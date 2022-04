Není nad to jíst společně. A když jídlo společně i připravíme, bude chutnat dvojnásob. Hravé letní svačiny zvládnou nachystat s pomocí dospělého i malé děti. A co si uvaříme, to si také sníme – díky netradičnímu pojetí děti snáze ochutnají i třeba dosud neznámé suroviny, ke kterým by jinak měly nedůvěru.

Pestré a čerstvé

Recepty mají i pestré složení, plno vitamínů a obsahují čerstvé suroviny, tedy samé benefity. Připravili je odborníci Zdravé 5, projektu Nadačního fondu Albert, který se zaměřuje na zdravý životní styl, především v oblasti výživy.

„Recepty jsou nabité vitamíny díky obsahu ovoce a zeleniny. Jejich příprava navíc zabere jen několik málo minut a do zdobení se můžou zapojit i ti nejmenší,“ říká Alena Paldusová ze Zdravé 5. Berušky z mozzarelly a rajčat, rozkvetlé malinové kytičky, drak z plněné bagety nebo veselí hmyzí kamarádi z louky strávníky přenesou do světa pohádek, kde každý příběh má šťastný konec.

Zelenina a ovoce každý den

Alena Paldusová doporučuje dětem jíst tři porce zeleniny a dvě porce ovoce každý den. Někdy lze narazit i na doporučení pro děti v poměru opačném, tedy dvě porce zeleniny a tři porce ovoce. Podle odbornice je možné oboje, podstatná je především velikost porce:

„Zde je vhodné se řídit velikostí pěsti dítěte – velikost jedné porce přiměřené věku se rovná velikosti dětské dlaně. Takže třeba velké jablko (nakrájené na kostičky) může být i jako dvě porce ovoce, u zeleniny to může být jeden kus až čtyři porce atp.,“ vysvětluje a doplňuje:





„Ovoce a zelenina jsou velmi dobrým zdrojem energie, vitamínů, minerálů a vlákniny, které jsou nezbytné pro vývoj dětského organismu.“ Více se o aktivitách Zdravé 5 dozvíte na stránkách www.zdrava5.cz, kde naleznete i řadu dalších receptů.

Letní recepty pro děti

Berušky z mozzarelly a rajčátek

Suroviny: 125 g mozzarelly, 10 lístků čerstvé bazalky, 5 cherry rajčat, 5 černých oliv, 1 lžička balsamikové redukce, 1 lžíce medu

Mozzarellu nakrájejte na 10 plátků. Na ni poklaďte lístky bazalky. Rajčátka omyjte a rozkrojte napůl. Každou půlku lehce nakrojte, aby vznikly krovky, a položte je na lístek bazalky.

Olivy rozkrojte napůl a dejte na přední část rajčátek jako hlavičku.

Balsamikovou redukci smíchejte s medem v misce. Namočte do směsi špejli a vytvořte tečky na rajčátkách jako beruščiny tečky.

Malinové kytičky

Suroviny: 4 slané kulaté krekry, 100 g žervé, 1 lžíce arašídového másla, 20 malin, 4 kuličky bílého hroznového vína

Krekry dejte na talíř. V misce metličkou smíchejte žervé a arašídové máslo. Touto směsí potřete krekry tenkou vrstvou. Zbytek arašídového žervé dejte do jednorázového cukrářského pytlíku. Odstřihněte konec pytlíku, aby vám vznikl otvor o průměru 5 mm.

Maliny naplňte arašídovým žervé. Kuličky hroznového vína položte do středu krekrů a kolem dokola ozdobte plněnými malinami tak, aby plněné části směřovaly směrem ven.

Veselé housenky a motýli z letní louky

Suroviny: 1 červené jablko, 1 pomeranč, 1 citron, 1 salátová okurka, 3 stonky řapíkatého celeru, 150 g čerstvého smetanového sýra, 40 g arašídového másla, 200 g cherry rajčat mix, 16 kuliček červeného hroznového vína, 16 kuliček zeleného hroznového vína, 20 borůvek, 4 jahody, 20 stonků čerstvé pažitky, 10 černých oliv

Ovoce a zeleninu dobře omyjte a očistěte. Jablko a pomeranč nakrájejte na plátky. Jablko zakápněte citronovou šťávou, aby nezhnědlo.

