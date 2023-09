Zájemci se mohou nechat očkovat pátou dávkou vakcíny proti covidu, zaplatí jim to pojišťovna

Co a komu bude propláceno

Doporučení stvrzuje, že cesta k vakcíně by měla zůstat jednoduchá a otevřená. „Očkování proti onemocnění covid-19 je nadále dostupné každému zájemci, který nemá kontraindikaci k očkování či posilující dávce dostupnou vakcínou dle platného souhrnu údajů o přípravku schváleném v EU,“ říká dokument na straně 14.

Mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob dodává, že zůstává bezplatná. „Je hrazené ze zdravotního pojištění s výjimkou specifických skupin, jako jsou cizí státní příslušníci nebo osoby bez veřejného zdravotního pojištění,“ říká Ondřej Jakob.





Proplácena proto i nadále je jak první dávka očkování, tak i přeočkování, tedy pro některé v pořadí již páté. U seniorů nad 80 let či klientů pobytových sociálních služeb navíc doporučení zmiňuje další přeočkování na jaře příštího roku.

Ačkoliv je nepovinné očkování proti covidu určeno pro všechny zájemce, lékaři by jej měli doporučovat zejména lidem ve zvýšeném riziku (viz box níže). „Očkování by měli zvážit také zdravotničtí pracovníci a pracovníci v sociálních službách v přímém kontaktu s pacienty/klienty, a to vzhledem k jejich pravděpodobné zvýšené expozici onemocnění covid-19 a jejich klíčové roli ve fungování systémů zdravotní a sociální péče,“ uvádí ministerský dokument na straně 5.

Odborníci jej doporučují i lidem, kteří v minulosti covid prodělali, neboť takto vytvořená imunita (stejně jako ta po očkování) není trvalá.

Kdo je ve zvýšeném riziku toho, že u něj covid-19 bude mít závažný průběh včetně rizika pobytu na nemocničním lůžku: lidé nad 50 let

těhotné ženy

lidé s vysokým krevním tlakem

pacienti s cukrovkou léčenou antidiabetiky či inzulinem

obézní ( s indexem tělesné hmotnosti ≥ 35 kg/m 2 )

pacienti se závažnou poruchou imunity

pacienti se závažnou chronickou plicní nemocí

pacienti se závažnými chronickými onemocněními srdce a cév

pacienti s chronickým selháváním jater a ledvin

lidé se Downovým syndromem

lidé se zvýšenou srážlivostí krve Zdroj: MZ ČR/Doporučení k očkování proti onemocnění covid-19 2023–2024

Jak je to s očkováním dětí

U dětí jsou aktuální doporučení obdobná jako u dospělých. Vyjma toho, že mají být očkovány vakcínami určenými speciálně pro ně. Dostupné jsou od půlroku věku.

Očkování jednou dávkou je doporučeno dětem, které patří do rizikové skupiny. Zda jej potřebují, má vždy vyhodnotit lékař.





„Dávka by měla být podána nejlépe před podzimní a zimní sezónou 2023/24. Toto doporučení platí bez ohledu na počet dávek, které osoba dříve obdržela,“ uvádí ministerský dokument na straně 12, která je věnována doporučení pro děti od půl roku do 17 let.

Kde se lze naočkovat

„V tuto chvíli je nejlepší využít služeb svého praktického lékaře, s nímž je dobré se předem domluvit na nejvhodnějším termínu,“ říká náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic. Kromě toho, že očkování u praktika je místně i časově dostupné, je vždy vhodné s ním předem probrat, kdy a jakou látkou se očkovat. A třeba i to, co jiného s ohledem na životní styl udělat, aby riziko nákazy a hospitalizace bylo nižší.

K praktikovi je dobré vyrazit také proto, že po prázdninách distributoři do ordinací dodají také vakcíny proti chřipce. K dispozici je nově pro seniory také očkování proti RS virům. „Ti, kdo se nechají naočkovat proti covidu i chřipce, získají maximálně možnou ochranu před respiračními chorobami,“ vysvětluje Josef Pavlovic.

I nadále zůstává v platnosti možnost očkovat proti covidu i chřipce v jeden den, ale každá vakcína musí jít do jiné paže. Podle ministerstva by kampaň propagující očkování proti covidu měla být spojena i s propagací vakcinace proti chřipce, protože obě vakcíny cílí na stejnou skupinu a je u nich podobné i to, že někomu je doporučování přeočkování před každou sezónou respiračních nákaz.

