Samé zdravé jídlo, a přesto kila navíc? Vyzrajte na letní stravovací prohřešky

Celý rok se snažíte držet zdravý jídelníček, ale pak přijde léto a s ním spoustu nástrah, kterým se jen těžko odolává. Ne všechny mohou být na první pohled nebezpečné pro vaši hmotnost. Zeptali jsme se nutriční specialistky Kateřiny Šimkové ze Zdravého stravování, která se zabývá sestavováním dietních jídelníčků, před čím je vhodné se mít (nejen) během léta na pozoru.

Abychom mohli grilování považovat za zdravou úpravu jídla, musíme splnit pár pravidel. Z pohledu dietního režimu bychom měli upravovat masa s nízkým obsahem tuku, například kuřecí bez kůže, krůtí, libové vepřové či hovězí. Ideální jsou i ryby.

„Bílkoviny rybího masa jsou lépe stravitelné, trávicí trakt si s nimi dokáže poradit za dvě až tři hodiny, na rozdíl od jiných druhů mas. V malých rybkách typu sardinky či šproty, které se jedí včetně malých kůstek a známe je z dovolené u moře, najdeme zase významné množství vápníku,“ jmenuje další benefit ryb nutriční specialistka.

Oblíbenou potravinou na gril jsou i sýry, tady ale sáhněte raději po těch s nízkým obsahem tuku, tzn. nízkotučný hermelín, syrečky či light halloumi.

Ať už zvolíte grilovanou, či čerstvou zeleninu, neuděláte chybu, jen pozor na dresinky k salátům. Díky nim se ze zdravé přílohy může stát opravdu kalorická bomba. Vyhněte se majonéze či předpřipraveným kupovaným dresinkům na olejovém základu. Ideálně vyrobte svůj vlastní originální z jogurtu a tvarohu, který obsahuje do tří procent tuku, a ochuťte směsí vlastního koření.

„Získáte z něj navíc i vitamin D, vápník a probiotika. Rozumné zastoupení tuků je užitečné pro využití vitaminů rozpustných v tucích, tedy pro vitaminy A, D, E, K,“ vyzdvihuje přínos domácí zálivky Kateřina Šimková.

Součástí pitného letního režimu má být především čistá neochucená voda. Tu můžeme příležitostně doplnit neslazenými ovocnými čaji a neochucenými minerálkami, protože pocením ztrácíme minerální látky, které je potřeba získat zpět. Na škodu nemusí být ani kefíry a kysané neochucené mléčné nápoje, které vás ochladí a dodají tělu probiotika.

„Opatrní ale buďte se šťávami z odšťavněného ovoce. Tím, že je zředíme čistou vodou, snížíme jejich kalorickou hodnotu a obsah cukru. Vyměníme-li odšťavněné ovoce a zeleninu za smoothie, získáme navíc i vlákninu a z nápoje máme rázem svačinu, která zasytí,“ vysvětluje Kateřina Šimková a varuje i před konzumací limonád, džusů, ledových káv či káv se zmrzlinou, které mají vysoký obsah cukru. „Zatímco ledové latte má 101 kcal, ledová káva se zmrzlinou a šlehačkou má už 311 kcal, pokud přidáme ještě oblíbený ochucovací sirup, energetická hodnota a obsah cukru naroste.“

Skryté kalorie jsou i v alkoholu, půl litru piva má i 230 kcal, takže pokud si chcete dopřát nějaký alkohol k večernímu grilování, volte vinný střik připravený ze suchého vína, který má jen něco málo na šedesát kcal. Na tvrdý alkohol a koktejly si raději nechte zajít chuť.

„Dvě deci Tequila Sunrise znamenají 367 kcal a s Mojitem ukrojíme z našeho denního energetického příjmu 312 kcal. Navíc v létě alkohol blokuje účinek antidiuretického hormonu a může to vést k dehydrataci,“ zdůvodňuje Kateřina Šimková, proč je lepší se alkoholu (nejen) v létě vyhnout.

