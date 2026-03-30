Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy

Nachlazení, zápal plic, černý kašel. Laik nemusí rozdíl poznat

Anna Dvořáková
Včera
přidejte názor

Sdílet

Žena, který doma kašel nebo kýchá
Autor: Shutterstock
Kašel je příznakem celé řady onemocnění od pouhého nachlazení až po vážnější choroby, jako jsou tuberkulóza nebo černý kašel. Jak poznat, s čím máme tu čest, a kdy se raději vydat k lékaři?

Současné počasí, kdy se ráno choulíme v péřovce a odpoledne si vystačíme s tričkem, nahrává nemocem. Většinou maximálně nachladnete, což se projeví většinou rýmou a kašlem. Jenže kašel může být průvodcem i celé řady onemocnění, která tak banální nejsou. Předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti, profesor Vladimír Koblížek proto pro Vitalia.cz přiblížil, jak poznat jednotlivá onemocnění a kdy už raději vyhledat pomoc lékaře.

Pacient samotný podle něj nedokáže sám spolehlivě rozeznat, jaké onemocnění kašel způsobuje. Definitivní diagnózu by měl vždy potvrdit až lékař na základě svého vyšetření.

Prvotně se rozlišuje tzv. suchý a vlhký kašel. Produktivní neboli vlhký kašel má typický chraplavý charakter a vykašláváte při něm hlen z dýchacích cest. Při suchém kašli nevykašláváte, kašlete, protože vás „něco“ dráždí. Může jít o jakékoliv podráždění od vdechnutí cizího tělesa, náhlé infekci nebo například alergickou reakci.

Běžná infekce, černý kašel, nebo TBC?

Pokud už kašel trvá delší dobu, je na místě zvážit návštěvu lékaře. „Například při běžné infekci dýchacích cest trvá kašel 1–2 týdny, kašel během zápalu plic (neboli pneumonii) se často objevuje spolu s horečkou, zimnicí, únavou, bolestí na hrudi při dýchání a často s dušností. Kašel při infekcích dýchacích cest je obvykle suchý, následně se stává vlhčím, tedy je spojen s produkcí hlenu. Jinak řečeno. Běžná infekční respirační onemocnění mají obvykle poměrně rychlý nástup a rychlý ústup. Kašel u pneumonie je výraznější a je spojen s řadou dalších příznaků,“ popsal profesor Koblížek.

Trápí teď vás nebo někoho z rodiny kašel, rýma a podobně?

Zobraz výsledek

Máte podezření, že by mohlo jít o ještě něco vážnějšího, například o černý kašel? „Černý kašel může v první fázi připomínat běžné nachlazení – objevuje se rýma, mírný kašel a někdy i zvýšená teplota. Po jednom až dvou týdnech ale nastupují charakteristické záchvaty silného, dávivého, suchého kašle, které přicházejí v sériích. Po záchvatu může následovat hlasitý, „kokrhavý“ nádech a někdy i zvracení. Tyto kašlací obtíže mohou trvat mnoho měsíců. Dominující obtíží je právě onen dusivý a záchvatovitý kašel,“ přiblížil lékař.

Ještě jiné onemocnění je tuberkulóza. Ta obecně postihuje v 90 procentech hrudník, tedy plíce a lymfatické uzliny. Je to infekční choroba, která se však rozvíjí velmi, velmi pomalu.

„Typický je dlouhodobý kašel trvající déle než tři týdny (i měsíce), někdy doprovázený hleny, nezřídka i občasným vykašláváním hlenu s přítomností krve. Doprovázet ho může postupná únava, noční pocení, nechutenství a nevysvětlitelný úbytek hmotnosti (dříve se tuberkulóza nazývala úbytěmi),“ řekl profesor Koblížek.

„Obecně platí, že pokud kašel trvá déle než 3 týdny a pacient pro něj nemá vysvětlení, případně trvá kratší dobu a v čase se zhoršuje nebo se objeví další varovné příznaky, je rozumné bez otálení vyhledat lékaře, který provede potřebná vyšetření a určí přesnou příčinu potíží,“ uzavřel lékař.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Šéfredaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Problémy s pánevním dnem prozradí zácpa či inkontinence
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).