Lidl prodlužuje otevírací dobu. Někde až do 23 hodin

Řetězec Lidl prodloužil otevírací dobu u vybraných poboček. Od 1. června bude otevřeno déle ve 250 z celkových 316 prodejen Lidl. Řetězec svůj krok vysvětluje tím, že chce vyjít vstříc svým zákazníkům, kteří mají stále větší zájem o nákupy ve večerních hodinách, protože z nejrůznějších důvodů nestíhají klasickou otevírací dobu či jim vyhovuje nakupovat až později večer.

Zde je výpis poboček, kterým se prodloužila otevírací doba do 21 hodin, do 22 hodin a do 23 hodin

V těchto prodejnách dochází od 1. 6. k prodloužení otevírací doby do 21:00

Bílina

Blansko

Blatná, K Jatkám 1275

Bohumín

Boskovice

Broumov

Bruntál

Břeclav

Bučovice

Bystřice pod Hostýnem

Čáslav

Česká Kamenice

Česká Lípa

Česká Lípa, Děčínská

Česká Třebová

Český Brod

Český Krumlov, Tovární 192

Český Těšín

Dačice

Děčín

Děčín, Březová

Dobruška

Doksy

Duchcov

Františkovy Lázně, Americká 336_44

Frenštát pod Radhoštěm

Frýdek-Místek, Horymírova

Frýdlant

Havířov, U Nádraží

Havířov, U Stadionu

Havlíčkův Brod

Hlinsko v Čechách

Hodonín

Holešov

Holice

Holýšov, Nádražní 172

Hořice

Hořovice 1543_10A

Hranice

Humpolec

Hustopeče

Cheb, Vodní 2453_1

Chlumec nad Cidlinou

Choceň

Chodov, Horní 1117

Chomutov, Písečná

Chomutov, Pod Strážištěm

Chomutov, Wolkerova

Chrudim

Jaroměř

Jeseník

Jičín

Jihlava, Jiráskova

Jihlava, Okružní

Jihlava, Pelhřimovská

Jindřichův Hradec, U Knihovny

Kadaň

Karlovy Vary, Vítězná 2117_21

Karviná

Karviná, Sportovní

Kladno, Dukelských hrdinů

Kravaře

Krnov

Kyjov

Lanškroun

Lipník nad Bečvou

Litomyšl

Litvínov

Louny

Lovosice

Mariánské Lázně, Chebská 836_23a

Mikulov

Mohelnice

Moravská Třebová

Most, Jiřího z Poděbrad

Náchod

Napajedla

Nová Paka

Nové Město na Moravě

Nové Strašecí

Nový Bor

Nový Bydžov

Nový Jičín

Nýřany, Revoluční 1336

Opava, Dukelská

Opava, Těšínská

Ostrov, Obchodní 1446

Otrokovice

Pelhřimov

Planá, Sadová 918

Pohořelice (II)

Polička

Praha 11, Vojtíškova

Prachatice, Krumlovská 9

Prostějov, Držovice

Přerov

Rakovník

Roudnice nad Labem

Rumburk

Rychnov nad Kněžnou

Rýmařov

Sedlčany, Sedlecká 1170

Semily

Slaný

Soběslav, Obchodní 877

Sokolov, K. H. Borovského 2145

Staré Město

Stříbro, Benešova 1530

Studénka

Sušice, Hrádecká 1261

Svitavy

Šternberk

Štětí

Šumperk

Tábor, Kpt. Jaroše 3047

Tábor, Soběslavská 3069

Tachov, Moravská 2114

Tanvald

Tišnov

Trhové Sviny, Trocnovská 663

Třebíč, Znojemská

Třemošná, Zálužská 1120

Třinec

Týn nad Vltavou, Průmyslová 570

Týnec nad Sázavou

Uherské Hradiště

Uherský Brod

Uničov

Ústí nad Labem Krčínova

Ústí nad Labem, Všebořická

Ústí nad Labem, Výstupní

Ústí nad Orlicí

Valašské Klobouky

Valašské Meziříčí

Varnsdorf

Velká Bíteš

Veselí nad Moravou

Vimperk, Sklářská 584

Vítkov

Vlašim

Votice, Táborská 894

Vrchlabí

Vsetín

Vysoké Mýto

Vyškov

Zábřeh

Znojmo, Přímětická

Žatec

Žďár nad Sázavou

Železný Brod

V těchto prodejnách dochází od 1. 6. k prodloužení otevírací doby do 22:00

Benešov

Beroun, Plzeňská 1939

Brno, Bayerova

Brno, Dornych

Brno, Hněvkovského

Brno, Hviezdoslavova

Brno, J. Obrovského

Brno, Kaštanova

Brno, Libušina třída

Brno, Malinovského náměstí

Brno, nám. Svobody

Brno, Okružní

Brno, Palackého tř.

