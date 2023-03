Ženy chtějí, aby jim domů chodily radit porodní asistentky. Lékaři jsou proti

Návštěvy PA by přinesly plýtvání veřejnými penězi

Jenže podle ČGPS poskytování péče doma „všem gravidním a ženám po porodu nejenže nemá medicínské opodstatnění, ale nebylo by ani technicky realizovatelné a přineslo by naprosto zbytečné plýtvání veřejnými prostředky.“

Gynekolog tak podle odborné společnosti „rozhodně není povinen dát těhotné ženě či ženě po porodu žádanku na vyšetření (či návštěvu), které nepovažuje za indikované,“ uvádí se v závěru stanoviska z konce ledna 2023.

Asistentky: V západních zemích jde o standard

Se stanoviskem ale nesouhlasí jak samotné rodičky, tak i porodní asistentky. Unie porodních asistentek (Unipa) proto odeslala otevřený dopis adresovaný mimo jiné ministru zdravotnictví či zmocněnkyni vlády pro lidská práva. Kromě Unie porodních asistentek jsou pod ním podepsány například Liga lidských práv, Český helsinský výbor či Česká asociace dul.

„V prvé řadě se musíme vymezit proti tomu, že péče porodních asistentek v domácím prostředí do dnešní doby nepatří. Opak je pravdou. Stačí se podívat do západních zemí, jako je Rakousko, Německo, Nizozemí či Velká Británie, kde je tato péče standardem hrazeným z veřejného zdravotního pojištění. Naopak v České republice žena po propuštění z porodnice nemá k dispozici automaticky žádnou péči až do konce šestinedělí. Jedná se přitom o citlivé a mnohdy náročné období a péče porodní asistentky v domácím prostředí ženy může pomoci ženám po stránce fyzické, tak i v oblasti psychiky. Zároveň jde o péči preventivního charakteru, která může včas zachytit začínající zdravotní problémy,“ uvádí Unipa.

Velkou výhodou je právě i to, že porodní asistentka za ženou přijede domů. Například po císařském řezu, tedy rozsáhlé břišní operaci, tak nemusí rodička absolvovat cestu do ambulance, navíc ještě s novorozencem.

Kompetence PA udává zákon, dohled lékaře nepotřebují

„Tvrzení, že by péče porodních asistentek zhoršila současnou špičkovou úroveň českého porodnictví, je devalvující pro všechny porodní asistentky a znevažuje odbornost jejich kompetencí. Porodní asistentky mají v systému péče o těhotné a rodící ženy a ženy po porodu své nezastupitelné místo. Kompetence porodních asistentek jsou dány platnou legislativou, jejich péče je navíc zakotvena i v systému veřejného zdravotního pojištění. I ve stanovisku zmiňovaná samostatná pracoviště porodních asistentek mohou legálně existovat a existují (pro domácí návštěvy jde o tzv. kontaktní pracoviště), jelikož porodní asistentka může svou péči poskytovat i bez odborného dohledu. Tato péče je ale pro mnoho žen nedostupná právě i z finančního důvodu, jelikož si péči musí hradit jako samoplátkyně,“ uvádí dále porodní asistentky.

A neplatí podle nich ani to, že by lékař nebyl povinen vystavit žádanku pro indikaci péče porodní asistentky. „Výkon číslo 06211 (návštěva těhotné nebo matky v šestinedělí) není podmíněn žádným specifickým zdravotním stavem kromě toho, že je žena těhotná nebo v období šestinedělí, a tato péče tak má být přístupná všem ženám. Tak se ostatně vyjádřil již v roce 2018 veřejný ochránce práv, podle kterého je návštěvní služba porodní asistentky prospěšná a měla by být dostupná všem ženám, které o ni mají zájem.“





Podle gynekologů má jít o sociální službu

Redakce Vitalia.cz zkontaktovala předsedu ČGPS Vladimíra Dvořáka a požádala ho o vyjádření. Právě Dvořák je ostatně pod stanoviskem odborné gynekologické společnosti podepsaný.

Podle něj to není tak, že by gynekologové odmítali návštěvy porodních asistentek doma. „Nicméně konstatujeme, že pro to jako odborná společnost nevidíme zdravotní indikaci. Shodli se na tom jak lůžkoví, tak ambulantní gynekologové. Pokud má být tato návštěva jako sociální služba, pak to chápeme a souhlasíme, ovšem neměla by pak být hrazena z veřejného zdravotního pojištění,“ řekl Dvořák.

Co PA při návštěvě kontroluje?

