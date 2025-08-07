Ani mirabelky, ani špendlíky. Většinou je to myrobalán, marmeláda z něj je výborná

Myrobalánu tak říká málokdo, spíše se používají ty dva výrazy, které ve skutečnosti znamenají úplně jiné typy. Některé plané myrobalány jsou dost žluté, jako mirabelky, ale obvykle drobnější a většinou jdou opravdu špatně od pecky, což je předurčuje k přímé konzumaci s následnými závody v plivání, říká Juliana Fischerová alias Maškrtnica, foodblogerka, pekařka a velká znalkyně ovoce. Myrobalány mohou zároveň být hodně do růžovočervena, což jim nejspíše vyneslo i rovněž používané pojmenování slivoň třešňová či myrobalán třešňový.
Zavařenina z těchto plodů je za mě výtečná, nejraději myrobalány povařím i s peckami, až se pustí, procedím a použiju podle účelu na různé typy rosolů a džemů. Popřípadě i mrazím, opět, pokud nejdou od pecky, tak včetně ní, doporučuje. s tím, že výsledkem je zkrátka koláč, který se nedá jíst úplně elegantně, protože je potřeba vyplivovat pecky podobbně jako u populárního francouzského třešňového koláče clafoutis.
Jinými slovy, skutečné mirabelky jsou k vidění málokdy, stejně jako špendlíky, většina stromů, kterým tak říkáme, jsou ve skutečnosti myrobalány. Všechny tři patří mezi slivoně. Slivoň špendlík žlutý má protáhlé ojíněné žluté plody dlouhé až tři a půl centimetrů, široké tři,. Jdou, na rozdíl od plodů myrobalánu, dobře oddělit od pecky.
A mirabelky? Kulovité plody zlatožluté barvy jsou naopak poměrně drobné, jeden váží 8 až 12 gramů. Povrch plodu mívá z osluněné strany karmínové tečky. Slupka je tenká ale pevná a lze ji snadno sloupnout. Plody myrobalánu mají většinou jeden a půl až dva centimetry a existují ve více barevných odstínech.
Při sběru platí stejná pravidla jako u jiného ovoce.
Ideální je nesbírat přímo vedle frekventované silnice ani u pole, protože nikdy nevíte, kdy a jak byly plodiny vedle ošetřeny. Překvapivě často rostou i nadivoko v parcích, říká Juliana Fischerová. U silnic býval problém s kontaminací olovem, to se ale podle ní hodně zlepšilo.
Kde všude smíte česat ovoce?
Česat ovoce ze stromů kolem silnic pro vlastní potřebu – tedy na jídlo a pár skleniček marmelády – můžete bez omezení. Ale pozor, pokud byste chtěli sklízet plody ve velkém a dělat z nich velké množství marmelády nebo je prodávat, potřebujete povolení, jinak vám hrozí pokuta.
Vyrábíte si marmelády z ovoce?
Vydává ho příslušná správa silnic, tedy okresní nebo krajská a vyjde na pár desítek korun na jeden strom. Pokuta by byla mnohem vyšší, začíná na tisícovce.
Postup je nicméně poměrně složitý – obvykle je několik týdnů před sklizní třeba zavolat na příslušné okresní cestmistrovství, domluvit se s nimi, zaplatit poplatek a vyzvednout si cedulku zvěstující, který konkrétní strom máte pronajatý a pověsit ji na něj. Cedulka bohužel nemusí zabránit tomu, že vaši úrod sklidí někdo jiný, silničáři vám ji každopádně hlídat nebudou.
Je dobré mít na mysli, že i jinde než u silnic rostoucí ovocné stromy včetně stromů ve volně přístupných sadech někomu patří a že byste mohli dostat pokutu, kdybyste je jen tak očesali.
Často jsou ve vlastnictví měst, jejich přístup se však může lišit.
Například Praha zveřejňuje seznam sadů a alejí, které spadají pod její správu. A v rámci těchto sadů a alejí si může ovoce a jiné plody natrhat kdokoli. Ovšem pouze pro vlastní spotřebu, nikoli za účelem otrhání stromů a následného komerčního prodeje, uvádí na svém webu Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. Pokud nějakou pražskou lokalitu v seznamu nenajdete, je velmi pravděpodobné, že už si ji někdo pronajal, nebo možná patří někomu úplně jinému, a ovoce z tohoto pozemku si tak vzít nemůžete.
Pokud jste dostali chuť na nějaké plody, které si sami natrháte, můžete využít také mobilní aplikaci Na ovoce – ta umožní vyhledávat v mapě ovocné stromy ve volné krajině i v obcích. Po registraci je zdarma. Nepoznáte z ní, zda daný strom či keř někomu patří, nechybí ale upozornění, že byste si to měli případně zjistit a součástí aplikace je i Kodex sběrače. Některé obce například umožňují trhání ovoce jen svým obyvatelům, jiné stromy pronajímají za menší poplatek.