Krvácení z nosu by nemělo trvat déle než patnáct minut. V opačném případě volejte lékaře

Krvácení z nosu, odborně nazývané epistaxe, je velice běžným jevem. Nosní sliznice je totiž protkána hustou sítí drobných cévek a je náchylná k poranění. Epistaxe pak obvykle probíhá v podobě mírného krvácení, které ustane samovolně a není provázeno větší ztrátou krve. I tak je ale nutné rozlišit, kdy se jedná o banální problém, se kterým si poradíte sami, a kdy o závažnější příčinu, která se neobejde bez lékařské pomoci. [1, 2, 3]

Jaké má krvácení z nosu příčiny?

U krvácení z nosu neexistuje jedna jasně daná příčina. Často se jedná o souběh hned několika provokujících faktorů. Někteří pacienti přitom mají vrozené dispozice k častému krvácení z nosu, protože mají třeba křehčí cévní stěny nebo trpí poruchami krevní srážlivosti.

Co způsobuje krvácení z nosu?

Křehkost drobných cév – křehké cévy mají třeba děti (ještě nejsou plně vyvinuté), senioři či osoby trpící nedostatkem vitamínu C,

– křehké cévy mají třeba děti (ještě nejsou plně vyvinuté), senioři či osoby trpící nedostatkem vitamínu C, infekce nosu a nosohltanu – podráždění a zánět vede ke krvácení z nosu při smrkání, zatímco časté kýchání také zvyšuje zátěž na nosní sliznici,

– podráždění a zánět vede ke krvácení z nosu při smrkání, zatímco časté kýchání také zvyšuje zátěž na nosní sliznici, mechanické poškození – nejčastěji dochází k poranění při šťourání v nose nebo kvůli uvíznutí cizího tělesa v nosu, případně může jít o důsledek úrazu (pád, úder do obličeje, úraz hlavy při sportu),

– nejčastěji dochází k poranění při šťourání v nose nebo kvůli uvíznutí cizího tělesa v nosu, případně může jít o důsledek úrazu (pád, úder do obličeje, úraz hlavy při sportu), alergická rýma – způsobuje narušení nosní sliznice, která se ztenčuje a je pak náchylnější ke krvácení,

– způsobuje narušení nosní sliznice, která se ztenčuje a je pak náchylnější ke krvácení, užívání některých návykových látek – patří sem hlavně šňupání kokainu, který poškozuje nosní cévy, ale i dlouhodobé pití alkoholu,

– patří sem hlavně šňupání kokainu, který poškozuje nosní cévy, ale i dlouhodobé pití alkoholu, hypertenze – vysoký krevní tlak přispívá ke snadnějšímu praskání cév, způsobuje časté a silné krvácení z nosu, což může být spojeno s bolestmi hlavy,

– vysoký krevní tlak přispívá ke snadnějšímu praskání cév, způsobuje časté a silné krvácení z nosu, což může být spojeno s bolestmi hlavy, hematologická onemocnění – náhlé krvácení z nosu mohou způsobovat některé vrozené hematologické poruchy (hemofilie či Von Willebrandova choroba),

– náhlé krvácení z nosu mohou způsobovat některé vrozené hematologické poruchy (hemofilie či Von Willebrandova choroba), nádory v dutině nosní – i v nosní dutině se mohou objevit nádory, jde ale o poměrně vzácné případy,

– i v nosní dutině se mohou objevit nádory, jde ale o poměrně vzácné případy, hormonální výkyvy – u některých žen se může objevovat krvácení z nosu při menstruaci, během těhotenství nebo při menopauze. [4, 5, 6]

Kromě výše uvedených příčin mohou k epistaxi přispět i jiné faktory. Na časté a opakované krvácení z nosu trpí například pacienti užívající antikoagulancia, což jsou léky na ředění krve. Málokdo už ale ví, že krvácení z nosu může způsobovat i nadměrné užívání nosních kapek a léků s obsahem kyseliny salicylové, jako je acylpyrin.

U velice citlivých lidí stačí k vyvolání krvácení i taková drobnost, jako je pobyt v místnosti s hodně suchým vzduchem. Vlhký vzduch naopak pomáhá udržovat nosní sliznici hydratovanou a v dobré kondici. [7, 8, 9]





Přední versus zadní krvácení z nosu

Lékaři rozlišují dva základní typy krvácení z nosu:

přední krvácení z nosu,

zadní krvácení z nosu.

Nejčastěji se setkáváme s předním krvácením. V tomto případě jsou poškozeny drobné cévky v přední části nosu. Jedná se o oblast nosní přepážky, která se označuje jako locus Kiesselbachi (Kiesselbachovo místo). Tento typ krvácení nepředstavuje závažnou komplikaci – u naprosté většiny pacientů rychle odezní.

