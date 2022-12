Lék na předpis mimořádně i bez receptu? Lékaři jsou proti

Lékárníci nedávno veřejně představili vizi mimořádného výdeje léčivých přípravků . Tedy teoretickou možnost, že by si v lékárně někteří pacienti mohli vyzvednout pravidelně užívaný lék na předpis, ovšem mimořádně bez receptu. To nyní není možné.

Jak by mohl fungovat mimořádný výdej léku

„Lékárník by vydal chronicky užívaný lék (na předpis, ale bez receptu, pozn. red.) v jasně definované situaci a na dobu nezbytně nutnou,“ vysvětlil princip prezident České lékárnické komory (ČLnK) Aleš Krebs.

„Mimořádný výdej by se týkal pouze dlouhodobé léčby, když je lékař nedostupný. Možný by byl pouze 1× od posledního receptu a mimořádně vydáno by mohlo být jen jedno balení, ale s možností generické substituce (záměny léku, pokud ten původní předepsaný chybí, pozn. red.),“ sdělila pro Vitalia.cz mluvčí ČLnK Michaela Bažantová. Podmínkou mimořádného výdeje by bylo ověření informací o léčbě ve sdíleném lékovém záznamu a v centrálním úložišti eReceptů, kam by byl mimořádný výdej nahlášen, aby pacient o něj nemohl žádat opakovaně krátce po sobě.

Jednalo by se o situace, kdy má lékař dovolenou nebo jej pacient nemůže zastihnout z jiného důvodu. Lékárníci se podle vlastních slov opakovaně setkávají se situací, kdy člověk bez receptu řeší, jak se k pravidelně užívanému léku dostat. „Není to ojedinělá záležitost. Řešíme to pravidelně hlavně o prázdninách nebo Vánocích,“ uvádí Aleš Krebs. Má s tím osobní zkušenost, protože provozuje lékárnu ve městě Slatinice na Olomoucku a opakovaně se mu stává, že hosté a pacienti z tamějších lázní v lékárně shání marně lék na recept, ale bez předpisu, ačkoliv lázně mají své lékaře.

Praktičtí lékaři jsou proti

Na novince se lékárníci usnesli na svém 31. sjezdu ČLnK, který se konal na začátku listopadu v Praze. Jeho účastníci rozhodli, že k ní chtějí otevřít diskuzi, v níž se mimořádný výdej budou snažit prosadit.





Při prosazení tohoto nápadu to ale lékárníci nebudou mít snadné. Vitalia.cz oslovila předsedy sdružení praktických lékařů pro dospělé a ambulantních specialistů s dotazem, zda by mimořádný výdej podpořili. Oba to odmítají s tím, že by šlo o hazardování se zdravím pacientů.

„Té úvaze rozumím, ale nepodpoříme ji. Z mého pohledu je to zcela nesystémový a nekoncepční krok, který bourá systém, že o chronické pacienty by měl pečovat lékař,“ říká Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR. „Mimořádný výdej narušuje návaznost na zdravotní dokumentaci. Tu lékárník k dispozici nemá, nemůže se tedy podívat, co lékař, jenž léky předepisoval, měl s pacientem za úmysl. Nemůže vědět, jestli třeba hypertonik (pacient léčící se s vysokým tlakem, pozn. red.), jemuž by lék vydal, má kompenzovaný tlak a jestli tam není ještě nějaká jiná léčba,“ dodává praktický lékař pro dospělé.

Podle něj dnes není žádný problém předepsat kompenzovanému pacientovi eRecept, což lze i na dálku. Navíc neexistuje, aby praktický lékař byl delší dobu pro pacienta nedostupný. „Podle smlouvy s pojišťovnou nemůže zavřít svoji ordinaci na delší dobu než na 3 dny, aniž by si za sebe nesehnal zástup. Takže buď v mé ordinaci někdo pracuje za mě, nebo mě zastupuje kolega ve své ordinaci a ten samozřejmě chronickou medikaci mým pacientům vydá, proto mi mimořádný výdej léku nedává žádný smysl,“ uvádí praktický lékař. „Argument, že mimořádný výdej někomu ušetří práci, neplatí. Obává se, že tady nejde o pacienta a jeho komfort, ale spíše o ekonomický profit,“ dodává Petr Šonka.

