Vakcíny proti HPV budou zadarmo pro chlapce a dívky už od 11 a až do 15 let

„Očkování proti lidskému papilomaviru je nejefektivnější způsob prevence proti onemocněním, které HPV vyvolává. Infekce vysoce rizikovými typy HPV je příčinou prakticky všech případů rakoviny děložního čípku, části případů rakoviny řitního otvoru, pochvy a zevních rodidel a také některých nádorů hlavy a krku. HPV infekce je také původcem velmi nepříjemných genitálních bradavic,“ popisuje profesor Jiří Sláma, zástupce přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

V Česku sice je rakovina děložního čípku na mírném ústupu díky preventivním kontrolám, problémem je ale stále její velmi vysoká smrtnost, protože asi u poloviny žen ji lékaři zjistí až v pokročilém stadiu. „Ročně v České republice onemocní přibližně 750 žen a asi 300 z nich na karcinom děložního čípku zemře. Paradoxem přitom je, že by tento typ rakoviny prakticky nemusel existovat. Známe jejího původce – HPV infekci, proti níž lze efektivně očkovat. A známa jsou i předrakovinová stadia, která je možné odhalit při preventivních kontrolách,“ vysvětluje profesor Sláma.

Jak vyplývá z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky prezentovaných v červnu na jednání Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, proočkovanost proti HPV infekci se aktuálně u dívek pohybuje kolem 70 procent, u chlapců je to o třicet procentních bodů méně. Téměř polovina dětí tak není při zahájení sexuálního života, kdy především dochází k přenosu infekce, chráněna.

HPV Lidský papilomavirus, zkratka pro human papillomavirus.

Viry napadají buňky lidské pokožky a sliznic, mohou vést k různým onemocněním, nejznámější je rakovina děložního hrdla (čípku).

HPV dále může způsobit například rakovinu zevních rodidel a pochvy u žen, u žen i mužů rakoviny análního otvoru, rakoviny v oblasti hlavy a krku, genitální bradavice, u mužů pak rakovinu penisu.

Nákaza HPV ve většině případů sama odezní, je to nejčastější sexuálně přenosná infekce, jejímž nositelem se během života stane většina z nás (80 %). V těle může přetrvávat i několik let bez jakýchkoli příznaků.

Infekci HPV nelze léčit, je možné pouze odstranit její projevy. Tedy léčit onemocnění, které by se na základě infekce rozvinulo.

Podle doktora Slámy by ke zvýšení proočkovanosti mělo přispět právě rozšíření věkového rozpětí pro hrazené očkování proti HPV.

„K rozšíření věkové skupiny očkování proti HPV z 13–14 let na 11–15 let dojde od 1. 1. 2024,“ potvrdila pro Vitalia.cz mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. Odborníci se shodují na tom, že nechat očkovat by se měly dívky i chlapci bez rozdílu – ideálně právě před zahájením sexuálního života.

Během života se s HPV totiž setká až 80 % populace, žen i mužů. Obvykle se těchto virů dokáže tělo samo zbavit, často vymizí během dvou let, jindy ale mohou v organismu přetrvávat i desítky let a vést až k přednádorovým a nádorovým změnám.

Jestli žena patří mezi HPV pozitivní, může zjistit absolvováním HPV DNA testu. Ve věku 35 a 45 let ho hradí zdravotní pojišťovny. Pozitivní test nicméně samozřejmě neznamená, že má dotyčná pacientka automaticky rakovinu. Přestože zatím není k dispozici žádný lék proti HPV, lidský organismus se s infekcí dokáže velmi často vypořádat spontánně sám. Zejména u žen do 30 let je přechodná přítomnost HPV častá a imunitní systém si s ní obvykle poradí.

Nejúčinnější prevencí zůstává právě očkování. „Nejvýraznější účinek vakcín spočívá v eliminaci předrakovinových a rakovinových nálezů na děložním čípku u dívek a žen. Proočkování chlapců ovšem výrazně snižuje riziko přenosu viru, a navíc díky němu dojde k poklesu výskytu genitálních bradavic a některých méně častých nádorů – například rakoviny řitního svěrače nebo rakoviny penisu,“ zdůrazňuje Sláma.

„Pokud zkombinujeme očkování proti HPV infekci s pravidelnými kontrolami, neměla by žádná žena na rakovinu zemřít,“ říká přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice profesor David Cibula.

Celosvětově zdravotníci doposud využili stovky milionů dávek vakcín proti HPV a k dispozici jsou jednoznačná data o jejich mimořádně vysokém účinku. Vakcíny jsou bezpečné a rodiče dětí se nemusí obávat ani nežádoucích účinků po očkování. Ty jsou totiž zcela vzácné.





„Řada rodičů, která se pro očkování rozhodla, bohužel nestihla nechat své děti naočkovat zdarma. Věková kategorie 13letých, pro kterou je v současné době vakcína hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je totiž stanovena poměrně přísně,“ přibližuje praktická lékařka pro děti a dorost a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti ČLS JEP Hana Cabrnochová.

„Působí to navíc i další komplikace. Pediatři musí dávat pozor na to, aby si do svých ordinací kvůli hrazenému očkování zvali na pravidelné dvouleté preventivní prohlídky děti až po dovršení 13 let, a ne například o pár dnů nebo týdnů dřív, což bývá běžným zvykem,“ dodává pediatrička.

Delší věkové rozpětí pro hrazené očkování proto velmi vítá, stejně jako Veronika Cibulová, zakladatelka pacientské organizace VERONICA, která sdružuje ženy s gynekologickými nádory. „Jsme velmi rádi, že budou mít rodiče a děti větší časový prostor na využití benefitu plně hrazeného očkování. V naší pacientské organizaci se tomuto tématu věnujeme dlouhodobě a společně s lékaři usilujeme o postupné vymýcení rakoviny děložního čípku,“ zdůrazňuje Cibulová.

Inspirací jsou pro ně severské státy a Austrálie, kde se díky kombinaci vakcinace dívek a chlapců a HPV DNA testování stal karcinom děložního hrdla raritním onemocněním. „U nás stále zcela zbytečně umírá každý rok 300 žen – něčích dcer, manželek a maminek. Jedná se přitom o jediný typ rakoviny, proti kterému se lze nechat očkovat, a navíc zdarma,“ dodává.