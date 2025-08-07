Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Ani mirabelky, ani špendlíky. Většinou je to myrobalán, marmeláda z něj je výborná

Ani mirabelky, ani špendlíky. Většinou je to myrobalán, marmeláda z něj je výborná

Radka Wallerová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Plody myrobalánu nesprávně zvaného mirabelky nebo špendlík, skleněná nádoba s marmeládou tmavě růžové barvy
Plody myrobalánu mohou být červené nebo žluté
Plody myrobalánu mohou být červené nebo žluté
Výroba marmelády z myrobalánu
Nechce se vám vařit s marmeládou? Plody zmražte
Nevýhodou je, že drobné pevné plody se těžko vypeckovávají
Slivoň myrobalán ve žluté barvě
V některých kuchyních se používají i jinak, zde například s masem a rýží na kari
Plody myrobalánu nesprávně zvaného mirabelky nebo špendlík, skleněná nádoba s marmeládou tmavě růžové barvy
Plody myrobalánu mohou být červené nebo žluté
Plody myrobalánu mohou být červené nebo žluté
Výroba marmelády z myrobalánu
Nechce se vám vařit s marmeládou? Plody zmražte
Všechny fotografie
Většina lidí tomuhle ovoci říká mirabelka nebo špendlík, doopravdy se ale jmenuje myrobalán, celým jménem pak slivoň myrobalán neboli Prunus cerasifera. Tento strom najdete spíše u silnic nebo v parcích než v sadech a zahradách.

Myrobalánu tak říká málokdo, spíše se používají ty dva výrazy, které ve skutečnosti znamenají úplně jiné typy. Některé plané myrobalány jsou dost žluté, jako mirabelky, ale obvykle drobnější a většinou jdou opravdu špatně od pecky, což je předurčuje k přímé konzumaci s následnými závody v plivání, říká Juliana Fischerová alias Maškrtnica, foodblogerka, pekařka a velká znalkyně ovoce. Myrobalány mohou zároveň být hodně do růžovočervena, což jim nejspíše vyneslo i rovněž používané pojmenování slivoň třešňová či myrobalán třešňový. 

Zavařenina z těchto plodů je za mě výtečná, nejraději myrobalány povařím i s peckami, až se pustí, procedím a použiju podle účelu na různé typy rosolů a džemů. Popřípadě i mrazím, opět, pokud nejdou od pecky, tak včetně ní, doporučuje. s tím, že výsledkem je zkrátka koláč, který se nedá jíst úplně elegantně, protože je potřeba vyplivovat pecky podobbně jako u populárního francouzského třešňového koláče clafoutis.

Jinými slovy, skutečné mirabelky jsou k vidění málokdy, stejně jako špendlíky, většina stromů, kterým tak říkáme, jsou ve skutečnosti myrobalány. Všechny tři patří mezi slivoně. Slivoň špendlík žlutý má protáhlé ojíněné žluté plody dlouhé až tři a půl centimetrů, široké tři,. Jdou, na rozdíl od plodů myrobalánu, dobře oddělit od pecky. 

 A mirabelky? Kulovité plody zlatožluté barvy jsou naopak poměrně drobné, jeden váží 8 až 12 gramů. Povrch plodu mívá z osluněné strany karmínové tečky. Slupka je tenká ale pevná a lze ji snadno sloupnout. Plody myrobalánu mají většinou jeden a půl až dva centimetry a existují ve více barevných odstínech. 

Pro sběr ostružin v přírodě je nyní ideální doba. Proč byste měli vyrazit? Přečtěte si také:

Pro sběr ostružin v přírodě je nyní ideální doba. Proč byste měli vyrazit?

Při sběru platí stejná pravidla jako u jiného ovoce. Ideální je nesbírat přímo vedle frekventované silnice ani u pole, protože nikdy nevíte, kdy a jak byly plodiny vedle ošetřeny. Překvapivě často rostou i nadivoko v parcích, říká Juliana Fischerová. U silnic býval problém s kontaminací olovem, to se ale podle ní hodně zlepšilo.

Kde všude smíte česat ovoce? 

Česat ovoce ze stromů kolem silnic pro vlastní potřebu – tedy na jídlo a pár skleniček marmelády – můžete bez omezení. Ale pozor, pokud byste chtěli sklízet plody ve velkém a dělat z nich velké množství marmelády nebo je prodávat, potřebujete povolení, jinak vám hrozí pokuta. 

