Porody bez lékaře mohou být častější díky novému kurzu

Porody bez lékaře jsou možné v českých nemocnicích již nyní. Jak jsme nedávno psali, využívá je například Fakultní nemocnice Bulovka, která jako placený nadstandard nabízí i to, že jedna porodní asistentka se ženou absolvuje předporodní přípravu a pak i samotný porod.

Tato varianta ale má dva limity – porodní asistentka je vždy zaměstnankyní dané porodnice, žena si nemůže přivést svoji „z ulice“. Nebo může, ale ne proto, aby vedla porod, ale aby jí při něm dělala doprovod.

Dalším limitem je to, že byť se jedná o porod bez lékaře, ten je vždy někde poblíž. Pokud se průběh porodu nějak změní, může do něj zasáhnout, a to i bez svolení rodící ženy.

Nový kurz rozšíří kompetence porodních asistentek

I přes úskalí jsou porody bez lékaře žádané, alespoň minimálně dle čísel z Bulovky. A v ČR je čeká další rozvoj. Pražská Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) tiskovou zprávou oznámila, že otevřela nový, ministerstvem zdravotnictví akreditovaný kurz pro porodní asistentky, který významně posílí jejich pravomoci při porodu.

Nejde o nějaké maličkosti navíc. Po absolvování kurzu může porodní asistentka sama:





předepisovat léky pro prevenci nadměrného krvácení u porodu,

indikovat a samostatně obsluhovat epidurální analgezii,

ošetřit porodní poranění s podáním místního anestetika.

Tyto záležitosti přitom obvykle smí obstarávat pouze lékař. Česká legislativa obecně neumožňuje nelékařským zdravotnickým povoláním samostatně předepisovat léky. V případě nízkorizikového porodu, který porodní asistentka zvládne vést sama, tedy sice lékař nijak nezasahuje, ale rozhodování o podání léků se bez něj neobejde. Nový odborný vzdělávací program ve VFN to ale mění.

„Absolvováním náročného programu získává porodní asistentka zvláštní odbornou způsobilost pro všechny tyto úzce vymezené zdravotnické činnosti, a tak může být zcela samostatná. To je klíčová změna,“ podotýká vedoucí Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK), iniciátor a garant kurzu Antonín Pařízek.

„Jsme první nemocnicí v ČR, kde může profese porodní asistentky v rámci českého zdravotnického systému získat takto specifické kompetence. Míra samostatnosti při vedení spontánního porodu u nízkorizikových rodiček, její pravomoci a šíře získaných vědomostí jsou naprosto nevídané a v tuto chvíli nejvyšší možné,“ dodává náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání VFN Dita Svobodová.

Pro rodící ženy to znamená jediné: u Apolináře, kde již mají první takto vyškolené zdravotnice, mají větší možnost, že porodí bez lékaře. Ale nejen tam. Kurz může absolvovat jakákoliv porodní asistentka. Vstupní podmínkou je jen to, že musí mít nejméně pětiletou praxi z porodního sálu. Lze tedy očekávat, že porodních asistentek s rozšířenými kompetencemi bude v ČR postupně přibývat. A s nimi také porodů bez lékařů.

Kurz se uskuteční letos v říjnu

Vzdělávací program již absolvovalo prvních sedm porodních asistentek z vyhlášené porodnice U Apolináře, která spadá právě pod VFN. Výuka probíhala v pěti blocích přímo v prostorech porodnice půl roku. Vedle teorie obsahovala praktická cvičení a nácvik na moderních simulátorech 1. LF UK.

První absolventky nového odborného vzdělávacího programu určeného porodním asistentkám. Na snímku s garantem kurzu, vedoucím Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK Antonínem Pařízkem. Autor: VFN

Další kurz nemocnice plánuje otevřít v říjnu letošního roku. Detaily a podmínky jeho absolvování jsou na jejím webu.

Kurzovné činí 30 000 Kč, přičemž na kurz může porodní asistentce přispět její zaměstnavatel. Vzdělávací program trvá cca 5 měsíců a obnáší 65 hodin teoretické a praktické výuky.

Nemocnice počítá s tím, že další kurzy se budou konat příští rok. Absolventky své znalosti budou moci uplatnit mimo jiné u Apolináře v plánovaném Centru porodní asistence, kde bude možné vést nekomplikované porody pouze s porodními asistentkami v nových porodních pokojích.