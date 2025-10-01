Screening osteoporózy pokračuje dál. Příliš křehké kosti našli každému pátému

V tuzemsku už dva a půl roku běží plošný screening osteoporózy. Za tu dobu se počet přístrojů pro měření hustotu kostí více než zdvojnásobil. Místo 91 jich nyní lékaři mají 215. Podstatné je, že už nejsou zejména v nemocnicích, ale také v ordinacích některých praktických lékařů a gynekologů . Zájemci o prevenci to proto mají na vyšetření blíž a čekací lhůty jsou kratší.
Každý šestý má řídké kosti
S pomocí hustší sítě přístrojů a rozjezdu programu prošlo preventivní denzitometrií už 237 tisíc zájemců, z nich u 49 tisíc, tedy každého pátého, lékaři zachytili osteoporózu. Jde o 21 procent ze všech vyšetřených.
Počty vyčíslila Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), jež prevenci zavedla spolu s osteology. Účastníků screeningu ale je více. Jednak proto, že ne každý absolvuje denzitometrii, a pak také proto, že kromě VZP jej proplácí také ZP ministerstva vnitra ČR, Vojenská ZP, Česká průmyslová ZP a Oborová ZP.
Podle VZP se screening se osvědčil a bude pokračovat. Znamená to, že na prevenci budou proudit další zájemci. Věkové hranice programu (viz níže) zůstávají nezměněné. A počet denzitometrů v ČR se ještě může o pár kusů zvýšit. O desítky už ale neporoste, protože cíl programu, co do počtu přístrojů, je splněn.
Dlouhodobá prevence má snížit počet osteoporotických zlomenin. Ročně jich vzniknou, odhadem, desítky tisíc. S tím, jak stárna naše populace, jich přibývá, protože se týkají zejména lidí ve vyšším věku.
Obáváte se ztráty hustoty kostí?
Proč je prevence důležitá
Zachycení osteoporózy nebo osteopenie, což je její předvoj, je klíčové. Proces dalšího řídnutí se totiž dá zastavit nebo výrazně zpomalit. Tím se také předejde samovolné zlomenině se závažnými důsledky.
Při započínajícím řídnutí kostí stačí, když lékař upraví pacientovi životosprávu a předepíše mu vápník a vitamín D, jenž podporuje jeho vstřebávání a také vstřebávání fosforu, dvou klíčových chemických prvků podílejících se na zdraví a pevnosti kostí.
Při samotné osteoporóze pacient užívá např. bisfosfonáty či denosumab. U velmi vysokého rizika zlomeniny také anabolickou léčbu. U žen těsně po menopauze lze řídnutí kostí předejít hormonální terapii.
Novinkou posledních pár let je, že část léků mohou předepisovat už i praktičtí lékaři nebo gynekologové. Ne každý pacient nutně proto musí docházet na specializované pracoviště.
Galerie: Jak vypadá kost s osteoporózou
Pro koho je prevence určena
K bezplatné prevenci se dostanou ženy nejdříve rok po menopauze a muži od 65 let. Screening má dva stupně.
S ženami do 59 let a muži do 69 let praktik vyplní v rámci preventivní prohlídky jednoduchý dotazník FRAX. Pokud odpovědi ukáží zvýšené riziko osteoporózy, lékař jim doporučí denzitometrii. Následně pacient buď sám vyšetří nebo jej odešle jinam.
Ženy od 60 a muži od 70 let jdou rovnou na denzitometrii.
Lékaři následně postupují dle výsledků zobrazovacího vyšetření. Buď pacienta pravidelně sledují a léčí nebo jej odesílají ke specialistovi, třeba osteologovi.
Zlomenina, při které jde o život
Při osteoporóze jsou kosti křehčí a dokáží se zlomit bez zjevné příčiny. Nejčastěji v oblasti krčku stehenní kosti, zápěstí a obratlů.
Léčba je finančně nákladná a zlomenina nezřídka končí smrtí. Pacient sice nezemře na samotnou frakturu, ta jej ale může dlouhodobě upoutat na lůžko, čímž zvýší riziko, že infekce budou mít závažný průběh. Oslabeného, křehkého nemocného pak může zabít třeba zápal plic.
Více ohroženými řídnutím kostí jsou ženy po menopauze, lidé užívající kortikoidy nebo kuřáci. Vyšší riziko mají i ti, u nichž se osteoporóza vyskytuje v rodině.