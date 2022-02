První ze studií vznikla v USA

Popis podobných potíží u tisíců žen přichází také ze zahraničního tisku. Britský deník Sunday Times loni v létě přinesl zprávu o tom, že jen v Británii hlásily do půlky května problém s periodou čtyři tisíce očkovaných žen.

V lednu letošního roku média v USA informovala o studii možného vlivu vakcín proti covidu na menstruační cyklus. Byla financována National Institutes of Healt (NIH) a účastnilo se jí 3959 žen ve věku 18 až 45 let. Z nich 2403 bylo očkovaných vakcínami od Pfizer/BioNTech, Moderny a Johnson & Johnson. Ostatní ženy očkovány nebyly. Závěr je ten, že očkování „je spojeno s malou změnou délky cyklu, ale ne délky menstruace“. To znamená, že u očkovaných žen se oproti těm neočkovaným dočasně prodloužila doba mezi menstruacemi, a to v průměru o méně než jeden den. „Očkování ale nebylo spojeno se změnou počtu dnů krvácení,“ uvádí NIH na svém webu. Uvedená změna časem sama odezněla.

Výsledek této studie ovšem oslabuje to, že data neposkytl reprezentativní vzorek. Byla získána prostřednictvím aplikace pro sledování menstruačního cyklu od společnosti Natural Cycles. Tu zpravidla používají ženy, jejichž vzdělání, barva kůže nebo hmotnost neodpovídají průměru americké ženské populace. Aplikace je oblíbená u bělošek s vysokoškolským vzděláním, které mají nižší BMI a neužívají hormonální antikoncepci.

Český SÚKL řeší stovky podezření na ovlivnění reprodukce vakcínami

V České republice podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti covidu eviduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Hlásit je mohou lékaři, ale také sami očkovaní.

SÚKL hlášení o potížích s menstruačním cyklem neeviduje zvlášť, ale zahrnuje je do kategorie „příznaky svědčící pro ovlivnění reprodukčního systému a prsu“. Do té patří například podezření na krvácení mimo menstruaci, nepravidelná menstruace, opožděná menstruace, vynechání menstruace, bolestivá menstruace, silné nebo slabé menstruační krvácení.

Z aktuálních počtů hlášení vyplývá, že potíže spojené s reprodukčním cyklem jsou spíše na chvostu. SÚKL takových hlášení dosud zaevidoval 569, přitom celkem v souvislosti s vakcínami proti covidu obdržel 11 729 hlášení.

Lze ale předpokládat, že případů, kdy si ženy všimly odlišností, bylo více, než jaký je počet oficiálních hlášení. Obecně totiž platí, že ne každý, kdo po očkování pozoruje změny tělesných pochodů, podezření lékovému ústavu hlásí.

Poruchy menstruace jsou časté, může jít o souběh okolností

Ve všech nahlášených případech jde zatím o podezření, nikoliv prokázané nežádoucí účinky vakcín. Platí to také u výkyvů v menstruačním cyklu. „Možná souvislost mezi těmito poruchami a vakcínami proti covidu-19 již byla na celoevropské úrovni přehodnocována, do současné doby však nebylo možné příčinnou souvislost stanovit,“ uvedla pro Vitalia.cz mluvčí SÚKL Klára Brunclíková. „Přehodnocování poruch menstruace však na celoevropské úrovni probíhá i nadále, pokud bude zjištěna možná souvislost s očkováním, budeme o tom informovat,“ dodává.

Čím je tedy způsobeno, že stovky žen přičítají změny v cyklu očkování proti covidu? Může jít i o souběh okolností. „Poruchy menstruačního cyklu patří mezi časté obtíže, které se objevují i bez jakékoliv vazby na očkování, lze očekávat, že budou hlášeny i v časové souvislosti s podáním vakcíny,“ uvádí Klára Brunclíková s tím, že poruchy bylo často možné vysvětlit jinou příčinou.

Tomu, že by potíže nemělo způsobovat očkování, nahrává i fakt, že podle SÚKL po podání vakcín nebyla pozorována žádná specifická porucha. Navíc „výskyt poruch menstruačního cyklu u očkovaných žen byl výrazně nižší než u žen v obecné populaci bez jakékoliv vazby na očkování,“ podotýká mluvčí lékového ústavu.