Zájemci ovšem musí počítat s tím, že na rozdíl od proticovidového očkování si vakcinaci proti chřipce a RS virům musí hradit sami. Chřipka může vyjít na pětistovku, vakcína proti RSV stojí desetkrát tolik. Následně lze ale zpětně požádat zdravotní pojišťovnu o příspěvek. Výjimkou jsou u očkování proti chřipce někteří pacienti, senioři nad 65 let a zdravotníci.

Kromě praktických lékařů nabízejí očkování proti covidu také některé nemocnice či očkovací centra. Jejich seznam je dostupný online. Nyní je po celé ČR více než dvě stě takových míst. „Očekáváme, že v následujících týdnech se bude tento počet zvyšovat,“ dodává Josef Pavlovic. Je třeba ale počítat s tím, že některá očkovací místa vyžadují rezervaci. Pro ni je možné i nadále využívat Centrálního rezervačního systému.

Jaké vakcíny jsou v ČR k dispozici Comirnaty

Spikevax

Nuvaxovid

Jcovden

Vaxzevria

Vidprevtyn Beta Pozn.: Ne každá z výše jmenovaných vakcín je určena pro přeočkování. O konkrétní vakcíně se vždy poraďte se svým praktickým lékařem či ambulantním specialistou. Zdroj: Covid portál

Podmínky vakcinace

Za nejvhodnější období pro očkování je podle Josefa Pavlovice druhá polovina září či začátek října. „Je to z toho důvodu, že vlnu onemocnění očekáváme během měsíce října a listopadu. Očkování v září a říjnu zajistí, že nejrizikovější období z hlediska nemocnosti bude pokryto maximem protilátek,“ doplňuje náměstek ministra zdravotnictví.

U běžného přeočkování platí, že od poslední covidové vakcíny musí uplynout čtyři a více měsíců.

U lidí s oslabeným imunitním systémem by měli lékaři aplikovat minimálně dvě dávky očkování v odstupu nejméně šest měsíců. O konkrétním počtu dávek a rozestupu mezi nimi ale vždy rozhoduje ošetřující lékař.

Ti, kteří zrovna onemocněli covidem, by očkování měli odložit, a to o tři až šest měsíců po prodělání onemocnění.

V odpovědích pro Vitalia.cz ministerstvo uvádí, že preferovanou vakcínou při přeočkování má být Comirnaty. „S ohledem na jejich dostupnost se bude přeočkovávat primárně těmito vakcínami. Aktuálně je ve skladech celkem 4,4 milionu očkovací látky proti onemocnění covid-19,“ podotýká Ondřej Jakob. Zároveň ale dodává, že až dorazí nově upravené vakcíny reagující na aktuální nejrozšířenější subvariantu viru SARS-CoV-2, budou prioritou tyto.

Podle náměstka Josefa Pavlovice to neznamená, že by přeočkování nemohlo proběhnout jinou vakcínou, zájemci si ale teoreticky příliš vybírat nemohou. „Záleží vždy na dostupnosti v daném očkovacím místě a samozřejmě platí, že nejvhodnější očkovací látku volí vždy lékař, který má v očkovacím schématu poslední slovo,“ upozorňuje Josef Pavlovic.

Upravená vakcína čeká na registraci

Doporučení uvádí, že pokud je to možné, má být preferována vždy vakcína přizpůsobená převládající variantě koronaviru. Aktuálně jde stále o Omicron, převládající subvariantou ale již není ta označována písmeny BA, ale XBB.1.5.

Vakcíny upravené na XBB.1.5 zatím nejsou na trhu. Evropská léková agentura (EMA) ve středu 30. srpna v tiskové zprávě oznámila, že Evropské komisi doporučila schválení vakcíny Comirnaty upravené právě s ohledem na aktuální subvariantu. Určena je pro děti od půl roku věku a dospělé. „Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a krátkodobé. Patří mezi ně bolest hlavy, průjem, bolesti kloubů a svalů, únava, zimnice, horečka a bolest nebo otok v místě vpichu. Vzácně se mohou objevit i ty závažnější,“ uvádí k nově upravené látce EMA.

„V čem se liší od té předchozí? Není bivalentní, ale monovalentní, je lépe zacílena na očekávanou podzimní vlnu covidu-19 a je jak pro zahajování očkování, tak pro přeočkování,“ přivítal na sociální síti X rozhodnutí šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Pokud Evropská komise doporučení vyslyší, získá vakcína celoevropskou registraci a nejdříve za pár týdnů poté by mohla být v ČR. Podle mluvčího Ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba ČR do konce roku nakoupí 500 tisíc dávek takto upravené vakcíny.