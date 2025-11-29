Pojišťovny od ledna přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

Zatímco amalgámovou plombu na týž zub pojišťovny hradí jednou za rok, bílou plombu zaplatí dospělému jednou za dva roky. A to ať už plně hrazenou nebo tu, za kterou si pacient bude doplácet. Úpravy či opravy plomby se do lhůty nezapočítávají, zubař je může na pojišťovnu provést dle potřeby.
Co se dozvíte v článku
Lhůt pro to, kdy je možné zaplombování téhož zubu opakovat na vrub zdravotní pojišťovny, je ale více a promlouvají do nich ještě i plomby zhotovené z amalgámu, který bude od ledna ve stomatologii zakázaný.
Jaká tedy bude frekvence úhrad? Novinářům to vysvětlil lékař Robert Houba, viceprezident České stomatologické komory (ČSK).
Bojíte se zubaře?
Kdy bude plomba na pojišťovnu
Pokud dospělému pacientovi nedávno zubař zaplomboval amalgámem zub, další plně hrazenou nebo příspěvkovou plombu na témže zubu může mít na pojišťovnu až za dva roky. Stejná lhůta bude platit i pro pacienty, kteří si příští rok pořídí plně hrazenou bílou plombu nebo tu s doplatkem.
Nová pravidla také říkají, že bude-li dentista měnit na stejném zubu částečně hrazenou výplň za plně hrazenou, pojišťovna ji proplatí i dříve, protože v této situaci žádná lhůta pro opakování úhrady neexistuje.
|Po výplni hrazené
|uhradí pojišťovna novou výplň
|za
|Plně
|jakoukoliv
|dva roky
|Částečně
|částečně hrazenou
|dva roky
|Částečně
|plně hrazenou
|kdykoliv
U dětí a dospívajících do 18 let jsou podmínky shovívavější. Ať už jde o mléčný nebo stálý zub, na jednom z nich lze plombu vykázat na pojišťovnu vždy jednou za rok.
Plombování mléčného chrupu bude vždy bezdoplatkové, a to i u dospělých, kterým se stálý zub nezaložil, a proto o ten dočasný nepřišli. U nich také platí, že plombování na pojišťovnu se u mléčného zubu opakuje nejdříve za rok.
U dětí i dospělých se to lhůt počítají i plomby zhotovené letos nebo minulý rok. Pokud tedy má někdo amalgámem ošetřený zub, na cenově zvýhodněnou bílou plombu díky úhradám si počká 365 dní. Je-li dítě, nebo 730 dnů, je-li dospělý.
Lednová změna pravidel
Pravidla pro hrazení plomb se změní od 1. ledna 2026. Půjde doslova o revoluci ve stomatologii, protože pojišťovny budou poprvé přispívat na dražší plomby. Dosud existovaly jen varianty plně hrazené amalgámové plomby, nebo plomby nehrazené, u které si klient sám platil nejen materiál, ale i práci lékaře.
Revoluce ve stomatologii
Místo amalgámů bílé plomby – jaké lze použít materiály jsme psali zde.
Pojišťovny poprvé přispějí i na nadstandardní ošetření kanálků. U dospělých kromě stoliček, ošetření jejich kanálků bylo pro rok 2026 vyřazeno z úhrad. U dětí pojišťovny zaplatí čištění plně v rozsahu celého chrupu – více jsme psali zde.
Od ledna bude hrazená celková anestezie při ambulantním ošetření chrupu – více jsme psali zde.
Nově budou příští rok hrazené tzv. intraligamentální anestezie, tedy znecitlivění pouze jednoho zubu, a trepanace čelisti , tedy její provrtání kvůli zhojení zánětu.
Zavedení částečné úhrady také znamená, že pacient může mít možnost volby materiálu výplně, pokud ji jeho zdravotní stav umožní. Nyní to funguje tak, že kdo chce plombu na pojišťovnu, musí jít v případě dospělého do amalgámu, protože jinou možnost nemá. Amalgám ovšem až na nepočetné výjimky ve stomatologii končí.
Pokud si pacient zvolí materiál, u něj je cena vyšší, rozdíl si doplatí ze svého. Nyní si nadstandardní plomby hradí pacienti celé sami, a to včetně práce zubaře.
S příspěvky pojišťoven by bílé plomby měly být levnější.
Za 900 korun fotokompozit udělat lze, ale lékaře nečeká jednoduché vysvětlování, protože těch materiálů je více a pro každého pacienta se může hodit jiný, vysvětluje Roman Šmucler, prezident ČSK.
Do této částky se vejdete s jednoduchým, tedy jednosložkovým fotokompozitem. Pokud ale někdo přijde s rozpadlým zubem, který se musí třeba hodinu a půl výplněmi dostavovat, asi mu lékař navrhne jinou variantu, která bude dražší než 900 Kč, dodává.
Galerie: Historie stomatologie
Jako sleva, nikoliv zdražení
Už dříve lékař varoval před tím, že někteří zubaři mohou mít snahu bílé plomby zdražit, takže pacient nepozná po zavedení úhrad rozdíl. Dělat to nesmí, protože částečná úhrada se do ceny pro pacienta má de facto propsat jako sleva, nikoliv přilepšení do kapsy lékaře. Podle ředitele odboru regulace cen a úhrad Ministerstva zdravotnictví Tomáše Trocha toto lze pohlídat a v případě, že k tomu bude docházet, stát má prostředky, jak ceny plomb regulovat.
