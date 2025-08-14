Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Lékaři z Brna léčí arytmii metodou, která je pro pacienta a jeho srdce šetrnější

Lékaři z Brna léčí arytmii metodou, která je pro pacienta a jeho srdce šetrnější

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Srdeční arytmie
Autor: Shutterstock.com
Srdeční arytnie
Náročnější pro lékaře, lepší pro pacienta. Lékaři z brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny některým pacientům s poruchami srdečního rytmu začali pomáhat novou metodou stimulace srdce. Je šetrnější a předchází dalšímu poškození tohoto svalu.

Tuzemská novinka v léčbě poruch srdečního rytmu a také srdečního selhání spočívá v odlišném zavedení elektrody kardiostimulátoru. 

„Běžné kardiostimulátory mají elektrodu uloženou na různých místech v pravé síni, nová metoda vyžaduje její přesné zavedení přímo do oblasti tzv. Bachmannova svazku, což je přirozená cesta, kudy se ve zdravém srdci šíří vzruchy mezi síňovými oddíly,“ vysvětluje Roland Oravský, lékař I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA) a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Léčíte se s nějakým onemocněním srdce?

Zobraz výsledek

Proč je novinka šetrnější

Elektrody uložené klasickým způsobem signál v srdci nešíří rovnoměrně. Pokud jsou voperovány do  Bachmannova svazku, napodobí přirozené šíření srdečního vzruchu a umožňuje srdci bít pravidelněji a efektivněji než při klasickém zavedení elektrod.

Bachmannův svazek

Lze si jej představit jako srdeční „dálnici“ mezi pravou a levou srdeční síní. Jde o elektrickou spojku, kterou se přenáší signál z pravé do levé srdeční síně. Tento signál říká síním, kdy se mají stáhnout a vytlačit tak krev do srdečních komor, které ji pumpují dál – do plic a zbytku těla.

Pro lékaře, který srdce operuje, je zavedení elektrody novým způsobem náročnější. Naopak pro srdce pacienta je  šetrnější, protože předchází dalšímu poškození svalu - lépe koordinuje stahy síní.

„Stimulace je pro pacienty šetrnější, protože využívá přirozených fyziologických cest. Působí i preventivně. Předchází například arytmiím, z nichž nejčastější je fibrilace síní, kdy srdce bije příliš rychle, pomalu nebo nepravidelně. Díky této metodě lze také předcházet srdečnímu selhání,“ vysvětluje Andrej Nagy, vedoucí lékař Kardiostimulačního centra I. interní kardioangiologické kliniky.

Ve FNUSA stimulaci Bachmannova svazku zavedli letos v květu jako první v ČR a jsou jediným pracovištěm, jejíž lékaři metodu používají rutinně. Zákrok má úspěšně za sebou zatím šest pacientů a každý měsíc přibývají další, uvádí nemocnice v tiskové zprávě.

Poznejte slavné české a slovenské lázně podle fotografií

Možná jste už v nějakých byli na léčebném pobytu, možná jste se tam vydali na wellness víkend, nebo aspoň na jednodenní výlet. Řeč je o lázních. Ty mají mnoho společného. Velice často jde o půvabná a klidná místa, kde se dá skutečně odpočinout.
Spustit kvíz

Komu pomůže a komu ne

Metoda je určená pacientům s poruchami srdečního rytmu a některým pacientům se srdečním selháním. Ukazuje se, že by ze stimulace Bachmannova svazku mohli mít užitek i pacienti se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí, tedy ti, u kterých srdce selhává přes zachovanou stažlivost levé komory. A takových mohou být v Česku desítky až stovky tisíc, dodává Roland Oravský.

Naopak nevhodná je například pro pacienty s poruchou vedení v srdečních komorách, kdy ale síně fungují správně, nepomůže ani nemocným, u nichž už je trvale přítomna fibrilace síní. Vadit může také zjizvená srdeční tkáň nebo nepříznivá anatomická stavba síní.

Metoda je ve světě známá už několik let, odborné studie ale potvrdily její efektivitu teprve nedávno.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Související články

Komerční sdělení

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Snižte si riziko, že vás postihne infarkt. Tohle potřebujete vědět
1/12 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Přehled daňových povinností do konce léta

Důchodové systémy: Jak to dělají sousedi v Evropě?

Znáte víc než McDonald’s? Ověřte si přehled o amerických firmách

Chia semínka se musí jíst pomalu a po troškách

Test Seat Arona 1.0 TSI: Stará škola, která vykouzlí úsměv na tváři

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

Mzda versus plat. Jak nechybovat při odměňování zaměstnanců

Nejlepší domácí chléb: stačí správně založit kvásek

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Madlenka má šanci na život bez omezení, léčba byla složitá

Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping frčí

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

S výdaji na školní potřeby pomůže stát. Loni přispíval v průměru 2000 Kč

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky?

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Zahoďte všechny cigarety. Nezkoušejte jen snížit počet
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).