Kašel se kdysi léčil terpentýnem, používal se i lék s opiem

Taťána Kročková
Dnes
Autor: Depositphotos
Kašel dovede pořádně potrápit. Je nepříjemným příznakem mnoha onemocnění, zejména zánětů dýchacích cest. Dnes už máme dostatek léků k jeho zmírnění, které jsou mnohdy přece jen účinější než babské rady. Jak se přistupovalo k léčbě kašle v minulosti? A jaká je historie některých dodnes používaných léků proti kašli?

Kašel je příznakem virových, bakteriálních, ale i alergických zánětů orgánů celé dýchací soustavy, od hrtanu až po plíce. V dřívějších dobách zabíjel v případě takových nemocí, jakými byla tuberkulóza nebo černý kašel, které jsme dokázali zkrotit pomocí očkování. 

Pro pacienty v době, kdy ještě neexistovala antibiotika, připadala v úvahu pouze podpůrná léčba, mezi kterou patřily například inhalace, zvlhčování vzduchu, popíjení minerálních vod, pobyt na čerstvém vzduchu v přírodě nebo u moře, Priessnitzovy obklady na průdušky a plíce a podobně. 

Naši předkové znali spoustu léčivých rostlin, které využíváme i dnes. Existuje velké množství bylinek, které účinkují právě na kašel, působí protizánětlivě, podporují vykašlávání, ulevují při podráždění sliznice dýchacích cest a navíc často pomáhají proti horečce a umožňují člověku pořádně se vypotit a spálit bacily. 

Je nicméně třeba říct, že přírodní medicína někdy nestačí a je třeba použít silnější léky, ať už na potlačení kašle či naopak na podporu vykašlávání a že někdy jsou na místě antibiotika. 

Mezi bylinky používané proti kašli například: podběl, devětsil, prvosenka, černý bez, sléz, divizna, plicník, proskurník, lékořice, tymián, mateřídouška, jitrocel a mnohé další. Právě tyto bylinky často najdeme v bylinných směsích určených na kašel, anebo v oblíbených a účinných sirupech proti kašli, anebo si je můžeme snadno nasušit a doma využít sami. Dnes jsou populární také bonbóny a cucavé pastilky obsahující různé silice, například eukalyptus, mátu nebo výtažky ze smrkových větviček.

A zatímco ještě před sto lety doručovali lékaři pacientům s kašlem vdechovat pro úlevu terpentýnový nebo kafrový olej, dnes máme k dispozici spoustu esenciálních olejů z rostlin a pryskyřice, které nám mohou pomoci ulevit, například mentol, eukalyptus, kadidlo, esenciální olej z černého smrku, kadeřavé máty, cedru, santalového dřeva, tymiánu, oregána nebo rozmarýnu. Stačí jen mít doma aromalampičku nebo si olej nakapat na kapesník či polštář.

Mezi oblíbené sirupy zase patří mateřídouškový nebo jitrocelový, případně sirup z mladých smrkových větviček, který se vyrábí na jaře. Mezi lidmi se pořád drží i domácí recept na cibulový sirup. Ten si můžete snadno vyrobit sami, v lékárnách ho nenajdete a proti kašli funguje naprosto zázračně.

Recept na domácí sirup z cibule

Pokrájejte velmi nadrobno velkou cibuli, smíchejte ji s medem a nechte v misce přikryté pokličkou stát v místnosti. Jakmile cibule pustí šťávu, můžete ji užívat po lžičkách nebo také bez obav dávat svým dětem. Když se šťáva vyspotřebuje a cibule zůstane naprosto suchá, anebo už začne kvasit, udělejte si sirup zase čerstvý.

Thymomel od roku 1904

Když se vrátíme k sirupům proti kašli, ten nesmrtelný, který si možná pamatujete ještě z dob socialismu, je Thymomel. Ten se jako Thymomel Scillae začal vyrábět v lékárně U Černého orla na Malé Straně, kterou založil Benjamin Fragner. Thymomel se prodával od roku 1904, kdy lékárna získala povolení k jeho výrobě. Měl své reklamy, dokonce se doporučoval i na černý kašel a stál 2 koruny a 20 haléřů. 

Jeho složení z té doby není známé. Nicméně složení Thymomelu z roku 1926 uvádí extrakt z tymiánu (jak již napovídá název tohoto sirupu), cukr, hroznový cukr, med, líh, tymiánovou silici, vodu a dokonce i ocet z mořské cibule.

Thymomel po druhé světové válce obsahoval už jen tymiánový extrakt, sirup a med, zanedlouho se k tymiánu přidal i jitrocelový extrakt a jitrocel společně s mateřídouškou, tymiánem a medem obsahuje tento sirup prodávaný dodnes, velice vhodný pro malé děti od čtyř let, na doporučení lékaře i děti mladší. 

Laudanum, kodein a Salvarsan

To se ovšem nedá říct o spoustě jiných léků, které se kdysi používaly proti kašli. Když nahlédneme do dávnějších dob, ještě do 19. století spousta léků a zázračných elixírů na všechno, a samozřejmě také proti kašli, obsahovala slušnou dávku silného alkoholu a opia.

Možná si vzpomínáte, že ve starých filmech se na všechno dávalo laudanum. Tvůrcem tohoto léku byl známý lékař, astrolog a alchymista Paracelsus žijící v 16. století. Možná měl svůj tajný recept, ale později se rozšířilo laudanum obsahující opium a byliny rozpuštěné v alkoholu. Tento lék pochopitelně ulevoval od kašle na základě svých účinků a složek opia, mezi něž patřil také morfin a kodein, který se k utišení silného kašle používá dodnes.

Kodein byl jako látka poprvé izolován Jeanem-Pierrem Robiquetem v roce 1830 a zjistilo se, že vykazuje nejen analgetické účinky, ale také tiší kašel, proto se začal podávat pacientům, jež dlouhodobě sužoval suchý, dráždivý kašel, který jim neumožňoval klidně v noci spát. 

Kodein nejen působí proti silným křečím, které kašel způsobuje, ale také celkově uklidňuje, uvolňuje svaly a potlačuje bolest. Samozřejmě ve vyšších dávkách může mít své nežádoucí účinky a vyvolat dokonce i alergickou reakci. Dnes se předepisuje jako podpůrná léčba na noční tišení úporného kašle. 

A co se doporučovalo třeba při silném záchvatu černého kašle na počátku 20. století? Inhalace terpentýnového oleje nebo kysličníkem vodičitým (peroxid vodíku). Nebo injekce Salvarsanem (lék proti syfilidě nahrazující v té době antibiotika, vytvořen byl v roce 1910 a obsahoval jedovatý arsen, jeho používání mělo spoustu nežádoucích účinků).

Zdroje: 

Healthcomm: Slavné české léky X.: Thymomel je s námi od monarchie do dnešních dnů

Medievalists.net: How Coughs Were Treated in the Middle Ages 

Ridder. Heroin: Od léku k droze. Praha: Argo 2002

Přírodní léčba a domácí lékař. Praha: F. Strnadel a spol. 1922

Autor článku

Taťána Kročková

Taťána Kročková

Externí redaktorka a copywriterka píšící pro webové i tištěné magazíny. Zaměřuje se na oblast zdraví, historie medicíny, psychologie, filozofie, etikoterapie a alternativní medicíny.

