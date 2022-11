Naprostý nesmysl, hodnotí lékař přístroj, který má zachránit před udušením

Nefunkční a zdržující od skutečně účinné první pomoci. Tak by se dalo zhodnotit zařízení firmy DeChoker, které má sloužit k záchraně života, ale ve skutečnosti to nejspíše nedokáže. Zahraniční firma ho propaguje na Instagramu či Facebooku a její reklama se zobrazuje i v Česku.

Na svém populárním instagramovém profilu před ním varoval specialista na urgentní medicínu Marek Dvořák, lékař pozemní i letecké Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, který zároveň pracuje na urgentním příjmu pro dospělé v pražském Motole.

Můžete si to objednat za necelé 2000 korun, pokud přihodíte čtyři stovky, dostanete i plakát. Nebudu jmenovat, kdo reklamu viděl, ví, o co jde, já tomu budu říkat číčovina. Představte si situaci, že se vám začne dusit dítě. Nestane se to zřejmě zrovna tři minuty potom, co přístroj dorazil, takže bude někde schovaný ve skříni. V horším případě si na něj vzpomenete a začnete ho hledat… Místo abyste poskytovali účinnou první pomoc, popisuje lékař.

Lékař, i proto, aby pochybné pomůcce nedělal reklamu, sice zveřejnil v kritickém instagramovém příspěvku fotografii, ovšem nikoli dotyčného přístroje. To je můj aeropress, ale vypadá to podobně a účinnost v záchraně života to má stejnou, napsal pod snímek pomůcky na přípravu kafe.

Jícen, nebo průdušnice?

I kdyby totiž člověk měl přístroj po ruce, nemusí pomoci. Lékař Marek Dvořák popisuje, že pokud člověk potřebuje například umělé dýchání, používá se samorozpínací vak s podobnou maskou, jako má zmíněný přístroj. A je potřeba určitý nácvik a správná velikost, aby to na obličeji dobře těsnilo a bylo to účinné. Proto to laikům vůbec nedoporučujeme – neumí to utěsnit. Přístroj musí taky těsnit, aby měl hypotetickou šanci fungovat, upozornil.





Člověk, který se dusí, je navíc extrémně neklidný, zmatený, neví, co má dělat. Zcela určitě nebude klidně čekat, až mu někdo přiloží k obličeji nějaký plastový přístroj. To naopak může posílit pocit, že se udusí, a prohloubit paniku.

Dvořák je kritický i k propagačnímu videu přístroje, protože podle něj ukazuje vyndání předmětu z jícnu, což je sice také nepříjemné a vyžaduje to lékařskou pomoc, ale člověk se tak neudusí. Na rozdíl od situace, kdy nějaký předmět vdechne a má ho v průdušnici.

Jedno z propagačních videí přístroje

Pokud by princip vyvolání podtlaku byl prokazatelně účinný, pak by o něm informovala Evropská resuscitační rada – ta ve svých Guidelines 2021 (kap. BLS, str. 110) říká, že nic takového se nepodařilo prokázat, dodal lékař, který lidem rozhodně doporučuje, aby se zajímali o to, jak má vypadat skutečně účinná pomoc v případě, kdy dítě nebo dospělý něco vdechne.

Náš web o první pomoci při aspiraci cizího tělesa píše například zde, základní informace najdete také na instagramu Dětská pohotovost zde.

Zdroj: Aliexpress

DeChoker každopádně není jedinou pomůckou, která slibuje něco podobného. V e-shopech, včetně těch zahraničních, můžete narazit na další údajné vychytávky, které by neměly chybět v domácích lékárničkách, jako je například plastová věc na dalším snímku.

Ani u ní není snadné dohledat výrobce, chybí odkaz na jakékoli odborné studie a podobně.

Před tímto druhým typem letos varovali například britští lékaři, jak o tom informoval například článek v The Guardian. Podle nich mimo jiné chybí dostatek důkazů o tom, že by podobné pomůcky byly skutečně účinné, zejména pokud jde o malé děti, jak přitom často sugeruje reklama.

Ve školách? Ne, jsme proti, řekli lékaři

Mluví se o nich i v zámoří – rozruch letos vzbudil například nápad, že by se jimi měly vybavit všechny školy ve státě New Jersey. Americký červený kříž informoval o tom, že nikoho neškolí k jejich použití, protože neexistuje dostatek vědeckých důkazů o jejich účinnosti. Návrh zákona nakonec kvůli kritice ze strany zdravotníků neprošel.

Podobná zařízení se skutečně používají například v některých britských pečovatelských domech, kde žijí převážně senioři s různými zdravotními potížemi. Použití DeChokeru v tomto prostředí před dvěma lety sledovali odborníci v rámci britské studie – více o ní zde. Ani ta však nedopadla pro pomůcku kdovíjak valně. Zkušeností s použitím bylo mimo jiné příliš málo na nějaké větší závěry a hodnocení, navíc nebyly zpětně příliš průkazné.