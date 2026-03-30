Nachlazení, zápal plic, černý kašel. Laik nemusí rozdíl poznat

Současné počasí, kdy se ráno choulíme v péřovce a odpoledne si vystačíme s tričkem, nahrává nemocem. Většinou maximálně nachladnete, což se projeví většinou rýmou a kašlem. Jenže kašel může být průvodcem i celé řady onemocnění, která tak banální nejsou. Předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti, profesor Vladimír Koblížek proto pro Vitalia.cz přiblížil, jak poznat jednotlivá onemocnění a kdy už raději vyhledat pomoc lékaře.
Pacient samotný podle něj nedokáže sám spolehlivě rozeznat, jaké onemocnění kašel způsobuje. Definitivní diagnózu by měl vždy potvrdit až lékař na základě svého vyšetření.
Prvotně se rozlišuje tzv. suchý a vlhký kašel. Produktivní neboli vlhký kašel má typický chraplavý charakter a vykašláváte při něm hlen z dýchacích cest. Při suchém kašli nevykašláváte, kašlete, protože vás „něco“ dráždí. Může jít o jakékoliv podráždění od vdechnutí cizího tělesa, náhlé infekci nebo například alergickou reakci.
Běžná infekce, černý kašel, nebo TBC?
Pokud už kašel trvá delší dobu, je na místě zvážit návštěvu lékaře. „Například při běžné infekci dýchacích cest trvá kašel 1–2 týdny, kašel během zápalu plic (neboli pneumonii) se často objevuje spolu s horečkou, zimnicí, únavou, bolestí na hrudi při dýchání a často s dušností. Kašel při infekcích dýchacích cest je obvykle suchý, následně se stává vlhčím, tedy je spojen s produkcí hlenu. Jinak řečeno. Běžná infekční respirační onemocnění mají obvykle poměrně rychlý nástup a rychlý ústup. Kašel u pneumonie je výraznější a je spojen s řadou dalších příznaků,“ popsal profesor Koblížek.
Trápí teď vás nebo někoho z rodiny kašel, rýma a podobně?
Máte podezření, že by mohlo jít o ještě něco vážnějšího, například o černý kašel? „Černý kašel může v první fázi připomínat běžné nachlazení – objevuje se rýma, mírný kašel a někdy i zvýšená teplota. Po jednom až dvou týdnech ale nastupují charakteristické záchvaty silného, dávivého, suchého kašle, které přicházejí v sériích. Po záchvatu může následovat hlasitý, „kokrhavý“ nádech a někdy i zvracení. Tyto kašlací obtíže mohou trvat mnoho měsíců. Dominující obtíží je právě onen dusivý a záchvatovitý kašel,“ přiblížil lékař.
Ještě jiné onemocnění je tuberkulóza. Ta obecně postihuje v 90 procentech hrudník, tedy plíce a lymfatické uzliny. Je to infekční choroba, která se však rozvíjí velmi, velmi pomalu.
„Typický je dlouhodobý kašel trvající déle než tři týdny (i měsíce), někdy doprovázený hleny, nezřídka i občasným vykašláváním hlenu s přítomností krve. Doprovázet ho může postupná únava, noční pocení, nechutenství a nevysvětlitelný úbytek hmotnosti (dříve se tuberkulóza nazývala úbytěmi),“ řekl profesor Koblížek.
„Obecně platí, že pokud kašel trvá déle než 3 týdny a pacient pro něj nemá vysvětlení, případně trvá kratší dobu a v čase se zhoršuje nebo se objeví další varovné příznaky, je rozumné bez otálení vyhledat lékaře, který provede potřebná vyšetření a určí přesnou příčinu potíží,“ uzavřel lékař.