Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky populární oplatky

Kterou Milu si koupit? Falzifikát, který se objevil v obchodech, je velmi zdařilý. Alespoň co se obalu týče. Na první pohled totiž vůbec nepoznáte, že by snad mohlo jít o padělek. Sedita, výrobce originální oplatky, si s danou situací zatím moc neví rady.
Vypadá jako Mila, není to Mila
Začalo to zhruba před týdnem zcela nevinným videm na Tik Toku, kdy uživatel Colombo potravin zveřejnil příspěvek o tom, že si zakoupil v malém obchodě Milu, která vypadá jako Mila, ale jako Mila moc nechutná. Nedalo mu to, a koupil v jiném obchodě identickou oplatku a tyto dvě porovnal. Obal je prakticky stejný, ale uvnitř už podle něj rozdíly patrné jsou. Až už jde o použitou polevu, jedna je tmavší než druhá, a i struktura jednotlivých vrstev, z nichž je celá oplatka vyrobená, se liší.
Podobných videí bychom na internetu mohli najít celou řadu, lidé si takovou „senzaci“ mohou vymyslet, nafingovat s touhou získat co nejvíce lajků, nás ale zaujalo, že na dané video reagoval oficiální profil Sedity s tím, že o situaci ví, a už ji řeší s policií.
Ještě týž den jsme proto kontaktovali Seditu, se sadou čtyř otázek:
- Jak jste se dozvěděli o nálezu falzifikátů vašeho produktu Mila?
- Už jste se s takovou situací někdy setkali?
- Jakým způsobem situaci řešíte?
- Jak poznám falzifikát od pravé Mily?
Sedita na dotazy nejdříve nereagovala, odpověděla až krátkým vyjádřením po pěti dnech s připomenutím prosby o vyjádření.
„Na trhu se v posledních dnech objevily napodobeniny oblíbené oplatky Mila, které nepocházejí z naší výroby ani distribuce. Jedná se pravděpodobně o jednotky kusů, prodávané jen prostřednictvím malých obchodů, tzv. večerek. Situaci aktivně řešíme s policií a příslušnými orgány, abychom zajistili pro své zákazníky, že se k nim dostanou pouze naše originální a kvalitní výrobky. Chceme všechny ubezpečit, že naše receptura se nezměnila. Chuť oplatky Mila je jen jedna – ta pravá, kterou znáte a milujete. Každý originální kus prochází přísnou kontrolou kvality.“
Sedita povolala policii
Když jsme přece jen chtěli trochu servisních informací o tom, jak padělek Mily v obchodě poznat, Štěpán Dlouhý nám ze Sedity odpověděl: „Toto je bohužel vše, co můžeme s ohledem na vyšetřování v tuto chvíli sdělit.“ Nakonec jsme ze Sedity vymámili alespoň email, kam se můžete obrátit, budete-li mít podezření, že jste natrefili na oplatku, která se nezdá být originálem, jde o mail idc@idc.sk
Jak falešnou Milu poznat, není moc jasné. Jediné, co z vyjádření Sedity vyplývá je fakt, že se napodobeniny Mily našly v malých obchodech. Ale rozdíl se dá bezpečně poznat nejspíše až po tom, co člověk oplatku rozbalí.