Lékaři z Brna léčí arytmii metodou, která je pro pacienta a jeho srdce šetrnější

Tuzemská novinka v léčbě poruch srdečního rytmu a také srdečního selhání spočívá v odlišném zavedení elektrody kardiostimulátoru.
„Běžné kardiostimulátory mají elektrodu uloženou na různých místech v pravé síni, nová metoda vyžaduje její přesné zavedení přímo do oblasti tzv. Bachmannova svazku, což je přirozená cesta, kudy se ve zdravém srdci šíří vzruchy mezi síňovými oddíly,“ vysvětluje Roland Oravský, lékař I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA) a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Léčíte se s nějakým onemocněním srdce?
Proč je novinka šetrnější
Elektrody uložené klasickým způsobem signál v srdci nešíří rovnoměrně. Pokud jsou voperovány do Bachmannova svazku, napodobí přirozené šíření srdečního vzruchu a umožňuje srdci bít pravidelněji a efektivněji než při klasickém zavedení elektrod.
Bachmannův svazek
Lze si jej představit jako srdeční „dálnici“ mezi pravou a levou srdeční síní. Jde o elektrickou spojku, kterou se přenáší signál z pravé do levé srdeční síně. Tento signál říká síním, kdy se mají stáhnout a vytlačit tak krev do srdečních komor, které ji pumpují dál – do plic a zbytku těla.
Pro lékaře, který srdce operuje, je zavedení elektrody novým způsobem náročnější. Naopak pro srdce pacienta je šetrnější, protože předchází dalšímu poškození svalu - lépe koordinuje stahy síní.
„Stimulace je pro pacienty šetrnější, protože využívá přirozených fyziologických cest. Působí i preventivně. Předchází například arytmiím, z nichž nejčastější je fibrilace síní, kdy srdce bije příliš rychle, pomalu nebo nepravidelně. Díky této metodě lze také předcházet srdečnímu selhání,“ vysvětluje Andrej Nagy, vedoucí lékař Kardiostimulačního centra I. interní kardioangiologické kliniky.
Ve FNUSA stimulaci Bachmannova svazku zavedli letos v květu jako první v ČR a jsou jediným pracovištěm, jejíž lékaři metodu používají rutinně. Zákrok má úspěšně za sebou zatím šest pacientů a každý měsíc přibývají další, uvádí nemocnice v tiskové zprávě.
Komu pomůže a komu ne
Metoda je určená pacientům s poruchami srdečního rytmu a některým pacientům se srdečním selháním.
Ukazuje se, že by ze stimulace Bachmannova svazku mohli mít užitek i pacienti se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí, tedy ti, u kterých srdce selhává přes zachovanou stažlivost levé komory. A takových mohou být v Česku desítky až stovky tisíc, dodává Roland Oravský.
Naopak nevhodná je například pro pacienty s poruchou vedení v srdečních komorách, kdy ale síně fungují správně, nepomůže ani nemocným, u nichž už je trvale přítomna fibrilace síní. Vadit může také zjizvená srdeční tkáň nebo nepříznivá anatomická stavba síní.
Metoda je ve světě známá už několik let, odborné studie ale potvrdily její efektivitu teprve nedávno.