Ananas na pizzu nepatří, hlasovali Češi. Ale těsně, ve skutečnosti chutná mladým i seniorům

Ananas na pizzu nepatří, uvedli Češi v průzkumu stravování. Bylo to ale hodně těsné – rozhodla pouhá půlka procentního bodu. Podle průzkumu Barometr FOOD si to myslí 50,5 procenta lidí. Tábor zastánců „havajské pizzy“ je tím pádem téměř stejně početný. Překvapivé shody zde dosáhli například senioři s generací Z.

Barometr FOOD rovněž potvrdil jednu všeobecně známou pravdu: Češi jsou národem houbařů. Negativní vztah k této potravině má pouhých 15 procent respondentů. I když jsou ale u nás houby oblíbené, data ukazují, že jejich popularita s každou další generací klesá. Zatímco mezi seniory má k houbám pozitivní vztah hned 90 procent respondentů, a celých 44 procent je dokonce miluje, mezi příslušníky generace Z je má rádo jen 56 procent.

Generační rozdíly přitom houbami ani zdaleka nekončí. Ještě výrazněji se projevují u surovin, jako jsou játra a vnitřnosti. K nim má pozitivní vztah jen každý pátý člověk do 24 let, 40 procent z nich je naopak přímo nesnáší. Mezi seniory má játra a vnitřnosti rádo hned 65 procent z dotazovaných. Situace se ovšem obrací u exotického sushi. Zde jsou to naopak nejmladší ročníky, kdo stojí za jeho popularitou, zatímco u seniorů si tato japonská delikatesa získala jen minimum fanoušků.

Milujeme květák

Téměř bezvýhradnou lásku si v průzkumu vysloužil i květák. Ten je mimochodem jednou z mála ingrediencí, k nimž mají ženy, které obvykle bývají při výběru zdrženlivější, ještě vřelejší vztah než muži. Květák má v oblibě hned 87 procent žen. Třetina uvedla, že jej přímo miluje. Jako kontroverzní se naopak ukázaly výrobky z kozího nebo ovčího sýra. Ačkoliv mají všechny tyto ingredience stále početnou základnu zastánců, stejně tak se najde i poměrně velké množství lidí, kteří je pozřít nedokáží. Překvapivě malé množství odpůrců má podle průzkumu tatarský biftek. Nemá ho ráda jen asi čtvrtina dotázaných.

Česká dieta je bohužel typická velmi nízkou konzumací ovoce a zeleniny. Tento zlozvyk pak bohužel způsobuje nízký příjem vlákniny a dalších prospěšných látek, což úzce souvisí s vysokým výskytem mnoha chronických onemocnění. Je tedy skvělé, že alespoň některé druhy zeleniny jsou u Čechů v oblibě. Bylo by ale vhodné, kdybychom s chutí objevovali i kreativnější a pro zdraví vhodnější úpravy, než jen klasický ‚smažený květák s bramborem a tatarkou‘ – a především kdyby se pro nás různé druhy ovoce a zeleniny staly automatickou součástí každého pokrmu, dodává lékařka Selinger.

Ceny už nerostou