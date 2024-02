Makro otevírá sousedské prodejny. Skočte si nakoupit k Majdě nebo k Vláďovi

Makro rozšiřuje své působení do nových menších prodejen s názvem Bonveno. Má jít o koncept pohodlného sousedského nakupování. Co si pod tímto termínem představit? A jak moc se nový řetězec liší od již zavedených prodejen Makro, jsme se ptali marketingové manažerky Bonveno Česká republika Kristýny Bílkové a Karla Bárka, generálního manažera sítě Bonveno Česká republika.

Pojďte si nakoupit „k Majdě“

První prodejna Bonveno se zákazníkům otevřela na pražském Andělu v létě 2023. Do roku 2024 pak síť vstupovala s celkem čtyřmi provozovnami a rozvíjet se hodlá dál, neboť si ji dle slov marketingové ředitelky lidé oblíbili. „Z prvních dotazování zákazníků, které proběhlo koncem minulého roku, je zpětná vazba na prodejny velmi pozitivní,“ říká Kristýna Bílková. Na čemž se docela určitě významně podílí koncept pohodlného sousedského nakupování.

„Chceme, aby se u nás zákazník cítil jako doma, aby se k nám vracel rád a dostal ten nejlepší servis. V každém obchodě vás přivítá nápis ‚U Majdy‘ nebo ‚U Vládi‘, podle toho, jak se jmenuje store manager prodejny, aby zákazník získal pocit, že jde právě za Majdou pro čerstvé pečivo nebo pro sobotní snídani,“ uvedla Kristýna Bílková.





Nákup za rohem tak trochu jinak

Od klasické večerky se Bonveno liší především moderním designem, nadstandardním zákaznickým servisem, ale především svojí nabídkou. Sortiment potravinářského i nepotravinářského zboží zahrnuje čerstvé pečivo, ovoce a zeleninu, hotová jídla, lahůdky, nápoje či drogerii, ale také občerstvení, jako jsou například hot dogy, čerstvé bagety a sendviče, a též prémiovou kávu Frank and Honest.

Zajímavostí je, že v nabídce nové sítě jsou privátní značky Makra, které byly dosud ke koupi pouze v rámci velkoobchodního řetězce.

Galerie: Makro otevírá sousedské prodejny Bonveno

„Po cestě do práce tu zákazníci seženou kvalitní snídani, odpoledne a večer u nás jednoduše naplní své ledničky. Také zahraniční návštěvníci České republiky oceňují čerstvé a rychlé občerstvení v turistických místech za dobré ceny,“ doplňuje Karel Bárek, generální manažer sítě Bonveno Česká republika. „Bonveno chce lidem výrazně zpříjemnit i nakupování ‚za rohem‘, při němž lidé potřebují rychle, ale kvalitně zahnat hlad nebo na poslední chvíli sehnat vše potřebné do domácnosti,“ dodává Bárek.





Do dvou let všude

Aktuálně jsou v Praze otevřeny čtyři prodejny Bonveno, ale podle našich informací se letos chystá otevření dalších dvaceti, zatím pouze v metropoli, popřípadě v okolí Prahy. Do dvou let by se ale po celé České republice měly otevřít desítky prodejen. „Počítáme s tím, že se koncept pohodlného sousedského nakupování rozšíří z Prahy do všech regionů České republiky,“ říká Jiří Nehasil, generální ředitel velkoobchodu Makro ČR.