Okurku nakrájejte na třetiny, ty ještě rozkrojte napůl a vydlabejte semínka. Nakonec je znovu podélně rozkrojte. Řapíkové stonky rozkrojte na třetiny a ty pak rozpulte. Vzniklé lodičky z okurek a řapíku dejte stranou.

V misce smíchejte sýr a arašídové máslo. Směs naplňte do jednorázového cukrářského pytlíku a odstřihněte špičku, aby vám vznikl otvor o průměru 5 mm.

Řapík a okurky naplňte arašídovou směsí a zbytek odložte na dozdobení očí.

Plněné housenky a další zvířátka ozdobte dle vaší fantazie zbývajícím ovocem a zeleninou. Tykadla vytvořte ze stonků pažitky.

Olivy nakrájejte na malé kousky. Na každou hlavičku dané housenky stříkněte dvě kapky arašídového krému a do nich zapíchněte kousky oliv jako oči.

Bagetový drak

Suroviny: 2 např. vícezrnné bagety (dle věku dítěte), 100 g rajčatového pyré, 200 g žervé, 1 červená kapie, 150 g dušené kuřecí šunky, 200 g sýra čedar – plátky, 3 rajčata, ½ salátové okurky, 3 listy ledového salátu, 1 zelená oliva plněná paprikovou pastou

Bagety podélně rozřízněte. Vnitřek horní poloviny potřete rajčatovým pyré. Na vnitřní stranu spodní poloviny namažte žervé. Omytou kapii zbavte jádra a nakrájejte ji na plátky. Z jednoho plátku vykrojte jazyk draka.

Na spodní polovinu baget poklaďte plátky šunky a sýra. Pak pokračujte plátky kapie a navrch položte na kolečka pokrájená omytá rajčata a okurku. Nakonec vše přikryjte omytými salátovými listy. Ty natrhejte tak, aby byly hezky vidět ostatní ingredience. Bagety přiklopte horní polovinou pečiva.

Bagety naporcujte celkem na 8 kusů. Přední část jako hlavu ozdobte rozpůlenou olivou a jazykem z kapie. Všechny kousky naservírujte do tvaru vlnícího se draka.

Pečivo jen střídmě. Vlákninu doplní zelenina a ovoce

S pečivem obecně to nemají přehánět ani děti, ani dospělí. Zatímco u dospělých a starších dětí se doporučuje zařadit spíše celozrnné pečivo, u malých dětí bychom s ním měli být uvážlivější.

Podle Aleny Paldusové je u dětí do tří let možné celozrnné pečivo nabídnou občas a v malém množství. „Není to ale nutné, avšak ani striktně zakázané. A je vhodné jej ochutnat, aby dítě znalo jeho chuť,“ podotýká odbornice. Určitě u takto malých dětí není celozrnné pečivo základní součástí jídelníčku a je vhodné ho zařazovat nepravidelně a opravdu malý kousek. „Dle doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) není spodní hranice, pokud jde o zařazení celozrnného pečiva, přesně definovaná, ale pracují s hranicí deseti let věku. Dle SZÚ je vhodné celozrnné pečivo zařazovat, ale střídat s bílým pečivem až od deseti let. Preferuje se pečivo z žitné mouky nebo s vysokým podílem žitné mouky,“ dodává Alena Paldusová. Tématu se na serveru Vitalia.cz věnujeme podrobněji v samostatném článku Celozrnné pečivo není pro malé děti. Odkdy ho mohou jíst?

Příjem zdravé vlákniny, jejímž zdrojem je mj. právě celozrnné pečivo, pokryje u dětí zelenina, ovoce a další potraviny. „Některé názory tvrdí, že pokud už chcete začít dítě zvykat na celozrnné pečivo, tak od tří let jednou týdně, od pěti let maximálně dvakrát v týdnu. Velkým problémem celozrnného pečiva je vyšší obsah soli, u dětí je její tolerované množství sníženo na cca 3–4 gramy na den, ale jedna porce celozrnného pečiva může mít i více než 1 gram soli, kvůli chuti pečiva,“ upozorňuje odbornice Zdravé 5.