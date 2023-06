K svačině fialky, sedmikrásky a pampelišky do salátu. Jaké rostliny můžete sníst?

Víte, co se říká tomu, kdo nemá peníze na jídlo? Ať se jde napást. Ale ať už to zní jakkoliv tragicky, může to mít svoje výhody. I když jsme lidé, a ne přežvýkavci, existuje spousta rostlin v přírodě, po kterých běžně šlapeme, a přitom bychom je mohli jíst.