Brno, Pod Nemocnicí

Brno, Šumavská

Brno, Trnkova

Brno, Vídeňská

České Budějovice, B.Němcové 2148

Dobříš, Pražská 1659

Frýdek-Místek, Frýdlanská

Horoměřice

Hostivice

Hradec Králové, Brněnská

Hradec Králové, Na Okrouhlíku

Hradec Králové, Víta Nejedlého

Jesenice

Karlovy Vary, Dolní Kamenná 1051_8

Klatovy, Domažlická 924

Kralupy nad Vltavou

Lety, Pražská 505

Liberec, Vratislavická

Milovice

Mladá Boleslav, Jičínská

Mnichovo Hradiště

Nehvizdy

Neratovice

Olomouc, Lazecká

Olomouc, Sladovní

Olomouc, Třída Míru

Olomouc, Velkomoravská

Ostrava, 17. listopadu

Ostrava, Jugoslávská

Ostrava, U Stadionu

Pardubice, Bělehradská

Pardubice, Hůrka

Písek, Nádražní 2558

Plzeň, Americká 2186

Plzeň, Doudlevecká 2834_67a

Plzeň, Folmavská 3035_8

Plzeň, Gerská 2070_1

Plzeň, Těšínská 1486_19

Plzeň, Vejprnická 1157_32

Praha 1, Na Poříčí

Praha 10, Kutnohorská

Praha 10, V Korytech

Praha 11, Opatovská

Praha 13, Červeňanského

Praha 13, Nárožní

Praha 14, Kolbenova

Praha 15, Hornoměcholupská

Praha 15, Vladycká

Praha 16, Na Baních

Praha 17, Slánská

Praha 18, Tupolevova

Praha 19, Kbelská

Praha 20, Hartenberská

Praha 20, Náchodská

Praha 21, Novosibřinská

Praha 3, Koněvova

Praha 3, metro Želivského

Praha 4, Lhotecká

Praha 4, Olbrachtova

Praha 4, V Štíhlách

Praha 5, Hlaváčkova

Praha 5, K Barrandovu

Praha 8, Lodžská

Praha 8, metro Křižíková

Praha 9, Českobrodská

Praha 9, Českomoravská

Praha 9, metro Vysočanská

Praha, Bořislavka

Praha, Bucharova

Praha, Dělnická (NEO konec listopadu)

Praha, Italská

Praha, Lodžská

Praha, Makovského

Praha, Přátelství

Praha, Strakonická

Praha, Stroupežnického

Praha 7 , Stromovka

Praha-Chodov, OC Opatovská

Prostějov, Újezd

Rosice

Rudná, Havlíčkovo nám. 1399_15

Říčany

Slavkov u Brna

Strakonice, Ellerova 1647

Turnov

Zdiby

Zlín, Díly VI

Zlín, Nábřeží

V této prodejně dochází od 1. 6. k prodloužení otevírací doby do 22:00 a od 1. 7. do 23:00

Praha, Na Příkopě – Hamleys

Sociální sítě zaplavily primárně nepříjemné ohlasy

Prodloužení otevírací doby, jak se dalo očekávat, vzbudilo na sociálních sítích řetězce velké ohlasy. Nikoli však primárně kladné. Řada lidí lituje zaměstnance: „Hamty hamty, jen zaměstnance udřete,“ což další glosují: „A sedět v baru do jedné vám hloupé není?“ Další vzpomínají na doby dávno minulé, kdy se v neděli všechny obchody uzavřely: „A já se ptám proč??Jakým tomu byl důvod?? Za mě zbytečnost absolutní a klidně zavřete i v neděli a v sobotu by stačilo do 12......vůbec nic by se nestalo a věřte tomu, že by nikdo neumřel.“

Další přicházejí s nápadem: „Spíš bych uvítal, kdyby se otevíralo dříve. Občas by se hodilo mít možnost si ráno koupit svačinu. Ale chápu, že tam by nebyly takové tržby.“

Testovací provoz prodloužené otevírací doby se uskuteční v průběhu léta, poté bude následovat jeho vyhodnocení a rozhodnutí, zda se bude jednat o trvalou změnu.