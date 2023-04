Oxidační stres je tichý zabiják. Nevíte o něm, ale ničí vás zevnitř

Pod pojmem oxidační stres se rozumí tělesný stav, ke kterému dochází, když jsou hladiny antioxidantů v těle nízké. Pokud existuje v organismu nerovnováha reaktivních forem kyslíku, známých také jako volné radikály, a antioxidační obrany, může tento nepoměr hrát roli v některých onemocněních a stavech.

Produkce volných radikálů však sama o sobě poškození nezpůsobuje, protože některé z nich potřebují buňky ke svému fungování. Antioxidanty jsou pro ně důležité proto, aby se zbavily pouze nadbytečných volných radikálů a omezily tak možnost buněčného poškození.

Pokud množství volných radikálů převýší obranné schopnosti dostupných antioxidantů, vzniká oxidační stres. Je proto považován do značné míry za faktor poškozující celkové zdraví. Může rozkládat buněčnou tkáň a způsobit poškození DNA, což v některých případech vede k vážným onemocněním, jako jsou rakovina nebo cukrovka.

K dalším chorobám a stavům, spojovaným s oxidačním stresem, patří třeba také hypercholesterolémie (vysoká hladina cholesterolu v krvi), některé endokrinologické poruchy nebo ateroskleróza a určitá neurodegenerativní onemocnění, jako jsou Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba.

Oxidační stres může podle výzkumů stát také za zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárních onemocnění včetně mrtvice a srdečního selhání. Existují přitom určité rizikové faktory, zvyšující pravděpodobnost oxidačního stresu. Patří k nim například pití alkoholu, kouření nebo nadměrná expozice UV záření.

Také obezita může zvýšit oxidační stres v organismu, protože volné radikály se mohou vázat na tuky. Na vzniku oxidačního stresu se negativně podepisuje rovněž vliv znečištěného životního prostředí, konzumace vysoce průmyslově zpracovaných potravin, stres i některé léky. Je však důležité si uvědomit, že tělo potřebuje jak antioxidanty, tak také volné radikály a příliš mnoho nebo příliš málo obojího může vést ke zdravotním problémům.

Je proto třeba podpořit zdravou rovnováhu. Ideálním způsobem je změna životního stylu a dietní opatření, což zahrnuje konzumaci vyvážené a zdravé stravy bohaté na ovoce a zeleninu, omezení příjmu průmyslově zpracovaných potravin, zejména těch s vysokým obsahem cukrů a tuků, dále pravidelné cvičení, omezení kouření a pití alkoholických nápojů a dostatek kvalitního spánku.

Jako výhoda se jeví rovněž snížení míry stresu a vystavování se toxinům přírodním i uměle vyrobeným. Snížit oxidační stres pomůže i udržování zdravé tělesné hmotnosti, protože nadbytečné tukové buňky produkují látky zvyšující zánětlivou aktivitu v organismu a tím i produkci volných radikálů v imunitních buňkách.