Méně obvyklé je zadní krvácení z nosu, při kterém jsou poškozeny větší cévy uložené hlouběji v dutině nosní. Zastavení krvácení je v tomto případě náročnější, někdy je proto nutné vyhledat lékařskou pomoc. [10, 11, 12]

Krvácení z nosu v noci

Krvácení z nosu ve spánku může být velice nebezpečné, protože pacient může krev vdechnout a udusit se. Příčinou nočního krvácení může být suchý vzduch, infekce, užívání léků na ředění krve či poruchy krevní srážlivosti. [13, 14]

Krvácení z nosu u dětí

Malé děti trpí na krvácení z nosu častěji než dospělí, protože ještě nemají cévky v nose dokonale vyvinuté – tím pádem jsou náchylnější k poškození a následnému krvácení. Hodně dětí také trpí na zlozvyky, mezi které patří rýpání v nose. Pediatři také poměrně často řeší případy, kdy dětem uvízne v nose pastelka nebo hračka.





Jak zastavit krvácení z nosu u dětí?

Pokud dojde u vašeho dítěte ke krvácení z nosu, snažte se ho nejprve uklidnit. Řekněte dítěti, aby se předklonilo a krev nepolykalo. K rychlejší zástavě krvácení může přispět studený obklad na zátylku. Minimálně hodinu po odeznění krvácení by se dítě nemělo dotýkat nosu. [15, 16]

Krvácení z nosu v těhotenství

V důsledku silnějšího prokrvování sliznic patří těhotenství mezi stavy, kdy se může krvácení z nosu objevovat častěji. Zduření sliznic způsobují zvýšené hladiny estrogenu a progesteronu. V kombinaci se zvýšeným objemem krve v oběhovém systému pak stačí jen málo k tomu, aby se nastávající mamince spustila krev z nosu. [17, 18]

Jak zastavit krvácení z nosu?

Co dělat při krvácení z nosu? Prvním krokem by mělo být určení příčiny a závažnosti krvácení. Pokud se jedná jen o jednorázovou situaci, která byla způsobena smrkáním nebo podrážděním, mělo by krvácení samovolně ustat asi do deseti minut.

První pomoc při krvácení z nosu

K rychlejší zástavě krvácení z nosu se doporučuje vyzkoušet následující postup:

sedněte si na židli a lehce se předkloňte, aby mohla krev volně odtékat,

jemně stiskněte nosní křídla a dýchejte ústy,

na kořen nosu a zátylek můžete přiložit studený obklad.

Pokud tento trik nepomáhá, můžete si pomoci použitím následujících pomůcek:





tampony na zastavení krvácení z nosu – jde o farmaceutickou želatinu, která do dvou minut zastaví krvácení, jsou vhodné i pro děti a těhotné,

gel na zastavení krvácení z nosu – jde o alternativu tamponů do nosu. [19, 20]

Kdy vyhledat lékaře

U většiny pacientů se jedná o přední krvácení, které by mělo do pěti až deseti minut samovolně ustat. Tento zdravotní problém byste ale neměli podceňovat, pokud:

krvácení trvá déle než patnáct minut,

se objeví krvácení z nosu a bolest hlavy,

se krvácení objevilo po úrazu hlavy,

trpíte na opakované krvácení z nosu a neznáte jeho příčinu.

U drobnějšího krvácení může někdy stačit anemisace, při které vloží lékař do nosu speciální tampony se Sanorinem. Postižené místo je možné ošetřit i pomocí laseru nebo elektrokauteru. Na zastavení silného krvácení z nosu využívají lékaři tamponádu. Předtím je ale nutné odsát sraženou krev z nosu. [21, 22, 23]

Prevence krvácení z nosu

Pokud víte, že jste citlivější a náchylnější na krvácení z nosu, můžete mu do jisté míry předcházet dodržováním určitých opatření. Pomáhají různé techniky:

zvlhčování vzduchu,

zvýšený příjem vitamínu C, rutinu a železa,

pravidelné ošetřování nosní sliznice mořskou vodou,

bylinky na krvácení z nosu – se zástavou krvácení pomáhá třeba jitrocel kopinatý, kokoška pastuší tobolka, kopřiva nebo řebříček. [24, 25]

Co patří mezi nejčastější příčiny krvácení z nosu?

Na krvácení z nosu trpí častěji lidé, kteří mají křehké cévky v nosní sliznici. Běžné je také krvácení z nosu při rýmě, kdy je sliznice překrvená a podrážděná. Epistaxi mohou vyvolávat i jiné faktory, třeba dýchání extrémně suchého vzduchu, mechanické poškození, alergická rýma či vysoký krevní tlak.

Jak se dá zastavit krvácení z nosu?

U mírného krvácení z přední části nosu obvykle zabírá jednoduchý trik. Pacient by se měl posadit a mírně se předklonit, aby mohla krev dobře odtékat z nosu. Po chvilce se doporučuje opatrně stisknout nosní křídla k sobě a dýchat ústy. Zastavení krvácení se dá ještě podpořit přiložením studeného obkladu.

Jak řešit časté krvácení z nosu u dětí?

Děti mají křehké cévky v nosní sliznici, protože ještě nejsou dokonale vyvinuté. Proto mohou častěji krvácet z nosu. Pokud ale dítě krvácí pravidelně a přesná příčina není známá, měli byste ho vzít k pediatrovi, aby vyloučil vážnější zdravotní problém.