Peníze navíc? Žádné z toho nemáme

Zkušenosti pacientů ale ukazují, že ne vždy jsou o dovolené svého lékaře dostatečně a předem informováni. Někdy je pro ně zase problém zjistit, kdo jej zastupuje, když je delší dobu pryč. Jindy zástup řeší jen akutní případy a chronické pacienty. Nebo je těžké se lékaři dovolat. Podle prezidenta ČLnK Aleše Krebse eRecept pacient nedostane, pokud neseženete předepisujícího lékaře. Odmítá také slova o tom, že by mimořádný výdej navrhovali kvůli profitu.

„Situace pro nás bude po ekonomické stránce stejná, jako když pacient přijde s receptem. Jen s mimořádným výdejem by bylo o něco více práce,“ říká pro Vitalia.cz prezident ČLnK. Tento argument by mohlo změnit to, pokud by mimořádný výdej byl zpoplatněný a poplatek zůstával lékárnám. I to může být jedna z diskutovaných možností, jak by mohl být mimořádný výdej regulovaný.

Čtenáři by možnost mimořádného výdeje uvítali

Nápad lékárníků se zamlouvá také čtenářům Vitalia.cz, kteří pohled lékařů nesdílejí. Z ankety mezi čtenáři Vitalia.cz, ve které do pátku 18. listopadu odpovědělo 500 z nich, vyplývá, že většina (95 procent) by možnost mimořádného výdeje léku uvítala. Hlasovat v anketě je stále možné.

A pro je také Národní asociace pacientských organizací (NAPO). „Podporujeme emergentní výdej léků s jasnými pravidly. Možnost dostat v lékárně lék bez přepisu od lékaře ve výjimečných případech (ztráta léku, nedostupný lékař) by chronickým pacientům pomohla. Pojďme hledat, jak by to šlo při zachování bezpečnosti pacientů,“ uvádí NAPO na svém twitterovém účtu.

Vynechat ordinaci je nebezpečné, míní lékař

Předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko připomíná, že nejde o první nápad takového druhu. Sám si pamatuje, když se diskutovalo, že by recept vydávala zdravotní sestra. „Je to založeno na stejném nesmyslu, a to, že existuje nějaký chronický pacient, jehož zdravotní stav se nemění, takže de facto lékaře nepotřebuje, a tak může vydávat léky někdo jiný,“ míní kardiolog Zorjan Jojko.

„Je to úplný nesmysl a vůbec nevím, k čemu by to lékárníkům, až na jednorázovou tržbu, bylo dobré,“ dodává Zorjan Jojko. „Jde o potenciálně nebezpečnou praktiku vůči pacientům. Lékárník pacienta nezná, protože o něm nemá žádnou dokumentaci. Z historie předepsaných léků není schopen poznat, jestli je stav pacienta změněný, nebo ne. My při každém předpisu léku kontrolujeme dokumentaci, stav pacienta i to, kdy byl naposledy na kontrole, jestli mu ty léky patří, nebo ne, jestli nemá silné dávkování a jestli poctivě chodí na kontroly. A toto všechno by bylo při mimořádném výdeji vynechané, což považuji za strašlivé riziko pro pacienty,“ dodává lékař.

Lékárníci to ale takto nevidí a naopak hovoří o tom, že jde o službu, která má pacientovi pomoci a předcházet kolečku, kdy se snaží najít lékaře, který by mu potřebný lék napsal. Aleš Krebs nápad hájí s tím, že rozhodně nemá jít proti lékařské péči a pravidelným kontrolám v ordinaci. O parametrech mimořádného výdeje se dle něj má diskutovat a lékárníci jsou otevřeni nastavení různých mantinelů.

To, že nápad prosazovaný ČLnK nemusí projít do praxe, ukázal jiný nedávný příklad. Lékárníci chtějí, aby jim stát umožnil očkování proti chřipce či covidu. I proti této myšlence se ale lékaři postavili a novela zákona, která by to umožňovala, uvázla v Poslanecké sněmovně.