Pokud bude mít pacient podezření na to, že zubař účelově zdražil, může se obrátit na ČSK nebo stížnost řešit se svojí zdravotní pojišťovnou. Protože je ale ve stomatologii velká pestrost materiálů i cen, může být odhalení nepoctivého zubaře pro pacienta složité, byť cenu ošetření musí vědět před zákrokem.¨
Pokud si pacient nevymyslí něco extra, neměl by doplácet tisíce. „Konečná částka se odvíjí od skutečného rozsahu a spotřeby materiálu, orientačně se ale bavíme o doplatku ze strany pacienta kolem 1 000 korun,“ vyčíslil Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči.
Zubní lékaři, kteří mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami, jsou povinni poskytovat péči ze zdravotního pojištění. Neznamená to ovšem, že pacient bude mít za každých okolností nárok na plně hrazenou plombu. S bílými plombami to totiž dle zubařů někdy ani nepůjde. Například jednovrstvým fotokompozitem lékař nedokáže spravit velký kaz. Cement zase vydrží chvíli a dospělý pacient se proto nemusí vejít do opakované úhrady, protože se mu může plomba z něj rozpadnout do dvou let.
Dnes se péči ze zdravotního pojištění rozumí plně hrazená výplň, od příštího roku to bude i ta částečně hrazená. To je novinkou, vysvětluje Robert Houba to, že lékař, který nabídne jen zčásti hrazenou plombu, pravidla neporuší.
Amalgám zůstane. Někdy
I když změna přicházejí s celoevropským, postupným zakazováním amalgámu, ten úplně neskončí. Používat jej ale budou dentisté jen výjimečně.
Budou to jen případy, kdy nelze použít jiný materiál a hrozí, že zub by bez amalgámu nebyl ošetřen a mohlo by dojít k jeho ztrátě, vysvětluje Robert Houba.
Amalgám patří dodnes k nenahraditelným materiálům a a má vlastnosti, které bílé plomby zdaleka ne. Při jeho aplikaci nemusí být zub zcela suchý, takže plombu zubař zvládne rychleji, vydrží déle než řada bílých plomb, je dobře leštitelný i opravitelný a má antibakteriální vlastnosti.
Nezbytný je např. u pacientů, kteří mají kaz pod dásní. Zejména v dolní čelisti a ještě na jeho odvrácené části, tedy ta směřující do úst.
U některých indikací se nedá najít náhrada nebo je strašně složitá – třeba keramické náhrady zvané inlay nebo osteoplastika, při které se odřezává dáseň. To jsou postupy, které běží jen v některých ordinacích, stojí třeba sedm tisíc korun a vyžadují i dvě návštěvy ordinace, popisuje Šmucler.
Navíc je oblíbený u moderních sendvičových plomb, jejichž princip je ten, že pod dáseň se dá amalgám, jeho vrchní část odbrousí a nahradí se bílým fotokompozitem, takže i zub opravený amalgámem má bílou barvu.
Od příštího roku bude muset být aplikace amalgámové plomby ovšem velmi dobře medicínsky zdůvodněná. Pouhé přání pacienta nebude stačit.
Použití amalgámu v situaci, kdy je možné zhotovit výplň z jiného materiálu, je od 1. července 2026 u všech pojištěnců výslovně zakázáno, upozorňuje v tiskové zprávě Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Jak to bude s bílými plombami
Úhrada bílé plomby se bude vztahovat nejen na ošetření vyvrtaného zubu kvůli kazu, ale i na ošetření třeba uštípnutého kousku zubu, kdy jí lékař pacientovi chybějící část domodeluje.
Úhrada bílých plomb nutně neznamená, že u zubaře za opravu zubu nezaplatíte nic. Záležet bude na tom, jaký materiál a s jakou cenovkou si zvolíte a jaká je výše úhrady.
Dospělí
- Nevrstvená výplň z fotokompozitu - úhrada zdravotních pojišťoven bude činit 900 Kč, jde o plně hrazenou variantu vhodnou pro ošetření menších kazů.
- Vrstvený fotokompozit - úhrada 900 Kč, pacient na tuto variantu bude doplácet. Pokud plomba vyjde např. na 2 000 Kč, pak doplatek bude činit 1 100 Kč. Tato výplň se používá, když třeba ošetřit větší plochu zubu.
- Plomba z cementu - úhrada činí až 1 010 Kč, plomba je bez doplatku, ale vydrží krátce.
Děti
- Všechny dostupné materiály výplní budou bez doplatku. Pojišťovny lékařům proplatí 635 až 2 350 Kč.
- Bez doplatku budou také výplně mléčných zubů, a to i u dospělých, kteří nemají založený zub stálý.
Pokud pacient doplácí, zubař je povinen jej o ceně informovat předem, a to ještě před započnutím ošetření. Pacient musí s použitím nadstandardních metod souhlasit. Jejich použití je dobrovolné, zubař, jenž má smlouvy s pojišťovnami, pacienta do příplatků nemůže nutit. Pokud smlouvy nemá, pacient příspěvek pojišťovny či plnou úhradu čerpat nemůže.
Robert Houba upozorňuje, že existuje situace, kdy pacient bude doplácet, i když pro něj bude vhodná plně hrazená plomba.
Bude to platba ne za výplň, ale nasazení kofferdamu.To je blána zamezující přítoku slin k zubu, proto bílé materiály vyžadují, na rozdíl od amalgámu, sucho, říká lékař.
V některých případech suchý zub bez kofferdamu zajistit nelze, takže zubař blánu nasadí
Jde ale o výkon, který pojišťovna nehradí, vysvětluje Robert Houba s tím, že tato blána stojí většinou řádově stokoruny a ordinace si za ni mohou účtovat odlišné ceny.