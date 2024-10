Chronickou bolest kříže pacientovi tlumí implantát, který není potřeba nijak ovládat

Neurostimulátor pomáhá změnit vnímání bolesti s pomocí do páteře voperované elektrody, která v určitém místě s pomocí slabého elektrického proudu dráždí míchu a její okolí tak, aby mozek vnímal bolest jinak, slaběji. Léčbě s pomocí stimulátoru se říká neuromodulační terapie. Ta zpravidla nevede k úplnému vymizení bolesti a musí být doživotní.

Prvním pacientem, kterému nový typ stimulátoru lékaři voperovali, je šestatřicetiletý muž. Po operaci kostrče trpěl nesnesitelnými a léky neutišitelnými bolestmi, jež mu neumožňovaly se mimo jiné posadit. Protože bolest neustávala a běžné způsoby léčby selhaly, nakonec jej jeho ambulantní algeziolog (specialista na léčbu bolesti) odkázal do FN Královské Vinohrady. Právě tady si muže vytipoval jako adepta vhodného pro novinku na trhu.

Je to velmi mladý pacient, kterého čeká dlouhý život. Předpokládáme, že bude chtít sportovat a dělat řadu různých aktivit, proto jsme pro něj chtěli vybrat takové zařízení, které mu udělá nejlepší službu při co nejvyšším komfortu, vysvětluje vedoucí lékař Centra Šimon Kozák.

První část operace, při které lékař muži s pomocí silné jehly vložil do páteře dvě elektrody, proběhla na začátku října. Samotné voperování baterie následovalo zhruba po týdnu. Právě při té příležitosti terapii i nový stimulátor nemocnice představila novinářům a se souhlasem pacienta je pozvala také na operační sál.

Zákrok neprobíhal v celkové anestezii, takže pacient byl při vědomí a s novináři i lékařem komunikoval. Operace trvala necelou hodinu. Ne, že by z hlediska chirurgie bylo zašití generátoru, o něco většího než padesátikoruna, nad pravou hýždi tak složité. Při operaci je ale nutné vyzkoušet, zda zařízení bezchybně funguje. Nemálo času proto zabere samotné nastavování stimulace, které se odehrává přímo na sále s pomocí tabletu a ovladače.

V nemocnici zůstal pacient přes noc, pak se jel doléčovat domů. Už v den operace lékaři přístroj oživili a zahájili neuromodulační terapii. Pokud sníží bolest u pacienta o polovinu a více, budou ji lékaři považovat za úspěšnou.

Šestatřicetiletý muž byl prvním, kterému lékaři v ČR voperovali autonomní stimulátor. Na rozdíl od jeho předchůdců si dokáže sílu a frekvenci elektrických pulsů nastavovat sám. Jeho elektrody totiž kromě toho, že vydávají elektrické pulsy, dokáží také nepřetržitě snímat aktivitu nervů a míchy. Té pak automaticky přizpůsobí léčebnou stimulaci.

Z čeho se stimulátor skládá

I nový stimulátor se skládá ze čtyř částí – malých elektrod vkládaných v tomto případě po jedné či dvou do páteřního kanálu. Generátoru, tedy baterie, jež se pacientům všívá do podkoží nad hýždě a která vydrží zhruba patnáct let, než je potřeba ji při drobném chirurgickém zákroku vyměnit. Obě části jsou přitom podkožně propojeny tenkým kabelem. K terapii náleží také pacientský ovladač. Lékař pak terapii může proměňovat prostřednictvím speciálního softwaru v nemocničním tabletu.