěžovat – obnovit kapacitu plic, schopnost srdeční práce a sílu svalů. Pohyb na čerstvém vzduchu je po prodělaném respiračním onemocnění jedna z nejlepších forem rehabilitace. Naopak bych doporučila vyvarovat se vnitřním vydýchaným prostorům.

Aby tělo dobře regenerovalo…

Pak je tu celá řada psychosomatických technik, po kterých saháme ve chvíli, kdy covid zanechal v klientovi nejrůznější starosti, strachy a stres. A takových případů je většina.

Opravdu je třeba mít na paměti, že za sebou máme velice náročný rok. Na jednu stranu někomu přinesl jistě i některé pozitivní změny (čas s rodinou, efektivita práce z home office, více prostoru pro kreativitu, čas sám pro sebe). Nicméně v nemálo z nás zanechal pocity samoty, strachu z budoucnosti, strachu o své rodiče, děti, sebe. To vše se promítá do schopnosti těla regenerovat, dobře a efektivně reagovat na vakcínu a celkově se adaptovat na změny, kterých není v dnešní době každý den málo. Proto se snažíme s klienty pracovat s řadou relaxačních, dechových a meditačních technik.

Vše by mělo vést k poslouchání sama sebe, svého těla a schopnosti odpočívat. Odpočívat v době, kdy vše okolo nás ožívá a otevírá se opět tolik možností! Je důležité občas zajít na masáž, do sauny, nechat si srovnat tělo fyzioterapeutem. Či vyhledat psychoterapeuta, kouče, který vám pomůže najít cestu do svého středu, odkud můžete začít budovat všechny velké projekty, které nosíte celý rok v hlavě. Pokud ucítíte, že je to skutečně to, co vás teď bude naplňovat a přinášet radost.

Dnešní péče se postará o budoucnost

Po uplynulém roce už asi nikoho nenapadne covid zlehčovat. A je mezi námi hodně těch, kteří jím prošli, ale jeho dopady pociťují i dlouho po něm. Často je to tak i u těch, kteří ani neměli nijak závažný průběh.

Jedná se skutečně o nevyzpytatelný virus a nikdy nevíme, co v kterém člověku vyvolá. Proto bych chtěla apelovat na to, abychom se nebáli svěřit se do péče, i s banalitou, jelikož pokud se zanedbá, může znamenat mnohem větší potíže v budoucnosti.