U zmrzliny, jako to platí u ostatních potravin, musíme hlídat složení. Vyhněte se zmrzlinám, jejichž výčet ingrediencí u složení začíná slovy cukr nebo mají vysoký podíl rostlinného tuku. Sorbety mnohdy bývají jen kombinací ovocné šťávy, cukru a vody. Vhodné nejsou ani zmrzliny s polevou, ta totiž není zpravidla z čokolády, ale ze ztuženého tuku.

„Sáhněte raději po zmrzlinách obsahujících tvaroh, jogurt, mléko, ovoce, kakao a ořechy. Výhodnější složení vám dodá i nějaké živiny jako část bílkovin či vápníku, a i vás zasytí,“ říká Kateřina Šimková s tím, že zmrzlina tak dokáže zastoupit plnohodnotnou svačinku.

Řízky a paštiky jsou sice často stále klasikou, ale lze jí snadno překonat přípravou jídla z čerstvých surovin. „Vzít si s sebou můžete wrap se zeleninovou pomazánkou, trhaným masem a zeleninou, celozrnným chlebem s kvalitní vysokoprocentní šunkou a sýrem, vločkové lívance s ovocem, domácí muffiny s ovocem nebo slaný koláč typu quiche,“ seznamuje nás se snadnými tipy Kateřina Šimková.

Do vedlejší krabičky si můžete nachystat umytou zeleninu jako ředkvičky, cherry rajčata, pokrájené okurky, mrkve, papriky nebo ovoce jako borůvky, mochyně, jablka, pokrájený ananas nebo meloun, které se dětem i dospělým budou dobře a s chutí jíst. Navíc většina z nich má vysoký obsah vody, takže vás jejich konzumace nabudí.

„Můžete si přibalit i sušenky a energetické tyčinky, zde je nutné sledovat složení výrobku a jeho nutriční hodnoty. Vybírejte takové, které jsou z kvalitních surovin a mají nějakou výživovou nadstavbu. Vhodnější budou třeba natural ořechy, semínka či lyofilizované ovoce,“ radí při výběru nutriční specialistka.

Zeleninu si můžete dopřát v neomezeném množství, ale s ovocem zacházejte umírněně. Ovoce jako mango, kaki, liči, banán, fíky apod. mají v sobě opravdu hodně cukru. Proto bychom jejich konzumaci neměli směřovat do večerních hodin a s jejich konzumací to nepřehánět. Jinak obojí je zdrojem žádoucích vitaminů, vlákniny a dalších prospěšných látek.

Hlavní nabídku tam tvoří smažáky, hranolky, párky v rohlíku, burgery, přepálené maso a podobné lahůdky. Kromě nevhodné úpravy, tedy smažení a nezdravé podoby grilování, kdy se tučné maso nechává přepalovat, aby mělo tu správnou barvu a kůrku, se hojně používají vysoce průmyslově zpracované suroviny nižší kvality (čest výjimkám).

„Jídla z polotovarů nemají významnou nutriční hodnotu a zpravidla obsahují nadbytečné látky, které pro organismus rozhodně nejsou přínosem. Řeč je o stabilizátorech, soli, zvýrazňovačích chuti apod. Výsledkem jsou tučná a vysoce kalorická jídla. Další otázkou pak může být i hygiena v provozu. Ve výsledku si tak nemusíte z dovolené odvézt pár kilo navíc, ale třeba i zažívací obtíže,“ varuje nutriční specialistka.

Odborná spolupráce:

Mgr. Kateřina Šimková

Nutriční specialistka, založila web Zdravé stravování. Zde se věnuje sestavování, vaření a dovozu zdravého jídla formou krabičkové diety, a to jak pro sportovce, dietáře, vegany, seniory i ty, kterým není lhostejné, co jí. Vyvíjí i vlastní produkty do obchodních sítí či restaurací a vede síť poraden.