Čím se liší nemocniční lékárny od těch běžných? Vyrobí či seženou to, co jinde ne

Nedávno jsme vám popsali, jak vypadá zázemí malé lékárny. Pokud bychom zašli do některé z lékáren, jež pracují při fakultních nemocnicích, ocitli bychom se v trošku jiném a na přípravu léčiv velmi sofistikovaném světě.

Nemocniční lékárny dokáží pečovat i o lék za miliony

Jen pro představu, nejmenší lékárna se vejde do 80 metrů čtverečních, nemocniční lékárny mají násobně tolik plochy. Třeba ta ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady čítá na plochu 1600 metrů čtverečních a rozkládá se v několika patrech.

Nejde o rozmar, ale o nutnost. Nemocniční lékárny musí mít špičkově vybavené laboratoře, protože zvládají připravit i zvlášť náročné lékové formy. Součástí výroby léčiv jsou také čisté prostory, kde je místy nutné pohybovat se v ochranném obleku připomínajícím skafandr.

Odlišností je také to, že lékárníci musí pracovat i v nestandardních časech. Jak už jsme popisovali, například ve Fakultní nemocnici Motol dokáží kdykoliv během dne nebo noci převzít nejdražší lék světa. Do ČR se přepravuje z Irska ve zmrazeném stavu. Úhrada jednorázové infuze určené velmi malým dětem se spinální svalovou atrofií činí necelých 52 milionů korun. Zodpovědnost lékárníků při manipulaci s takto drahým lékem je extrémně vysoká. Při jeho putování k pacientovi se nesmí nic pokazit, aby nebyl znehodnocený.

Práce s ním je specifická také proto, že obsahuje geneticky modifikovaný virus, takže zacházení s takovým lékem má svá specifika. Není možné s ním manipulovat například při sebemenším poškození kůže, a to včetně takového, které není okem viditelné.





Odbavují především požadavky lékařů

Dalším rozdílem mezi běžnou a nemocniční lékárnou je to, že ta druhá musí odbavit nejen požadavky pacientů, ale také lékařů, kteří je tam posílají prostřednictvím žádanek.

„Naše specifikum je to, že zásobujeme lůžkové zdravotnické zařízení. To tedy znamená, že kromě toho, že vydáváme léky na recept, vydáváme také ty na žádanku. A těch žádanek je mnohem větší množství než receptů. Jde třeba často o léky ve velkých objemech, infuze či desinfekce,“ potvrzuje Lukáš Láznička, který vede lékárnu při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FN KV).

Podle něj je pro nemocniční lékárnu charakteristické také to, že má speciální oddělení. Ve FN KV to je například oddělení na přípravu cytostatických léků, radiofarmak, sterilních léků, parenterální výživy nebo injekcí.

„Nemocniční lékárny mají také dost často oddělení klinické farmacie, které se specializuje na konzultace, a to nejen pro pacienty, ale také pro lékaře. V nich pracují vyškolení lékárníci, kteří sledují jen bezpečnost farmakoterapie, interakce mezi léčivy, zodpovídají lékařům dotazy ohledně terapie, u hladin antibiotik interpretují, zda se dávka má snížit, či se má prodloužit interval mezi podáním léku,“ popisuje Lukáš Láznička.

Jak jsme již na Vitalia.cz popsali, od ledna letošního roku jsou konzultace klinických farmaceutů hrazeny z veřejného zdravotního pojištění více pacientům.

Léčiva připravená na míru

Jak se mění moderní léčba, mění se také chod i počet těchto oddělení. „Nyní už má většina lékáren například centrální ředění cytostatik, takže už je neředí zdravotní sestry na odděleních,“ podotýká Lukáš Láznička. Jinak dnes pracují také oddělení sterilní přípravy, kde specialisté dokáží připravit nitrožilně podávanou výživu nebo injekce do páteřního kanálu. Aby tyto léky nebyly ničím kontaminovány, připravují je specialisté v ochranných oblecích připomínajících skafandr.

Specifikem nemocniční lékárny FN KV je výroba autologních sérových očních kapek pro pacienty s těžkým syndromem suchého oka. „Pacientovi se odebere krev, separuje se z ní plazma, ta se následně dle předpisu lékaře u nás naředí fyziologickým roztokem a poté filtruje do lahviček,“ popisuje vedoucí tamější lékárny. Pacient si následně léčivo kape do oka. Na rozdíl od běžných umělých slz mají tyto kapky potenciál hojit defekty rohovky.

Pokud se léčivo vyrábí pro pacienta individuálně, může trvat i týdny, než se k nemocnému dostane. „Dlouho čekáme, pokud připravujeme sterilní léky v šaržích, protože tam musíme provádět kontrolu sterility. Ta trvá 14 dnů, kdy se čeká, zda v léku nejsou škodlivé látky,“ popisuje farmaceut. Připravit gelové přípravky trvá den až dva dny, protože látka musí nabobtnat.

Nevýhodou individuálně připravovaných léčiv je jejich poměrně krátká použitelnost.

Seženou i léky, jež v ČR nejsou registrované

Nemocniční lékárna také několikrát denně řeší mimořádný dovoz léčiv. Tedy těch látek, které v ČR zatím nejsou registrované, ale v zahraničí se používají. Týká se to také léků, jež jsou sice registrovány na českém trhu, mají ovšem výpadek, takže jsou dočasně k nesehnání. Takto se aktuálně do lékárny ve FN KV dováží vitamín B 1 v injekční formě nebo některá antibiotika. Někdy se podaří lék dovézt velmi brzy, jindy do lékárny putuje i tři týdny.

Takto dovezené léky se musí skladovat odděleně a být jasně označeny, že jde o neregistrované léčivo, a lékař při jeho podání vyplňuje hlášení pro SÚKL.

