Takto v praxi můžete využít bonusy od VZP: zorientujte se v nabídce příspěvků

Příspěvky zdravotních pojišťoven vyplácené z fondu prevence jsou nenárokové. To znamená, že pojišťovna vám je nepřizná automaticky, ale musíte si o ně sami požádat. Navíc peníze dostanete zpětně, tedy až poté, co ze svého zaplatíte za něco, co není pokryto úhradou z veřejného zdravotního pojištění.

Společné je jim také to, že je lze čerpat pouze na pomůcky a aktivity, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo jdou nad rámec úhrad.

Výčet příspěvků i podmínky čerpání se u každé zdravotní pojišťovny liší, proto jsme pro vás sestavili přehled konkrétních příkladů, kdy a na co přispívá největší Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Protože jde ale o příspěvek, musíte počítat s tím, že vám nepokryje nejspíše celou částku, kterou jste za službu nebo zboží vynaložili.

Ve výčtu níže neuvádíme všechny příspěvky VZP, ale jen ty, které je možné čerpat na více aktivit či pomůcek.





Příspěvek na pohybové aktivity

Pro děti je možné příspěvek čerpat na

sportovní či taneční kroužky organizované školou či školkou,

sportovní či taneční aktivity organizované spolky, kluby, DDM apod.,

nákup permanentky,

sportovní prohlídku u lékaře,

členský příspěvek ve sportovních klubech.

Příspěvek lze čerpat také pro novorozence a děti do 1 roku, a to na plavání či tzv. vaničkování.

U dospělých jde o příspěvek na

permanentku,

předplatné,

členský příspěvek,

kurz,

startovné.

Příspěvek lze čerpat také na sportovní aktivitu poskytnutou fyzioterapeutem (ale ne samotnou fyzioterapii).

Příspěvek na rehabilitační a rekondiční aktivity

Letos jej můžete čerpat např. na saunu, masáže, plavání, pobyt v solné jeskyni, kryokomoře, využití Kneippových chodníků, otužování či jógu.

Příští rok je bude možné čerpat také na elektroterapii, vakuum-kompresní terapii, termoterapii, hydroterapii nebo ošetření laserem.

Ale pozor, podmínkou je zaslání žádosti elektronicky a absolvování alespoň jednoho celonárodního onkologického screeningu za poslední dva roky (programy zaměřené na karcinom tlustého střeva a konečníku, prsa, rakoviny děložního hrdla).

Pro těhotné, mámy a miminka

V těhotenství do jednoho roku po porodu lze požádat o příspěvek na

screeningy,

neinvazivní prenatální test,

těhotenské cvičení (ne to online),

rehabilitační aktivity (masáže, solná jeskyně, plavání apod.),

kurzy k porodu pořádané porodnicemi,

laktační poradenství,

nákup pomůcek ke kojení (prsní vložky, kojicí kloboučky, chrániče bradavek, tampony do podprsenky, formovače bradavek, hojicí polštářky, odsávačky mléka včetně příslušenství a náhradních dílů, nádoby/sáčky na uchovávání mateřského mléka, sterilizátor lahví, ohřívač lahví, pomůcky pro alternativní způsob podání mateřského mléka, láhve pro kojené děti včetně náhradní savičky, suplementor),

vitamíny a doplňky stravy pro těhotné zakoupené v lékárnách (např. také čaje na podporu kojení, hojivé krémy a oleje na bradavky, krém proti striím apod.),

pomůcky po porodu (mateřské vložky, jednorázové kalhotky zakoupené v lékárně),

zakoupení či pronájem monitoru dechu či spánku,

dentální hygienu nebo balíček pro dentální hygienu (zubní a mezizubní kartáčky, dentální sprchy, zubní pasty, dentální nitě, ústní vody),

potřeby nebo pomůcky pro miminko zakoupené v lékárně.

Příští rok bude možné požádat si o příspěvek na speciální výživu, nákup mateřského mléka z banky nebo rehabilitační péči pro děti s porodní váhou nižší než 1500 gramů.

Příspěvky pro diabetiky

Lze čerpat na

dezinfekční prostředky,

glukometr a příslušenství k němu (lancety/jehly, testovací proužky pro stanovení hodnot glukózy/ketonů v krvi, lancetová/odběrová pera, kontrolní roztok ),

inzulinová pera včetně příslušenství,

testovací proužky,

příslušenství k inzulinové pumpě (baterie, zásobníky inzulinu, sety infuzní kovové/teflonové, náhradní kryty na baterii, originální pouzdro, originální ochranné sklo, sprchovací či koupací obal na inzulinovou pumpu),

pomůcky pro upevnění inzulinové pumpy (kapsy, pouzdra, pásy),

senzory k přístroji ke glukometru, ochranný obal na čtečku k senzorům pro monitoraci glykémie,

port pro aplikaci inzulinu,

chladicí pouzdro k inzulinu,

zavaděče kanyl,

odstraňovače náplastí ve formě spreje či napuštěných roušek,

vinuté tampóny (tampóny buničité, dělené buničité tampóny apod.),

gely, krémy, spreje a náplasti zlepšující hojení ran,

krémy určené speciálně pro péči o kůži diabetické nohy,

prostředky pro fixaci a lepší přilnavost senzorů a kanyl (tejpy, samodržící obinadla, fixační fólie a návleky, bariérové spreje apod.),

penály na příslušenství pro diabetiky.

Příspěvky lze čerpat také na odbornou přístrojovou pedikúru či ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým kurzem.

Příspěvek pro onkologicky nemocné

Vztahuje se na paruku.

Příští rok bude možné příspěvek čerpat také na chladivou čepici při chemoterapii a na protetickou podprsenku po ablaci prsu.





Příští rok budou moci čerpat příspěvek na paruku také pacienti s alopecií.

Příspěvek pro dárce

Lze čerpat na

rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu ( masáže, sauna, plavání, jóga, solná jeskyně, kryokomora, otužování),

rehabilitační aktivitu poskytnutou fyzioterapeutem (např. pohybové cvičení, elektroléčba, vodoléčba),

zdravotní cvičení.

Dárci orgánů

Příspěvek lze čerpat na

rehabilitační a rekondiční aktivity (např. masáže, sauna, plavání, jóga, pobyt v solné jeskyni či kryokomoře, otužování),

lázeňskou péči (terapie a procedury, nelze jej čerpat na ubytování a stravu),

nákup vitamínů, doplňků stravy, zdravotnických prostředků.

Kompletní výčet příspěvků, přehled jejich výše a podmínek jejich využití najdete na webu VZP.