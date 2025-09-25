Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  McDonald's přestal prodávat vege­tariánské burgery, vrací se ryba

McDonald's přestal prodávat vege­tariánské burgery, vrací se ryba

Kateřina Čepelíková
Dnes
Filet-o-Fish nový burger v v McDonald's
Autor: Shutterstock.com
Filet-o-Fish burger
Kytku za rybu a pak zase zpět. Začátkem září proběhla v nabídce fastfoodového řetězce McDonald's škatulata. Z nabídky zmizely vegetariánské wrapy a burgery a do nabídky se vrátily ryby.

Vzpomínáte ještě na rybu z mekáče? Bývala to specialita, která se většinou připravovala na objednávku. Šlo vlastně v rybu osmaženou v „trojobalu“ a se specifickou majonézou vloženou do housky. Protože nešlo o vlajkovou loď řetězce, když se v roce 2019 v tichosti rybí burger rozloučil a z nabídky vypadl, nikdo si toho ani moc nevšiml. Možná i proto, že zákazníci ve stejnou chvíli věnovali pozornost spíš tomu, že se v nabídce McDonald's objevily bezmasé varianty burgerů.

Jenže teď proběhla další změna. Rostlinné varianty burgeru a wrapu už si nekoupíte, ale ryba je zpět.

Vegetariánské burgery netáhnou ani v Americe

Nestlé v létě letošního roku informovalo, že propouští v Krupce, kde má závod na výrobu vegetariánských burgerů, 80 zaměstnanců. Za vším prý stojí nižší poptávka po tomto výrobku. V americkém McDonaldu se už vloni rozhodli prodeje vegetariánských burgerů ukončit a podobná situace teď nastala i v Česku. Vegetariánské burgery prostě netáhnou tak, jak se původně očekávalo. 

„Na základě dlouhodobého sledování zákaznického chování v našich restauracích vidíme výraznou preferenci tzv. flexitariánství — tedy stravování, které není striktně vegetariánské, ale zahrnuje občasnou konzumaci alternativních proteinů, jako je kuřecí maso nebo ryby,“ říká pro server Vitalia.cz, Martin Troup, ředitel marketingu pro Česko, Slovensko a Ukrajinu. Nabídku tak podle McDonald's přizpůsobují reálnému zájmu zákazníků.

Galerie: Do McDonald's se vrátila ryba. V housce i tortille

„Poptávka po čistě vegetariánských burgerech, wrapech či salátech postupně klesala, zatímco rostl zájem o návrat klasických produktů jako Filet-O-Fish, který jsme začátkem září znovu uvedli ve třech variantách,“ doplňuje ředitel marketingu.

Konkrétně teď v McDonald's koupíte Filet-O-Fish – rybí filé ve strouhance spolu s výraznou tatarkou a plátkem čedaru v pšeničné housce, Filet-O-Fish Deluxe – rybí filé ve strouhance spolu s plátkem čedaru, čerstvým rajčetem, ledovým salátem a výraznou tatarkou v pšeničné housce a Fish McWrap, rybí filé ve strouhance spolu s plátky čedaru, čerstvou okurkou, salátem a výraznou tatarkou v tortille. 

A nají se dnes vegetarián v McDonald's? Aktuálně v McDonald's pořídíte hranolky, zahradní salát a dezerty, tedy produkty, které jsou vhodné pro vegetariány. „V rámci limitovaných sezónních nabídek pravidelně přinášíme další produkty — například v rámci nadcházející sýrové sezóny, která startuje v říjnu, se zákazníci mohou těšit na nové bezmasé varianty,“ říká Martin Troup.

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

