Plošné testování zaměstnanců na covid bude stát až 3 miliardy

Na pracovištích se začalo intenzivněji testovat v pondělí 17. ledna. Zaměstnanci od tohoto data musí podstupovat dva antigenní testy týdně, jak nařídilo mimořádným opatřením ministerstvo zdravotnictví. Výjimku nemají očkovaní ani ti, kteří nedávno prodělali nemoc covid-19. Testovat se nemusí vysokoškolští studenti. Další výjimky popisuje Covid Portál, ale mnoho jich není.

Svaz zdravotních pojišťoven (SZP), který sdružuje všechny zdravotní pojišťovny vyjma Všeobecné zdravotní, ale upozornil na úskalí povinného a plošného testování zaměstnanců.

„Pokud testování skončí v únoru, čekají se náklady v rozmezí 2 až 3 miliard korun. Pojišťovny mají obavy jak o nákladové plány na rok 2022, tak o efektivitu testů,“ podotýká SZP v tiskové zprávě rozeslané médiím.

60 Kč za antigenní test, 700 Kč za PCR test

Až 3 miliardy korun jsou náklady odhadované pro všechny pojišťovny včetně té největší – Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). „S odhadem SZP se ztotožňujeme, výsledný účet bude pravděpodobně někde lehce nad dvěma miliardami korun, včetně konfirmačních PCR testů,“ sděluje serveru Vitalia.cz mluvčí VZP Viktorie Plívová s tím, že VZP by nyní nařízené samotestování mohlo přijít na jednu miliardu korun.

Kde se odhad ve výši miliard vzal? Zdravotní pojišťovny zaměstnavatelům proplácejí antigenní testy do výše 60 Kč za jeden test. Platí jej ta pojišťovna, u které je daný zaměstnanec přihlášený. Dále proplácejí konfirmační PCR testy, tedy ty, které potvrdí či vyvrátí pozitivní výsledek antigenního testu z pracoviště. To pro pojišťovny znamená náklad 700 Kč na jeden test.

Pojišťovny očkovaným hradí také až pět PCR testů za měsíc, kterými si mohou lidé zkrátit karanténu nebo na vlastní žádost ověřit, zda mají covid-19. I tady představují náklady 700 Kč na jeden test.

Antigenní testy jsou nespolehlivé, záchyt pozitivních prodražují

Svaz ale upozornil ještě na jednu důležitou věc. A to otázku, jak moc jsou takto vynaložené peníze efektivní. „Spolehlivost antigenních testů nakoupených pro první polovinu roku 2021 byla velmi problematická a je obtížné odhadnout, nakolik bude kvalita těch nových vyšší,“ domnívá se prezident SZP Ladislav Friedrich.

Při prvním mimořádném opatření, které trvalo od března do června loňského roku, požádalo o příspěvek na testy 63 000 zaměstnavatelů a celkem se provedlo 16,5 milionu antigenních testů. Virus byl detekován zhruba v 1 % případů, vyčísluje SZP.



Autor: VZP Počet testů proplacených VZP v daném období

Svaz proto přepočítal, že loni jeden ověřený zaměstnanec s covidem přišel až na 300 tisíc korun. V této částce jsou rozpočítány veškeré náklady na antigenní testy i náklady na následné ověřování pozitivity PCR testy.

„V případě potvrzovacího PCR testu se po pozitivním antigenním testu potvrdila nákaza jen asi v polovině případů. Druhou půlku tedy tvořily falešně pozitivní testy. Naopak u PCR testů bezprostředně po negativním antigenním testu byla falešná negativita prokázána častěji,“ uvádí SZP.

Pojišťovny si přejí, aby plošné testování netrvalo příliš dlouho

Kolik přesně bude pojišťovny stát současné plošné testování, ať už preventivní PCR, nebo to antigenní v práci, ale odhadnout nelze. Záležet bude na tom, kolik zaměstnanců bude pracovat z domova nebo jak dlouho bude toto opatření pokračovat.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek po jednání vlády 11. ledna řekl, že testování zaměstnanců by mělo trvat do konce března a pojišťovny by náklady měly hradit ze svých rezervních fondů. Termín se ale může změnit podle toho, jak rychle Českem projde varianta viru zvaná omikron.

Podle VZP nyní nehrozí situace, že by neměla peníze na léčbu jiných chorob nebo vyplácení bonusů pojištěncům. „V případě VZP jsou testy hrazeny z fondu prevence, kde je v současné chvíli dostatek prostředků. Pokud by bylo v delším časovém horizontu potřeba jejich další navýšení převodem ze základního fondu, musela by toto navýšení schválit Správní rada VZP. Nepředpokládáme, že by k tomuto kroku v nejbližších měsících mělo dojít,“ podotýká mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Rezervy všech pojišťoven ale postupně ubývají a menší pojišťovny se s tímto potýkají hůře. „Pokud by to epidemiologická situace dovolovala, nebo se ukazovalo, že to pro řízení opatření není nezbytně nutné, určitě bychom se přikláněli k tomu, aby plošné testování netrvalo moc dlouho,“ podotýká prezident SZP Ladislav Friedrich.

Plošné testování je podle SZP mimořádně nákladná záležitost, která významně ovlivňuje finanční zdroje pojišťoven. Proto by podle svazu měla být před každou úpravou testování k dispozici kalkulace, aby vláda věděla, jaká je cena informací získaných testováním.