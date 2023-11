Léčba postcovidu trvá měsíce, nevyplatí se pořád dokola jen měnit tabletky proti únavě

Jenže odborníci upozorňují, že svoje problémy Češi řeší systémem „pokus-omyl“, tedy náhodným zkoušením dostupných volně prodejných produktů. A to je chyba. „Lidé většinou zkoušejí a střídají různé produkty několik měsíců, aniž by vyhledali lékaře, případně se poradili s farmaceutem. Přitom jde o proces vytrvalé léčby,“ vysvětluje farmaceutka Pavla Horáková z online poradny Lékárna.cz.

S únavou rovnou k doktorovi

Pokud jde o dlouhodobou únavu, je ideální ji rovnou řešit s lékařem. Může se jednat o nedostatek spánku, sníženou imunitu, nedostatek některých vitamínů a minerálů, či dokonce nějakou závažnější chorobu, například diabetes, špatná činnost jater a jiné. Ale i při budování imunity jde opět o cílený a dlouhodobý, ideálně celoživotní, proces.

„Chronická únava je porucha, která má imunologický rozměr, souvisí se změnou buněk, které řídí imunitní pochody. Nedá se to jednoduše léčit, nemáme na to žádné léky. Jediné, co se dá dělat, je pacienty trpělivě rehabilitovat, vyloučit nějakou jinou patologii, která může také vypadat jako únavový syndrom, a v podstatě čekat na to, až pravidelná rehabilitace pomůže. Ne u všech pacientů se to podaří a je to v podstatě jeden z největších problémů postcovidu,“ popisuje docent Vladimír Koblížek, přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.





Při řešení dlouhodobé únavy odborníci doporučují především spánek a odpočinek, zdravý pohyb, nejlépe na čerstvém vzduchu, a také posilování imunity.

Jak na dlouhodobý kašel?

Častým příznakem postcovidového syndromu je také kašel. Ten ve fázi rekonvalescence po infekci covid-19 neplní ochrannou funkci, ale naopak organismus zatěžuje a pacienta obtěžuje. Z léků při postcovidovém kašli lékárníci doporučují přípravky s obsahem tymiánu a břečťanu.

Dále je vhodné dostatečně zvlhčovat sliznice. Je důležité dodržovat pitný režim, nemocnému je možné podávat také přípravky s obsahem lišejníku. U přetrvávajícího dráždivého kašle je možné jej tlumit vhodnými antitusiky, s jejichž výběrem poradí lékárník.

Pacienti by se měli vyvarovat pobytu v zakouřeném prostředí, vhodná je inhalace přírodní minerální vodou, případně dechová rehabilitace, kterou je naučí fyzioterapeut.

Přípravky na klouby užívejte čtvrt roku

Při problémech s klouby jsou vhodné přípravky s obsahem glukosaminu, chondroitinu či kolagenu. Horáková ale zmiňuje také produkty s obsahem boswellie a MSM, což je organická sloučenina síry. „U těchto složek byla totiž prokázána protizánětlivá aktivita,“ vysvětluje. Doporučuje se také užívání hořčíku.

Ideální doba používání vhodných doplňků stravy je podle odbornice alespoň tři měsíce.

Na vlasy biotin, zinek a selen

Také v případě postcovidového vypadávání vlasů je rekonvalescence dlouhodobá. I to může být důvod, proč lidé na střídačku zkoušejí nové produkty bez výsledku.





„Zákazníkům doporučujeme kombinaci šamponu a vlasového tonika nebo séra, doplnění vitamínů a minerálů, které pomáhají zdraví vlasů a vlasové pokožky. Mezi nejznámější a účinné patří biotin, zinek a selen. Důležité jsou i vitamíny C, D a železo,“ vysvětluje Pavla Horáková a upozorňuje, že výsledky přicházejí až po 3–4 měsících.

Pokud se ani po této době stav nemění, farmaceutka upozorňuje, že je nutná návštěva lékaře, ideálně dermatologa.

Kdy se obrátit na lékaře?

Odborníci se shodují, že postcovidový syndrom může postihnout v podstatě kohokoliv, i ty, kdo prodělali onemocnění jen ve velmi lehké formě. Další, v čem se shodnou, je, že není postcovid jako postcovid. U každého může být forma jiná a obtíže jinak závažné.

Každý, komu je i týdny po prodělání covidu-19 špatně, by o tom měl proto informovat svého praktika a poradit se s ním, co dál. Může následovat kupříkladu návštěva specialisty. Speciální léky zatím bohužel neexistují.