Přístrojů na vyšetření osteoporózy přibývá, kromě ordinací si ho pořídil i penzion pro seniory

V celé zemi se do preventivního programu zapojilo již 139 pracovišť včetně některých nemocnic. Do konce roku by jich mohlo být více než 160. Většina z nich je vybavena denzitometrem, nebo jej sdílejí.

Kompletní seznam lékařů zapojených do plošné prevence zaměřené na osteoporózu na webu uveřejňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), jež vznik celorepublikového programu pro včasný záchyt řídnutí kostí iniciovala.





Ze zveřejněného seznamu vyplývá, že program včasného záchytu osteoporózy je třeba v metropoli dostupný již na 23 místech včetně tří fakultních nemocnic. Četné zastoupení má také v Moravskoslezském kraji, kde je 18 pracovišť zapojených do screeningu a většinou také vybavených denzitometrem.

Podle Sdružení praktických lékařů denzitometry v současné době chybí hlavně v regionech. Ve větších městech jich už je dostatek. Ideální stav nastane, až bude na 50 tisíc obyvatel dostupný alespoň jeden přístroj, což jich pro celou republiku představuje 200.

Denzitometr i v penzionu pro seniory

Spuštění plošného screeningu vedlo k uvolnění pravidel pro proplácení vyšetření hustoty kostí. Pro řadu pracovišť je to motivace, aby si přístroj za dva miliony korun pořídily. Ostatně VZP deklarovala, že bude úhradami tolerovat bezmála dvojnásobné množství míst vybavených denzitometry oproti původnímu stavu.

Přístroje mívají lékaři přímo v ordinacích, ale mohou to být i jiné prostory. Třeba lékařka ve Vysokém Mýtě jej umístila do penzionu pro seniory. Určen ale není jen jeho klientům, na vyšetření tam docházejí všichni zájemci, kteří o screening osteoporózy projevili zájem, je pro ně určen a lékařka jim vyšetření doporučí.

Podle ředitele VZP Zdeňka Kabátka je umístění denzitometru mimo ordinaci v pořádku a i takové vyšetření je ze strany pojišťovny proplaceno.





Samozřejmě i mimo ordinaci musí být obecně dodrženy určité podmínky. Mezi pracovištěm s denzitometrem a lékařem, jenž sem klienty posílá, má být uzavřena smlouva. Stejně tak pracoviště s denzitometrií musí mít smlouvu s pojišťovnou, aby mu vyšetření proplatila, v opačném případě si jej platí sám zájemce.

Denzitometr musí obsluhovat proškolení zdravotníci, třeba lékaři nebo zdravotní sestry. A protože přístroj využívá slabých rentgenových paprsků, musí prostor pro jeho umístnění splňovat i některé technické a stavební požadavky, které záření dokáží odstínit.

Úhrady jsou nejednotné

Důležité je ale vědět, že pokud lékař zapojený do preventivního programu není přímo vaším ošetřujícím a nemá přístroj přímo v ordinaci, k vyšetření je nutná žádanka. Vystavují ji praktičtí lékaři pro dospělé nebo gynekologové.

Kromě VZP dnes již prevenci proti osteoporóze proplácí i jiné zdravotní pojišťovny, a tak na denzitometrii může vyšší počet zájemců. Předem je ovšem dobré si zjistit, s jakými zdravotními pojišťovnami má pracoviště vybavené denzitometrem smlouvy.

Situace se mezi jednotlivými ordinacemi liší. Některé uvádí, že bezplatně preventivně vyšetří klienty většiny pojišťoven, jinde jde zatím stále jen o několik z nich.

Pro koho je prevence určena

Program včasného záchytu osteoporózy v ČR započal 1. dubna 2023. Je určen ženám rok po menopauze až do věku 59 let a mužům od 65 do 69 let.

Lékaři u nich nejprve vyhodnotí riziko dotazníkem FRAX. Pokud je vysoké, pacientovi navrhnou vyšetření na denzitometru.





Bezbolestná denzitometrie je spolehlivou cestou, jak osteoporózu zachytit dříve, než přijde první osteoporotická zlomenina. Vzniká i bez vnějších příčin a postihovat může třeba páteř. Často stojí také za zlomeninou krčku stehenní kosti, jejíž následky u seniorů v třetině případů vedou k úmrtí.

Osteoporózu nově léčí i praktici

Preventivní program vznikl, protože osteoporózou v ČR odhadem trpí tři čtvrtě milionu lidí. Značná část o tom ale neví, protože onemocnění nemá desítky let žádné projevy. Ale neví o tom i proto, že na denzitometrii byly v minulosti dlouhé čekací lhůty.

Pojišťovny si tedy od programu slibují, že vyšetřeno bude více lidí, což povede k tomu, že osteoporóza bude častěji zachycena včas. To je výhodou jak pro nemocného, tak pro veřejné finance, protože nasazení léčby je levnější než léčba zlomenin, která může vést i k trvalé invaliditě.

Osteoporóza, pokud je zachycena včas, je velmi dobře léčitelná. A to buď u specialisty-osteologa, nebo nově u praktického lékaře. Praktici osteoporózu mohou léčit od 1. ledna 2024. „Pacientům nasadíme vhodnou léčbu a stanovíme termín kontrolní denzitometrie, který je důležitý jak z hlediska efektu terapie, tak jako psychické povzbuzení pacienta,“ popisuje lékař Ivo Procházka.