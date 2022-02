Kurkuma je jedním z pilířů indické kuchyně. Má také své pevné místo v tradiční asijské medicíně. Dnes se těší nové vlně zájmu moderní vědy. Výzkumy totiž naznačují, že by mohla patřit mezi látky, které mají slibný potenciál v léčbě nejrůznějších chorob.

Botanický název kurkumy zní Curcuma longa a její oddenek v sušené práškové formě se přidává do mnoha asijských pokrmů. Dodává rovněž intenzivní žlutou barvu koření kari a také třeba některým hořčicím. Někdy se používá i k barvení jiných potravin, jako například sýrů nebo másla. Barví se jí také tkaniny a přidává se do některých kosmetických produktů.

První evropští průzkumníci přivezli toto důležité koření z Asie už ve 14. století. Důležitou roli v tradiční ájurvédské medicíně hraje už více než 3000 let. Obklady z pasty, vyrobené z kurkumového prášku, se používají k léčbě ran, akné, kožních onemocnění, popálenin i kousnutí hmyzem.

V severní Indii dostávají ženy po porodu dvakrát denně tonikum z čerstvé kurkumové pasty s práškem ze sušených zázvorových kořenů a medem ve sklenici horkého mléka. Obklad z kurkumy se také aplikuje na perineum (hráz, svalnatá oblast mezi konečníkem a genitáliemi), aby se napomohlo snadnějšímu léčení případných ran vzniklých při porodu. Prášková kurkuma se užívá s vařeným mlékem k léčbě kašle a souvisejících respiračních onemocnění. Tento starodávný lék se také používá při onemocněních v ústní dutině, problémech s trávicím traktem (dyspepsie, vředová choroba, záněty apod.). Používání kurkumy jako lidového léku pokračuje dodnes.

I když obsahuje řadu dalších látek, nejvíce prozkoumaný je kurkumin. Výzkum odhalil, že má překvapivě širokou škálu prospěšných vlastností, včetně protizánětlivé, antioxidační i chemoterapeutické aktivity.

Nicméně obsah kurkuminu v kurkumě není tak vysoký, jak by se dalo předpokládat. Tvoří zhruba 3 % hmotnosti, avšak většina studií, týkajících se této rostliny, pracuje převážně se samotným kurkuminem, přičemž dávky obvykle přesahují 1 gram denně.

Dosáhnout tohoto množství pouhým použitím kurkumy jako koření v pokrmech je prakticky nemožné.

Existují však doplňky stravy, například ve formě tablet nebo kapslí. Je nutné podotknout, že kurkumin se poměrně špatně vstřebává do organismu a aby lidské tělo mohlo čerpat plné účinky této látky, bylo by třeba zlepšit jeho absorpci.

Pomoci by mohla konzumace společně s černým pepřem, který obsahuje piperin. Tato látka zlepšuje vstřebávání kurkuminu o celých 2000 %. Nejkvalitnější doplňky stravy s kurkuminem proto piperin obsahují a jsou díky tomu podstatně účinnější.

Aby se dosáhlo ještě lepších výsledků, je vhodné konzumovat doplňky stravy s kurkuminem anebo samotnou kurkumu s jídlem obsahujícím vyšší procento tuku, protože kurkumin je látka rozpustná v tucích.

Chronické záněty v těle se mohou podílet na vzniku a rozvoji řady chorob včetně těch nejzávažnějších. Pomoci v boji proti tomuto nebezpečí by díky protizánětlivým vlastnostem mohl právě kurkumin. K dosažení výsledků je však třeba užívat velmi vysoké dávky.

Oxidativní stres je rovněž považován za jeden z hlavních mechanismů vzniku řady nemocí a velkou roli zde sehrávají volné radikály (látky vznikající v těle jako vedlejší produkt metabolismu). Před jejich negativními účinky chrání lidské tělo antioxidanty. K těm nejsilnějším se řadí právě kurkumin.

Velmi slibné výsledky byly zatím dosaženy při studiích na zvířatech a in vitro (v laboratorních podmínkách), které naznačují, že kurkumin může silně blokovat působení volných radikálů a stimulovat působení dalších antioxidantů. K definitivnímu potvrzení těchto přínosů je však třeba provést více studií na lidech.

