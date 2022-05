Letní ovocné recepty ze špaldové mouky

Na všemožné ovocné dezerty je výborná polohrubá mouka, která těsto krásně „podrží“. Abyste dodali ještě něco navíc pro zdraví, zkuste nahradit třetinu polohrubé bílé mouky moukou celozrnnou jemně mletou špaldovou, doporučují odborníci z mlýnů Probio, kde se na tyto tradiční mouky specializují.

Celozrnná špaldová mouka obohatí vaše rodinné recepty o vlákninu a další cenné látky. Stejně tak můžete nahradit nezdravý bílý cukr panelou, tedy sušenou třtinovou šťávou, která má jemně ovocnou až karamelovou chuť. A navíc obsahuje vitamíny i minerální látky.

Hřešte s rozumem. Upečte si vaše nejoblíbenější dezerty zdravě a poctivě.

Špalda je jedna z nejstarších původních obilovin. Má podobné složení jako klasická pšenice, ale v porovnání s ní je nutričně bohatší. Obsahuje více bílkovin, minerálních látek, vitamínů skupiny B a její vláknina je lépe a snáze stravitelná. „Naše špalda je ‚ryzí‘. To znamená, že používáme pouze původní, ryzí odrůdy pšenice špaldy, která už je v dnešní době mnohdy bohužel také vyšlechtěná na výnos – na úkor chuti a kvality,“ vysvětlují v Probiu.

Jak jsme již popsali v článku o velikonočním pečení, mezi špaldovými moukami na našem trhu jsou rozdíly ve složení.

V obchodech lze také zakoupit kvalitní, již připravenou směs mouk v ideálním poměru na přípravu vláčného piškotu, letních ovocných bublanin a dortíků. Směs tvoří z jedné třetiny špaldová celozrnná mouka, která dodá moučníkům potřebnou vlákninu a sytost. Polohrubá mouka pšeničná těsto nakypří a dodá mu lehkost. Mouka je vhodná nejen na piškoty a bublaniny, upéci z ní můžete i bábovku i jiné moučníky, třeba kynuté buchty nebo jsou z ní výborné rohlíky.

V hrnci promíchejte agar s cukrem a vodou (nebo šťávou ap.). Přiveďte k varu a za stálého míchání vařte 3 minuty. Do agaru nakonec vložte ovoce, promíchejte a opatrně rozprostřete na tvaroh. Nechte zchladnout a poté uložte do lednice.

Vychladlý korpus vyndejte z formy a omeťte od mouky, která ulpívá na bocích, a sejměte ze dna pečicí papír. Formu očistěte a vraťte do ní korpus. Potřete tvarohem.

Bublanina

Autor: Probio

Suroviny:

2 vejce

1 hrnek třtinového cukru

1,5 hrnku mouky na špaldový piškot, bublaninu a jiné letní pečení

1 kypřicí prášek do pečiva

1 hrnek mléka

1/3 hrnku slunečnicového oleje na vaření a pečení

ovoce – cca 350 g (v tomto případě 100 g rybízu a 250 g jahod)

máslo a hrubá mouka na vymazání a vysypání formy

Vejce vyšlehejte s cukrem do pěny. Přidejte mouku, kypřicí prášek, mléko a olej a vymíchejte do hladkého těsta. Těsto nalijte do máslem vymazané a hrubou moukou vysypané pečicí formy. Uhlaďte vařečkou. Navrch rozprostřete ovoce nakrájené na menší kusy. Pečte při 180 °C cca 40 minut.

Tip: Těsto můžete ochutit vanilkou nebo citronovou kůrou.