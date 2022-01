Kdy by měl muž zhubnout? Více než metr kolem pasu značí problém

Muži jsou na zdraví ohroženi daleko více než ženy

Mužská obezita je mnohem rizikovější z hlediska zdravotních dopadů než kila navíc u žen. Vinu na tom má rozložení tuku. Při obezitě mužského typu (androidní, jablku podobný) dochází většinou k hromadění nitrobřišního (viscerálního) tuku, což má za následek vyšší riziko kardiovaskulárních a metabolických komplikací.

Obvod pasu Důležitým rizikovým faktorem, který vychází z antropometrických parametrů, je kromě BMI i obvod pasu. Norma < 94 cm u mužů a < 80 cm u žen

Zvýšené riziko 94–101 cm u mužů a 80–87 cm u žen

Vysoké riziko ≥ 102 cm u mužů a ≥ 88 cm u žen Průměrná hodnota obvodu pasu v ČR je 97,9 cm u mužů a 87,7 cm u žen. Cca 60 % populace má vyšší než doporučenou hodnotu obvodu pasu. Zdroj Státní zdravotní ústav, více v článku Více než polovina lidí je moc silná v pase. Je to riziko.

Lidé s kily navíc mají častěji vysoký krevní tlak, zvýšené hladiny cholesterolu a dalších krevních tuků a mají daleko vyšší pravděpodobnost vzniku diabetu II. typu.

Proč se mužům nechce moc hubnout?

Mimo jiné proto, že média představují mužské a ženské tělo odlišným způsobem. Prezentují muže průměrné tělesné hmotnosti obvykle štíhlé a svalnaté, zatímco v případě žen jsou většinou prezentovány modelky, které mají podváhu. Na muže není společenský tlak na štíhlou postavu rozhodně tak velký jako na ženy.

Zdravotní důvody jako motivace k redukci váhy bohužel zafungují až v době, kdy kila navíc o sobě dají vědět už v podobě nějaké nemoci.

Mužům se hubne lépe než ženám

Muži obecně mnohem více podléhají nevhodným životním návykům, které negativně ovlivňují zdraví, než ženy, a mají tedy co zlepšovat. Konzumují méně ovoce a zeleniny, mají větší sklony ke konzumaci alkoholu. Navíc tím, že většinou hubnou poprvé, nemají oproti ženám mnoho znalostí o výživě a dělají v jídelníčku spoustu chyb, takže se z mnoha chyb dá vybrat ta, která je pro ně relativně snadná ke zvládnutí. A mnohdy jim stačí poradit, co mají dělat, a oni to bez problému zařadí – a hubnou.

Není u nich tak časté tzv. emoční jedení jako u žen. Vzhledem k tomu, že je to většinou jejich první hubnoucí pokus, nemají kvůli jojo efektu jako ženy úsporný metabolismus. Ženy už většinou vědí, co mají dělat, mají za život už něco „zhubnuto“, často jde o desítky kilogramů; tím si zúsporní metabolismus, nedělají už tolik chyb, takže se jim hubne obtížněji.

Na druhou stranu jsou ženy oproti mužům více motivovány, je jim bližší se sdružovat a navzájem se podporovat – muž si často myslí, že si musí pomoci sám. Muži jsou v tomto směru více v područí ženy – většinou vaří ona a někdy ani nechce, aby muž hubl, zejména pokud má i ona kila navíc.

Z hlediska množství shozených kil jsou opět ve výhodě muži – mají většinou vyšší výchozí hmotnost. Muži mají více svalů, tudíž i vyšší bazální metabolismus, a mohou tedy na redukci váhy mít vyšší energetický příjem.

Hubnout sami, nebo s odborníky?

Hubnoucí muži neradi žádají odborníky o pomoc a hubnutí chtějí řešit spíše po svém. Většinou se jim příliš nechce omezovat v jídle a bojí se, i když zbytečně, že by jim byla zakázána sklenička piva k večeři a místo masa že budou muset chroupat zeleninu.