Jaké vakcíny proti covidu se v ČR používají Zřejmě nejpoužívanější vakcínou je Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech. Ta funguje na principu mRNA vakcín. Děti do 18 let smějí být přeočkovány jen touto vakcínou.

od společnosti Pfizer/BioNTech. Ta funguje na principu mRNA vakcín. Děti do 18 let smějí být přeočkovány jen touto vakcínou. Velmi často je používaná také vakcína Spikevax od společnosti Moderna. I u ní jde o mRNA princip. Spikevax a Comirnaty se používají pro očkování posilujícími dávkami u dospělých.

od společnosti Moderna. I u ní jde o mRNA princip. Spikevax a Comirnaty se používají pro očkování posilujícími dávkami u dospělých. V Česku se okrajově používá také vektorová vakcína Vaxzervia (původní název zněl krkolomně AZD1222) od společnosti AstraZeneca. Je doporučovaná pro očkování lidí ve věku 60 a více let. Dříve se používala častěji, později ji ale lidé začali odmítat kvůli zprávám o tom, že vakcína způsobuje krevní sraženiny v cévách nebo snížení počtu krevních destiček. Tato rizika jsou i nadále sledována a vyhodnocována.

(původní název zněl krkolomně AZD1222) od společnosti AstraZeneca. Je doporučovaná pro očkování lidí ve věku 60 a více let. Dříve se používala častěji, později ji ale lidé začali odmítat kvůli zprávám o tom, že vakcína způsobuje krevní sraženiny v cévách nebo snížení počtu krevních destiček. Tato rizika jsou i nadále sledována a vyhodnocována. Další vakcínou, kterou je očkováno spíše v menší míře, je jednodávková vakcína Janssen od firmy Johnson & Johnson. U této vakcíny je také doporučení očkovat jí seniory nad 60 let, protože se u ní vyskytly vzácné případy trombózy. Navíc se přeočkování doporučuje už po dvou měsících, nikoliv po pěti, jak je tomu u jiných vakcín.

od firmy Johnson & Johnson. U této vakcíny je také doporučení očkovat jí seniory nad 60 let, protože se u ní vyskytly vzácné případy trombózy. Navíc se přeočkování doporučuje už po dvou měsících, nikoliv po pěti, jak je tomu u jiných vakcín. Nejspíše na konci února bude v ČR dostupná další vakcína s názvem Nuvaxovid od společnosti Novavax. Půjde o první dostupnou proteinovou vakcínu proti covidu. Předregistrace na očkování je již možná. Zdroj: Covid portál

Vliv vakcín na ženské tělo výrobci až na výjimky ve studiích nezkoumali

Otázkou je, zda výrobci vakcín při svých studiích, ve kterých sledují bezpečnost očkovací látky a její nežádoucí účinky, zohlednili rozdílné fungování organismu ženy a muže.

V této souvislosti se hovoří především o tom, zda vakcíny jsou či nejsou bezpečné pro těhotné ženy. Podle Evropské agentury pro léčivé přípravky roste počet informací naznačujících, že mRNA vakcíny proti covidu-19 nezpůsobují komplikace v těhotenství, a nejsou proto pro těhotné a jejich děti rizikem. Těhotenství tedy není kontraindikací pro očkování, nicméně například v Rakousku, kde zavedli vakcinaci proti covidu povinně, mají být těhotné ženy z plošné povinnosti vyňaty.

U zkoumání vlivu na ženy v těhotenství ale výrobci při zohledňování rozdílů ve fungování ženského a mužského těla nejspíš zůstali. SÚKL uvádí, že si není vědom žádných studií, jež by se odlišnostem věnovaly. „Pokud by však z již provedených studií vyšly rozdíly u žen a u mužů, byly by tyto skutečnosti uvedeny v souhrnu údajů o přípravku (SpC), který si lze prostudovat po zadání názvu léčivého přípravku v záložce Doprovodné texty,“ upozorňuje mluvčí SÚKL.

U vakcín se tápe, o ovlivnění menstruace covidem se ví

S poruchami menstruačního cyklu se ženy obracejí samozřejmě i na gynekology. Server Vitalia.cz oslovil s dotazy k tomuto tématu Michaela Fantu, vedoucího lékaře Centra pro komplexní léčbu endometriózy Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

V hodnocení toho, zda vakcína může ovlivnit menstruační cyklus, je lékař zdrženlivý, protože zatím neexistuje dostatek dat či studií. Upozorňuje ale na to, že menstruaci může ovlivnit samotný covid-19.

„Na charakter menstruačního cyklu mohou mít vliv infekční onemocnění obecně, včetně covidu. Cyklus je rovněž ovlivněn a působí na něj psychická zátěž, deprese, úzkost a stres – to vše může být spojené i s pandemií,“ podotýká gynekolog.

Podle lékaře některé studie dávají do souvislosti dopady mentálního zdraví během covidu na reprodukci. „K tomu se ještě mohou přidávat další faktory – váhový přírůstek, vyšší konzumace alkoholu a tak dále,“ upozorňuje Michael Fanta.

A zmiňuje ještě jednu zajímavou okolnost, a to, že prokázané potíže měly jen krátkodobý charakter. „Dlouhodobé dopady na reprodukční systém a hormonální hladiny po prodělané covid infekci zatím prokázány nebyly,“ dodává lékař.