Pro léky na předpis i bez receptu? Mimořádně ano, navrhují lékárníci

Jak má fungovat novinka při výdeji léčiv

Mezi návrhy vzešlé ze sjezdu je i jedna novinka, jež by v budoucnu mohla pozměnit péči o pacienty s chronickou nemocí. Konkrétně o ty, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobé a pravidelné užívání léků.

Novinku lékárníci pojmenovali „mimořádný výdej léčivých přípravků“. Jde o výjimečný výdej léku vázaného na předpis, ovšem bez receptu. „Lékárník by vydal chronicky užívaný lék v jasně definované situaci a na dobu nezbytně nutnou,“ vysvětluje princip prezident ČLnK Aleš Krebs.

Šlo by o nouzové vydání léku v situacích, které nejsou řešitelné jinak či jen s velkými obtížemi. Cílem by bylo předejít tomu, aby se pacient ocitl bez medikamentu a musel léčbu na čas přerušit.

Nezbytnost v podobě lékového záznamu

Mimořádný výdej by byl možný na základě lékového záznamu, tedy online informace o užívaných lécích konkrétního pacienta. „Vidíme do něj, takže bychom dokázali posoudit a srovnat, zda skutečně pacient má nějak nastavenou terapii a my ji můžeme na nějakou omezenou dobu prodloužit,“ uvádí pro Vitalia.cz Aleš Krebs.





Proto, aby novinka dobře fungovala, je také vhodné, aby lékárníci mohli do záznamu nahlížet po delší období, než je to možné nyní, kdy mohou vidět záznamy až rok zpětně. Lékárníci by ale rádi měli možnost náhledu až 5 let zpětně. Tato lhůta už nyní funguje u lékařů.

Navíc lékový záznam by podle nich měl být rozšíření o informaci, které léky dostával pacient např. při hospitalizaci, jaký lék mu byl podán při ambulantním ošetření nebo péči poskytnuté ve specializovaném centru (onkologickém, pro léčbu roztroušené sklerózy, bolesti hlavy apod.). Tyto údaje v něm dosud chybějí.

Do lékového záznamu běžně nahlíží i lékaři, takže by měli zpětnou vazbu o tom, že pacientovi byl vydán lék, aniž by mu jej předepsali. „Nepochybně se musí mimořádný výdej udělat tak, aby všechny informace o něm byly propojené. Bez toho by to nešlo,“ podotýká Aleš Krebs.

V jaké situaci a komu by novinka měla pomoci

Mimořádný výdej by podle lékárníků řešil situace, jež jsou časté zejména o prázdninách nebo třeba mezi vánočními svátky. „Setkáváme se s případy, kdy pacient, který potřebuje vydat léky pro udržení své chronické terapie, nemůže nebo se mu nedaří kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, protože ten je dočasně nedostupný. Přitom by se při přerušení léčby u pacienta mohl rozvinout nějaký zdravotní problém,“ popisuje prezident ČLnK.

Jde třeba o výluku v ordinačních hodinách, protože je lékař na dovolené. Nebo naopak pacient vycestuje daleko od domova a nedaří se mu spojit s lékařem, aby mu poslal eRecept. Lékárníci jej v těchto situacích nyní musí odkázat na pohotovost či jiného lékaře, který mu potřebný medikament předepíše. Podle ČLnK by v těchto situacích mimořádný výdej zrychlil získání nezbytného léku a snížil riziko, že pacient bude nucen přerušit léčbu.

Mimořádný výdej by mohli využít třeba ti, kteří se léčí s vysokým krevním tlakem. „Pokud se hypertonik léčí delší dobu a jeho stav je po nějakou dobu stabilní, což bychom díky lékovému záznamu věděli, mimořádný výdej by u něj představoval bezpečnou variantu,“ popisuje Aleš Krebs.

Naopak novinka by nepomohla někomu, kdo má nějaké náhlé zdravotní potíže.„Není mířena na akutní stavy. Pokud nepostačuje samoléčba léky dostupnými bez předpisu, patří pacient do rukou lékaře,“ dodává lékárník.

Galerie: Jak to vypadá v zázemí lékárny

Nejde o náhradu za práci lékařů

V jakých situacích konkrétně by se mohl mimořádný výdej uskutečnit a co je ona zmiňovaná „nezbytně nutná doba“, to bude teprve předmětem jednáním, jež chce ČLnK vyvolat. „Může to být doba, než se dostanou k lékaři, než lékař bude opět dostupný, nebo může jít o dobu, která je běžná mezi kontrolami. To vše je k diskuzi. Rozhodně je ale mimořádný výdej něco, co v některých zemích již principiálně funguje, a u stabilizovaných a chronických pacientů by to proto nemělo činit zásadní potíže ani v ČR,“ míní prezident ČLnK.

Vyřešit by se také muselo to, jak ověřit, zda je pacient skutečně v úzkých a do lékárny nemíří jen proto, aby si ušetřil čas za návštěvu lékaře. „Jak nastavit pojistky, je k diskuzi, ale mimořádný výdej rozhodně nemá směřovat k tomu, aby pacient vynechával potřebná vyšetření a péči lékaře. To by bylo naprosto špatně. Jde o řešení mimořádné situace, ne suplování lékařské péče,“ zdůrazňuje Aleš Krebs.

Bez vůle na straně politiků to nepůjde

Vize podle šéfa ČLnK směřuje k tomu, aby péče a léčba byla komfortní, dostupná a bezpečná. Aby se mimořádný výdej mohl prosadit v praxi, musí ovšem lékárníci přesvědčit lékaře i ministerstvo zdravotnictví, protože bez úpravy zákonů a vyhlášek by se jeho zavedení neobešlo.

Prosadit si nový nápad ale nemusí být jednoduché. Už v minulosti lékárníci avizovali, že mohou své služby zdravotníků nabídnout například při očkování. Snaha ČLnK, aby si lidé do v tuzemsku relativně husté sítě lékáren chodili pro vakcinaci proti chřipce a covidu, dosud ale nebyla naplněna, protože potřebná novela zákona o ochraně veřejného zdraví neprošla Parlamentem.

V současné době je novela zaseklá ve Sněmovně. Jak upozornil iDNES.cz, poslanci její projednávání v září přerušili. Nejspíš i proto, že lékaři a část politiků jsou proti tomu, aby lékárníci aplikovali očkovací látky.

V případě mimořádného výdeje léků na předpis se ovšem nejedná o tak výrazný posun v kompetenci lékárníků jako u vakcinace, proto má nápad s mimořádným výdejem teoreticky vyšší šance uspět.

Chtěli byste mít možnost vyzvednout si výjimečně lék na recept bez předpisu? Ano Ne Zobraz výsledek