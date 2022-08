Intolerance laktózy má několik typů. Některé mléčné výrobky způsobují menší obtíže než jiné

Intolerance laktózy není totéž, co alergie na mléko. Při té organismus reaguje na mléčné bílkoviny, nikoliv na mléčný cukr a zatímco intolerance laktózy může být velmi nepříjemná, ale přímo neohrožuje život, alergie může mít velmi závažné příznaky včetně anafylaktického šoku.

Intolerance laktózy je neschopnost rozložit typ přírodního cukru nazývaného laktóza. Dochází k tomu tehdy, když je v tenkém střevě nedostatek enzymu zvaného laktáza, která je určena právě k trávení a rozkladu laktózy. Když k tomu dojde, nestrávená laktóza se přesune do tlustého střeva. Bakterie, běžně přítomné v tlustém střevě, pak interagují s nestrávenou laktózou a způsobují nepříjemné obtíže.

Gastrointestinální problémy se objevují zhruba od třiceti minut do dvou hodin po požití mléka nebo mléčných výrobků. Běžné příznaky intolerance laktózy zahrnují nadýmání, průjem, plynatost, bolest břicha, nevolnost a zvracení. Závažnost se mění v závislosti na množství požité laktózy a zdravotním stavu konkrétního pacienta.

Existují tři hlavní typy intolerance laktózy a každá má jinou příčinu.

Jedná se o nejběžnější typ intolerance laktózy. Většina lidí se rodí s dostatkem laktázy, přičemž kojenci potřebují tento enzym, aby mohly strávit mateřské mléko. Množství produkované laktázy se s přibývajícím věkem může snižovat v souvislosti s příjmem rozmanitější stravy. Pokles je postupný. V dospělosti až dvě třetiny lidí už neprodukují dostatek laktázy, aby správně trávili laktózu.

Dochází k ní v důsledku zranění, jako je chirurgický zákrok, nebo nemoci, například celiakie nebo zánětlivé choroby střev. Pokud je odstraněna nebo dobře léčena základní příčina tohoto stavu, může být odstraněna či eliminována také intolerance laktózy.

Tento typ laktózové intolerance je vrozený. Defektní gen je přenášen z rodičů na dítě. V takovém případě nemůže být dítě krmeno mateřským mlékem, protože bude trpět průjmy. Pokud není vrozená laktózová intolerance rozpoznána, může být pro dítě tento stav život ohrožující. Průjem totiž způsobuje dehydrataci, ztrátu elektrolytů a také podvýživu. Dítě musí místo mateřského mléka dostávat kojeneckou výživu bez laktózy.

Někdy se objeví také tento typ intolerance laktózy. Dochází k ní u předčasně narozených dětí, protože produkce laktázy u dítěte začíná nejdříve po 34. týdnu těhotenství matky.

Pokud máte pocit, že trpíte intolerancí laktózy, můžete si zapisovat zkonzumované potraviny a případné obtíže, které následují. Jestliže k nim dochází po požití mléka a mléčných potravin, zkuste je na určitou dobu vyřadit a sledujte, zda se problémy zlepšily anebo zcela zmizely. V případě, že dojdete na základě těchto pozorování k názoru, že trpíte laktózovou intolerancí, zkonzultujte problém s lékařem. Mezi testy, které může specialista nařídit, patří:

Jedná se o krevní test, který změří reakci těla na kapalinu, obsahující vysokou hladinu laktózy. Pokud se hladina cukru v krvi po vypití mléka nezvýší, znamená to, že laktóza v mléce nebyla strávena.

Změří množství vodíku v dechu po konzumaci nápoje s vysokým obsahem laktózy. Pokud tělo není schopné laktózu strávit, bakterie ve střevech jí místo toho rozloží. Při tomto procesu, zvaném fermentace, se uvolňuje vodík a další plyny. Ty jsou nakonec vydechovány. Vodíkový dechový test ukáže nadlimitní množství vodíku v dechu, pokud pacient trpí laktózovou intolerancí.

Tento test se častěji než u dospělých provádí u kojenců a batolat. Měří se při něm množství kyseliny mléčné ve vzorku stolice.

V současné době neexistuje způsob, jak přimět tělo produkovat více laktázy. Léčba laktózové intolerance zahrnuje snížení nebo úplně odstranění mléčných výrobků ze stravy. Mnoho lidí, kteří netolerují laktózu, může vypít až 10 gramů laktózy (nebo sklenici mléka) bez významným následných obtíží. Rozložení spotřeby laktózy na celý den a konzumace produktů obsahujících laktózu spolu s dalším jídlem může zvýšit její toleranci.

Ne všechny mléčné výrobky obsahují stejně vysoké množství laktózy. Menší míru problémů způsobují některé tvrdé sýry, jako čedar nebo parmazán, a fermentované mléčné výrobky, jako je třeba jogurt. Mléčné produkty s nízkým obsahem tuku mají obvykle také méně laktózy.

Je možné rovněž užívat enzym laktázu, který je dostupný i jako volně prodejný doplněk stravy. Protože však existují určité vědecké spory týkající se účinnosti doplňků s laktázou, je vhodné se poradit s lékařem předtím, než je začnete užívat.

Mléčné výrobky jsou důležitým zdrojem živin, včetně vápníku, bílkovin, vitamínů B12 a D a také provitamínu A. Při odstraňování mléčných výrobků ze stravy je důležité získat tyto živiny odjinud, zejména vhodným složením jídelníčku anebo ve formě doplňků stravy.

Po odstranění mléčných složek stravy by mělo dojít k odeznění symptomů. Je však nutné si pečlivě přečíst etikety na výrobcích kvůli možnému obsahu laktózy. Některé produkty mohou kromě samotného mléka a smetany obsahovat některé další složky získané z mléka

Jde například o:

Svůj díl prospěšné práce při tlumení symptomů intolerance laktózy odvádějí také probiotika. Rostoucí množství důkazů totiž naznačuje, že probiotické bakterie nacházející se hlavně ve fermentovaných mléčných výrobcích mohou pomoci zmírnit zažívací obtíže u lidí s intolerancí laktózy.

Je to proto, že některé probiotické kmeny vykazují podobnou enzymatickou aktivitu jako laktáza. Je však zapotřebí dalšího výzkumu, který by zjistil, které bakterie mají v tomto ohledu nejvyšší účinnost.