Vyrábíte si marmelády z ovoce?

Zobraz výsledek

Vydává ho příslušná správa silnic, tedy okresní nebo krajská a vyjde na pár desítek korun na jeden strom. Pokuta by byla mnohem vyšší, začíná na tisícovce. 

Postup je nicméně poměrně složitý – obvykle je několik týdnů před sklizní třeba zavolat na příslušné okresní cestmistrovství, domluvit se s nimi, zaplatit poplatek a vyzvednout si cedulku zvěstující, který konkrétní strom máte pronajatý a pověsit ji na něj. Cedulka bohužel nemusí zabránit tomu, že vaši úrod sklidí někdo jiný, silničáři vám ji každopádně hlídat nebudou.

Je dobré mít na mysli, že i jinde než u silnic rostoucí ovocné stromy včetně stromů ve volně přístupných sadech někomu patří a že byste mohli dostat pokutu, kdybyste je jen tak očesali. 

Plocha pokrytá mnoha druhy čerstvé zeleniny

Brambory a řepu pozná každý. S artyčokem, okrou nebo čekankou je to horší

Někdo se při vaření celý život drží jen těch pár druhů zeleniny, které ochutnal v dětství, jiný zkouší každou chvíli něco nového. Tak jako tak, můžete si vyzkoušet náš kvíz a ukázat, zda se vyznáte v méně běžných druzích zeleniny.
Spustit kvíz

Často jsou ve vlastnictví měst, jejich přístup se však může lišit. Například Praha zveřejňuje seznam sadů a alejí, které spadají pod její správu. A v rámci těchto sadů a alejí si může ovoce a jiné plody natrhat kdokoli. Ovšem pouze pro vlastní spotřebu, nikoli za účelem otrhání stromů a následného komerčního prodeje, uvádí na svém webu Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. Pokud nějakou pražskou lokalitu v seznamu nenajdete, je velmi pravděpodobné, že už si ji někdo pronajal, nebo možná patří někomu úplně jinému, a ovoce z tohoto pozemku si tak vzít nemůžete. 

Pokud jste dostali chuť na nějaké plody, které si sami natrháte, můžete využít také mobilní aplikaci Na ovoce – ta umožní vyhledávat v mapě ovocné stromy ve volné krajině i v obcích. Po registraci je zdarma. Nepoznáte z ní, zda daný strom či keř někomu patří, nechybí ale upozornění, že byste si to měli případně zjistit a součástí aplikace je i Kodex sběrače. Některé obce například umožňují trhání ovoce jen svým obyvatelům, jiné stromy pronajímají za menší poplatek.

Mirabelky jsou celkem drobné

Autor: Depositphotos
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Radka Wallerová

Radka Wallerová

Jako redaktorka se specializací na zdravotnictví prošla deníky Lidové noviny a Mladá fronta DNES. Už několik let se věnuje on-line žurnalistice jako autorka i editorka, psala například o mýtech a dezinformacích pro Seznam Zprávy. 

Témata:

Související články

Anketa

Máte rádi výlety a cestování?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Snižte si riziko, že vás postihne infarkt. Tohle potřebujete vědět
1/12 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Dvě třetiny evropských vládních institucí propadají v bezpečnosti

Kolik zdravotní pojišťovna přispěje na prázdninový pobyt pro děti?

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Firmy se obávají spolehlivosti a kvality vlastních dat

Krize technologického průmyslu pokračuje i kvůli AI

Udělal jsem chybu v daňovém přiznání. Musím ji opravit?

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Hubnete. Jaké příspěvky dostanete od zdravotní pojišťovny?

Lidl potichu zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou

10 aut, která jste na našich ulicích nevídali každý den

České e-shopy sice prodávají na marketplacech, ale nefandí jim

Chia semínka se musí jíst pomalu a po troškách

Madlenka má šanci na život bez omezení, léčba byla složitá

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

Nefušují do kryptoměn ani AI, přesto rostou jako diví

Češi už v obchodech většinou platí digitálně

Stál si za svým a stát mu doplatil čtvrt milionu korun

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Zahoďte všechny cigarety. Nezkoušejte jen snížit počet
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).