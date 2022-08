Burger ze sáčku má řadu výhod. Už jste ho zkusili?

Být vegan nebo vegetarián, případně flexitarián, je dnes výrazně snazší než v devadesátých letech. Je to dáno zejména tím, že takto se stravujících lidí je dnes výrazně více a tím pádem se rozšířila i nabídka produktů, směřujících právě do jejich jídelníčků. Jedním z nich jsou právě v tomto letním období burgery. Ty na platíčku, které vypadají jako hovězí, jsou již známou klasikou, my se ale zaměříme na ty, které najdete v regálech s trvanlivými potravinami, ve zdravém (často spíše internetovém) koutku.