Jak přesně má návštěva porodní asistentky u ženy doma probíhat a co všechno je jejím předmětem, není nikde stanoveno. „Zakotvené to nikde není, nicméně jde o kontrolu porodního poranění, zavinování dělohy či krvácení, o vyšetření prsou, laktační poradenství, dále pak i vyšetření novorozence a zhodnocení jeho stavu. Probíhá ale také celková edukace, porodní asistentka vede se ženou rozhovor a může tak odhalit zhoršující se stav, a to i co se týče psychiky,“ přiblížila pro server Vitalia.cz Veronika Hažlinská z Unipy.

Benefit je podle ní i v čase, který si může porodní asistentka pro svou pacientku vyhradit. Zatímco lékař v ordinaci má pro ženu často například jen čtvrt hodiny, pojišťovna porodní asistentce proplácí až 60minutovou konzultaci.

„Dalším faktorem je samozřejmě skutečnost, že okolo 60 procent žen odchází z porodnice s nějakým poraněním na hrázi, čtvrtina rodiček je po císařském řezu, tedy po rozsáhlé břišní operaci. Vypravit se i s děťátkem někam do nemocnice nebo k lékaři je jednoduše náročné,“ dodala Hažlinská.

Unipa podle ní nesouhlasí ani s argumentem odborné společnosti, že na domácí návštěvy nejsou v systému finance. „Narážíme v tomto případě na to, že v Česku neexistují finanční analýzy, díky kterým bychom mohli říct, že návštěvy porodních asistentek ušetří tolik a tolik peněz,“ řekla. Přitom ovšem podle Unipy „existují výzkumy, které dokládají, že kontinuální péče porodní asistentky, a to včetně právě takovýchto návštěv, je naopak výhodná nejen pro ženy, ale i pro systém veřejného zdravotního pojištění,“ uvádí se v tiskové zprávě Unie.

O možnosti návštěv řada lékařů neví

Možnost proplácení návštěv porodních asistentek v domácím prostředí není v Česku novinkou, nicméně nejde o příliš využívanou službu. Problémem je především nedostatek porodních asistentek, ale i to, že někteří lékaři o této možnosti ani nemusejí vědět. „Tato služba se často zachovala jen v okresech, kde byli gynekologové od 90. let zvyklí posílat k ženám porodní asistentky ze své ordinace. Ovšem naprostá většina lékařů už toto nedělá,“ poznamenala Veronika Hažlinská s tím, že dalšími, kdo často vypisuje žádanky na návštěvy PA, jsou nemocnice.

„Návštěvní službu porodní asistentky mohou využívat naše prvorodičky v prvním týdnu po propuštění z porodnice,“ uvedla například na svém facebookovém profilu porodnice Agel v Ostravě-Vítkovicích.

Výzvu a otevřený dopis podepsaly tisíce lidí

Výzvu na zajištění dostupnější péče porodních asistentek, pod kterou spadá i zmíněný otevřený dopis Unipy, už podepsalo téměř 7000 lidí. Do komentářů pak řada žen popsala svou zkušenost a často se jejich slova podobají – návštěvu porodní asistentky by u sebe doma uvítaly. „Jako matka dvou dětí bych bývala ocenila, kdybych se měla v šestinedělí na koho obrátit. Jen třeba pro ujištění, že je všechno v pořádku, to, jak moc krvácím, to, jak se cítím. Myšlenka, že v takové chvíli balím sebe a novorozeně i na případnou hospitalizaci, a jedu do porodnice, kde mi po dvou hodinách v čekárně řeknou, že je vše v pořádku, je odrazující,“ popsala například jedna z nich.

Jiné komentáře ale upozorňují na další důležitou věc – porodních asistentek je opravdu málo a ne každá má navíc smlouvu se všemi pojišťovnami. Ve výsledku, když už žena od svého lékaře žádanku obdrží, nemusí mít vyhráno, protože nemusí porodní asistentku najít.

„U mého těhotenství jsem sice neměla problém získat žádanku od gynekologa, ale bohužel jsem nesehnala dostupnou porodní asistentku, která by měla smlouvu s mojí pojišťovnu, takže jsem její služby musela hradit ze svého. Návštěva v šestinedělí byla pro mě velmi důležitá a prospěšná,“ píše se v komentáři pod otevřeným dopisem.

Na problém poukazuje i poslankyně za Piráty Olga Richterová, kteří podle jejích slov prosadili řešení této problematiky do programového prohlášení vlády. „ (…) aneb jak ulevit zdravotnímu systému díky zapojení vysokoškolsky vzdělaných porodních asistentek, které mají průpravu i na péči o novorozence. Ženám v šestinedělí mohou pomoci s kojením, péčí o porodní poranění nebo mohou ženu psychicky podpořit a zabránit rozvoji poporodní deprese. V současnosti se právě pirátský náměstek na ministerstvu zdravotnictví a jeho tým věnuje i hledání řešení pro situaci porodních asistentek,“ uvedla Richterová.