Neurony jsou schopny vytvářet nová spojení a v určitých oblastech mozku se mohou množit a zvyšovat svůj počet. Studie na zvířatech prokázaly, že kurkumin může v mozku zvýšit hladinu proteinu, který hraje důležitou roli v tomto procesu a podílí se na udržení dobré paměti. Tímto způsobem může pomoci oddálit degenerativní procesy v mozku související s věkem a zlepšit paměť i pozornost.

Podobně může ovlivnit zdraví kardiovaskulárního systému. Zlepšuje zejména funkci endotelu, což je cévní výstelka. Její dysfunkce bývá hnací silou srdečních chorob. Kurkumin zlepšuje její zdraví a několik studií naznačuje, že by rovněž mohl přímo ovlivnit zdraví srdce. Podle jedné ze studií je u postmenopauzálních žen stejně účinný jako cvičení.

Kurkumin byl studován rovněž jako podpůrný prostředek při léčbě rakoviny a bylo zjištěno, že může přispívat ke smrti rakovinných buněk, snížit růst nových krevních cév v nádorech a omezit šíření metastáz. K tomu, aby se dospělo k jednoznačnému závěru, že vysoká dávka kurkuminu, ideálně v kombinaci s posilovačem jeho absorpce (jako je například již zmíněný piperin), může pomoci v léčbě onkologických pacientů, musí být proveden další řádný výzkum.

Existují však důkazy, že má potenciál zabránit rakovině, zejména v oblasti trávicího traktu. Ve studii, které se účastnily čtyři desítky mužů s lézemi v tlustém střevě, které někdy mohou přejít v rakovinu, snížily 4 gramy kurkuminu denně počet těchto lézí o 40 %.

Kurkumin se ukázal jako slibný pomocník také při léčbě deprese. Během studie na 60 dobrovolnících užívala jedna skupina jen antidepresiva, další pouze 1 gram kurkuminu a třetí skupina obojí. Po 6 týdnech vedl kurkumin ke zlepšením podobným jako u antidepresiv. Nejlépe dopadli dobrovolníci, kteří užívali antidepresiva i kurkumin.

Vzhledem k tomu, že kurkumin je látka se silným protizánětlivým účinkem, není překvapením, že ve studii s pacienty, trpícími revmatoidní artritidou, byl kurkumin dokonce účinnější než protizánětlivý lék.

O pozitivních účincích kurkuminu na lidské zdraví věděli už lidé ve starověku. Dnešní výzkumy jim dávají za pravdu. Přestože je třeba ještě dalších studií a analýz, už nyní vědci v mnoha ohledech nepochybují o velkém potenciálu kurkuminu v léčbě řady nemocí.

Doplňky s obsahem kurkuminu by však měly vynechat těhotné ženy. I když nebyla potvrzena rizika nebo komplikace, existuje potenciální nebezpečí, že by vysoké dávky kurkuminu mohly vyvolat potrat nebo předčasný porod. Nicméně kurkuma v pokrmech může těhotným ženám poskytnout výhody svých protizánětlivých účinků, pokud se konzumuje jako koření v běžných dávkách. Pokud však mají jakékoliv pochybnosti, je vhodné poradit se se svým gynekologem.

Stejně tak je vhodná konzultace s lékařem i u pacientů trpících některými onemocněními. I když je kurkuma obecně považována za bezpečnou, vysoké dávky kurkuminu mohou u citlivějších jedinců vyvolat nevolnost nebo průjem. Opatrní by měli být lidé, kteří mají žlučové kameny, onemocnění ledvin, poruchy srážlivosti krve, cukrovku nebo problémy s imunitou.

Vzhledem k tomu, že by vyšší dávky kurkuminu mohly zvýšit krvácivost, je třeba přestat užívat doplňky s obsahem kurkuminu alespoň dva týdny před jakoukoliv operací.

U kurkuminu také hrozí riziko interakce s některými léky, například těmi, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou (např. Aspirin), léky na diabetes či na vysoký krevní tlak, prostředky na ředění krve anebo statiny (léky snižující hladinu některých lipidů).

Zdroje:

Cellular and Molecular Life Sciences volume: Curcumin: From ancient medicine to current clinical trials

Foods: Curcumin: A Review of Its’ Effects on Human Health

Healthline: 10 Proven Health Benefits of Turmeric and Curcumin

Medical News Today: Is turmeric safe during pregnancy?

Nourish WebMD: Turmeric (Curcumin)