Přibývá vakcín, které cílí na dominantní variantu koronaviru

Výrobci proticovidových vakcín již měsíce hlásí, že budou upravovat své očkovací látky tak, aby cílily na dominantní variantu koronaviru. Zatím se to v EU podařilo třem z nich.

Komu jsou vakcíny určené Comirnaty Omicron XBB.1.5 – je určena k prevenci onemocnění covid-19 u dospělých a dětí od 6 měsíců věku.

Nuvaxovid XBB.1.5 – je určena k prevenci onemocnění covid-19 u dospělých a dětí od 12 let.

Spikevax XBB1.5 – je určena k prevenci onemocnění covid-19 u dospělých a dětí od 6 měsíců věku. Zdroj: EMA, SÚKL

Jaké jsou dostupné v Česku

Ačkoliv výše uvedené mají evropskou registraci, čeští lékaři v praxi zatím používají v podstatě jen Comirnaty Omicron XBB.1.5 pro děti od pěti let a dospělé.

Brzy se to ale změní. Varianta Comirnaty Omicron XBB.1.5 pro děti ve věku šesti měsíců až čtyři roky bude v ČR k dispozici v průběhu prosince, doplňuje k dostupnosti Ministerstvo zdravotnictví.





Do českých ordinací míří také Nuvaxovid. U něj je nasmlouvaných 200 tisíc dávek, které už by tu měly být, protože měly dorazit koncem listopadu, říká předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Otázkou je, kdy a zda do ČR dorazí také upravená vakcína od Moderny. Spikevax XBB1.5 není zatím na trhu v ČR dostupná, konstatoval ke konci listopadu na webu Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Přeočkování je možné všemi

V minulosti zdravotní pojišťovny proplácely jen přeočkování Comirnaty či Spivaxem, později doporučení ministerstva hovořilo o tom, že je preferována vakcína Comirnaty. Tedy do doby, než dorazí vakcíny adaptované na dominantní variantu. Nuvaxovid byl po svém uvedení na trh určen pro prvovakcinaci. Toto dělení ale již neplatí.

Podle Romana Chlíbka lze přeočkovávat teoreticky všemi třemi upravenými vakcínami. Nově schválený Nuvaxovid je určen pro sezónní přeočkování. Stejně jako u ostatních stačí jedna dávka, říká lékař.

Problém není ani to, pokud někdo byl v minulosti naočkovaný např. vakcínou Comirnaty a nyní chce Nuvaxovid. Vakcíny lze kombinovat, potvrzuje Roman Chlíbek s tím, že žádná z nich není lepší, nebo horší. Nicméně typ očkování by každý měl probrat se svým lékařem.





Jaký typ koronaviru dominuje

Státního zdravotního ústavu (SZÚ) jsme se ptali, která z variant koronaviru vlastně nyní na území ČR převažuje. Odpovědí je, že varianta označovaná jako XBB.1.5 patří mezi dominantní, není ovšem jedinou.

Situace v ČR odpovídá evropskému průměru. Většinově jsou detekovány varianty odvozené od XBB.1.5, XBB.1.16 a XBB.1.9, uvádí Helena Jiřincová z Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění SZÚ.

SZÚ se opírá i o evropská data, protože podle vakcinologa v tuzemsku se tzv. sekvenuje jen málo vzorků od nakažených koronavirem. Česká data proto mají jen omezenou vypovídající schopnost. Není ale důvod si myslet, že u nás je to jinak než v okolních státech. Vakcíny upravené na XBB.1.5 jsou relevantní. I z toho důvodu, že tady jiné zatím nejsou, podotýká Roman Chlíbek.

Kdy je vhodná doba pro očkování

Podzim je v ČR tradiční období nástupu hlavní sezóny respiračních nákaz. Covid nevyjímaje. Otázkou tedy je, kdy je vhodná doba na očkování a zda je dobré se na něj objednávat ještě nyní, na prahu prosince.

Očkování začíná v říjnu, spíše v druhé polovině, kdy také bývají k dispozici aktualizované vakcíny proti chřipce. Roman Chlíbek uvádí, že i v prosinci je možné se tímto způsobem proti infekcím chránit. Doba vhodná pro očkování potrvá minimálně do konce letošního roku, protože počty nakažených zatím dramaticky nestoupají, uvádí lékař.

Spoléhat na to, že člověk má dostatečnou imunitu, protože covid již prodělal, totiž nemusí být úplně dobrá taktika. Více jak polovina nových nákaz jsou ty opakované. Ukazuje to, že ti, kteří se nakazili v minulosti, nejsou dostatečně chráněni. Prodělali-li covid v létě nebo na jaře, tak by se měli nechat přeočkovat, podotýká Roman Chlíbek.

Podle něj přirozené protilátky mají jen lidé, kteří prodělali covid-19 nyní či před několika týdny. To už měli nejspíš novou variantu, takže ti jsou jediní, kteří z očkování asi nebudou mít benefit, podotýká vakcinolog.

Kombinace s očkováním na chřipku

Očkovat lze covid v kombinaci s chřipkou. I u ní je i prosinec stále ještě vhodnou dobou pro prevenci. Platí také doporučení vakcinologů, že obě látky lze podat v jeden den, jen do rozdílných míst.





U kombinace vakcín se přitom nedávno objevila otázka, zda nezvyšuje riziko výskytu cévní mozkové příhody a přechodného nedokrvení mozku.

Podezření komentoval SÚKL. Podle něj americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) provedl studii, jež skutečně ukázala mírně zvýšené riziko u lidí nad 85 let věku po současném očkování mRNA vakcínou a vakcínou proti chřipce. Důkazy zatím ovšem nejsou jasné. Pozorované účinky nejsou konzistentní. Riziko výskytu cévní mozkové příhody se však v populaci přirozeně zvyšuje také s věkem, a proto je třeba k těmto datům přistupovat s extrémní opatrností, než bude k dispozici větší množství údajů, uvedl SÚKL ve stanovisku na webu.

Studie hovoří o nepatrně zvýšeném riziku. Daleko větší představuje těžký průběh covidu, komentuje zjištění Roman Chlíbek s tím, že doporučení simultánního očkování zůstává v ČR i v zahraničí v platnosti. Neměníme jej a nevím ani o tom, že by to dělala některá z odborných světových společností, říká.