Pokud začnou hubnout sami, místo slova dieta jim naskočí slovo pohyb. To je samozřejmě výborné, protože pohyb, který vytváří tzv. myokiny, snižuje rizika desítek chorob. Cvičení přispívá k tomu, že se cítí lépe, zvyšují tělesnou i psychickou zdatnost, ale na energetické nerovnováze nutné k redukci váhy se podílí daleko více strava než pohyb.

Mužská strava se obecně skládá z většího podílu masa a bílkovin než strava žen. Mají mnohdy rádi klasickou českou kuchyni, jídla z fastfoodů nebo jiných rychlých občerstvení, doplněná o skleničku piva pro dobré trávení. Takový jídelníček, na který je muž zvyklý, nelze změnit ze dne na den. A ani to není třeba. Muži jsou překvapení, když jim v kurzech ukážeme, jak lze jídelníček nenásilně upravit tak, abychom ochudili tukové, ale ne chuťové buňky.

Jak si změnit jídelníček pro zdravé hubnutí

Dnes existuje velké množství nutričně výhodných potravin, které zároveň i mužům chutnají.

Muži mají v oblibě program Sebekoučink, kdy si sami sestavují dle internetového programu jídelníček tak, aby pro ně měl optimální složení, ale jakými potravinami si ho naplní, už je na nich. A program jim dává pomocí barevných semaforků zpětnou vazbu, jak se jim daří.

Muži se podle našich zkušeností velmi rychle učí rozumět složení stravy a odhadnout bilanci příjmu a výdeje energie tak, aby netrpěli hlady, a přitom hubli optimální rychlostí půl až jeden kilogram za týden. Jsou hraví a rádi při tom využívají právě internetové programy a aplikace a sdělují si pak na kurzu zkušenosti, co čím nahradit, aby srovnali semaforky do latě.

Podívejme se na pár příkladů.

Jednoduše na změnu jídelníčku

Zdánlivě malé změny dokáží velké věci. Vyzkoušejte několik užitečných tipů pro hubnutí:

Pro srovnání – dvojice o stejné energetické hodnotě 100 g poličanu = 400 g libové šunky

100 g párků = 250 g párků se šmakounem

100 g tlačenky = 170 gramů drůbeží tlačenky

100 g sardinek v oleji = 200 g sardinek v tomatě

100 g Camembertu 60% = 170 g Camembertu 30%

100 g Nivy = 260 g Olomouckých tvarůžků

1 pivo (půllitr) 12° = 2 piva nealkoholická

Tučné maso nahraďte libovým

Když si místo vepřové krkovice dáte panenku nebo vepřovou pečeni, ušetříte 570 kJ.



Autor: STOB vepřová krkovice (150 g) = 1400 kJ : vepřová pečeně (150 g) = 830 kJ

Podobně nahraďte tučné hovězí libovějším zadním hovězím, kuřecí stehna či křídla prsy apod. Z kuřete či krůty odstraňte vždy kůži, která skrývá nejvíce tuku.

Tučné uzeniny vyměňte raději za libové maso, ryby, vejce nebo výrobky z luštěnin

Když si místo klobásy dáte k večeři k pečivu 2 vejce, ušetříte 1450 kJ.



Autor: STOB klobása čabajka (100 g) = 2100 kJ : vejce (2 ks) = 650 kJ

Tučné sýry můžete vyměnit za méně tučné

Ideálně volte sýry s obsahem 20–30 % tuku v sušině. Když 45% eidam nahradíte 20%, ušetříte 500 kJ.



Autor: STOB Eidam 45% (100 g) = 1450 kJ : Eidam 20% (100 g) = 950 kJ

Pokud by vám 20% sýr nechutnal, zvolte 30%, i tak ušetříte poměrně dost energie (350 kJ).

Když si místo nivy dáte syrečky, ušetříte 860 kJ.



Autor: STOB Niva (100 g) = 1400 kJ : Syrečky (100 g) = 540 kJ

S alkoholem opatrně

Když si místo klasické 12 dáte nealkoholické pivo, ušetříte 520 kJ (a co potom, pokud těch piv zvládnete více).



Autor: STOB Pivo 12°(0,5 l) = 950 kJ : Birell (0,5 l) = 430 kJ