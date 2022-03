Snižování škod je zhruba český překlad spojení „harm reduction“, i když se toto spojení do češtiny běžně nepřekládá a používá se v originále. Tématem harm reduction u kouření se zabýval nedávný kulatý stůl Hospodářské komory ČR ve spolupráci s think tankem Racionální politiky závislostí (IRAP).

Alternativy cigaret nejsou zdravější, jsou méně rizikové

„Nezačínejte kouřit. Pokud kouříte, přestaňte. To je ideální. Je to ale reálné pro všechny?“ Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN pokládá otázku spíše řečnicky, ze své mnohaleté praxe zná odpověď. 70 % kuřáků by raději nekouřilo. 26 % zkusí každý rok přestat. Typický kuřák v ČR má za život za sebou v průměru desítky neúspěšných pokusů zanechat kouření… Přestože centra nabízejí pomoc po celém Česku, ne každý o této možnosti ví, ne každý odbornou pomoc (s níž je šance na odvyknutí kouření až o 30 % vyšší) vyhledá a ne každý dokáže svoji závislost na nikotinu zkrotit.

Proto odbornice na odvykání alternativní zdroje cigaret vnímá jako jeden z kamínků v mozaice kontroly tabáku. „Důležité je především snížit dostupnost klasických cigaret,“ zdůrazňuje, „a naopak zvýšit dostupnost alternativních zdrojů nikotinu.“

Zde je pak nutné odlišit zahřívaný tabák od e-cigaret a dalších produktů na bázi nikotinu. Elektronické cigarety a nikotinové sáčky neobsahují tabák, „pouze“ nikotin. „Nikotin není karcinogen,“ říká prof. Králíková. Z následujícího přehledu variant „nikotinu bez kouře“ jsou méně škodlivé produkty bez tabáku, a z nich pak ty, které se nezahřívají. Ovšem pozor, opravdu nejde o zdravé produkty: „Tyto alternativy nejsou zdravé nebo zdravější, oproti kouření jsou méně rizikové,“ upozorňuje lékařka. „U zahřívaného tabáku se riziko již blíží klasickému kouření.“

Nikotin bez kouře Na bázi čistého nikotinu / nezahřívané náhradní léčba nikotinem (z lékárny)

nikotinové sáčky Na bázi čistého nikotinu / zahřívané elektronické cigarety, vapování

(e-dýmky, e-doutníky) Na bázi tabáku / nezahřívané orální – porcovaný tabák

různé spektrum, moist snuff, snus Zahřívaný/tlející tabák HTP – heated tobacco products Zdroj: Nikotinové alternativy nespalující tabák jako slibná cesta ke snížení škod způsobených kouřením, prezentace Evy Králíkové, kulatý stůl Snižování rizik u kouření, Hospodářská komora ČR

Druhým aspektem je riziko závislosti. Všechny výrobky obsahující nikotin mohou způsobit, udržovat i prohlubovat závislost. Podle prof. Králíkové je tedy potřeba brát v úvahu pro i proti alternativ cigaret: na jedné straně mohou nahradit nikotin získaný kouřením a pomoci s odvykáním na cigaretách, ale je tu také riziko, že způsobí závislost u dětí, dospívajících, u nekuřáků. „Na základě dostupných znalostí přínosy převáží, jak ze zdravotního pohledu, tak i ekonomicky,“ hodnotí Eva Králíková.

Vhodná náhrada pro kuřáky, nevhodné riziko pro děti

Jindřich Vobořil coby staronový Národní protidrogový koordinátor České republiky harm reduction a nikotinové alternativy cigaret podporuje: „Jde o podporu přechodu uživatelů z tabáku k užívání nikotinu v méně rizikových formách, například v podobě nikotinových sáčků nebo elektronických cigaret,“ uvádí. Zde je však důležité zdůraznit, že se má jednat o změnu návyků současných kuřáků. Ale určitě nesmí jít o otvírání jakési „vstupní brány“ pro nové uživatele, jak varuje ministerstvo zdravotnictví:

„O harm reduction se jedná ve chvíli, když to pomáhá kuřáku cigaret zbavit se závislosti na tabákových výrobcích; nebezpečné to je, pokud se to stane alternativní drogou pro nekuřáky, zejména pro mladistvé,“ uvedla pro server Vitalia.cz Martina Koziar Vašáková, náměstkyně ministra zdravotnictví ČR a specialistka na plicní onemocnění. „Z hlediska odborných společností a ministerstva a ve shodě s paní prof. Králíkovou říkáme, že nikotinové sáčky mohou být vhodnou náhradou nikotinu pro kuřáka, který chce odvyknout kouření tabákových výrobků. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o nikotin, tedy látku, na kterou vzniká závislost a není bez zdravotních rizik, nemůžeme doporučit, aby byly tyto nikotinové sáčky volně dostupné pro nekuřáky, zejména mladistvé a děti,“ říká lékařka, která je také přednostkou Pneumologické kliniky 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze a předsedkyní České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.

Na skutečnost, že nikotinové sáčky se stávají módním trendem již na základních školách, jsme na serveru Vitalia.cz už dříve upozorňovali. Podle dat prezentovaných na kulatém stole Hospodářské komory riziko coby „vstupní brány“ ke škodlivějším produktům není významné.

Otázky a pochybnosti samozřejmě vyvolává spojení nízkorizikových produktů s výrobci klasických cigaret a tlak na podporu zejména nikotinových sáčků bez ohledu na kategorii uživatele. „Dostupnost alternativních výrobků stejně jako konvenčních cigaret pro děti a nezletilé by měla být přísně omezena,“ říká k tomu Viktor Mravčík, vedoucí výzkumu IRAP a odborník na oblast závislostí. Pro ostatní uživatele by z pohledu specialistů tyto produkty měly být naopak zatraktivněny vůči cigaretám, čímž obhajují mimo jiné i – u cigaret již dlouho zakázané – příchutě. Doporučují stejnou nebo větší dostupnost alternativních tabákových výrobků oproti cigaretám, a to i finanční. „Obsah nikotinu v alternativních výrobcích by pak neměl být příliš omezen, ať jsou atraktivním biologickým substitutem konvenčních cigaret pro kuřáky,“ říká odborník.

Alternativy jsou účinné při odvykání kouření

Podle Viktora Mravčíka je nutné informace o škodlivosti nikotinových alternativ vždy uvádět v kontextu s riziky kouření tabáku. Adiktolog shrnuje závěry vycházející z odborných studií: „Alternativní produkty jsou podle nejlepších dostupných důkazů mnohem méně škodlivé než konvenční cigarety. Alternativy nenormalizují kouření cigaret. Fungují jako biologické a ekonomické substituty konvenčních cigaret a jsou účinné při odvykání kouření,“ uvedl Viktor Mravčík v rámci své prezentace. „Veřejnost včetně kuřáků je mylně informována o rizicích a přínosech alternativních výrobků. Znevýhodňovat alternativy ve vztahu ke konvenčním cigaretám je z veřejno-zdravotního hlediska kontraproduktivní,“ dodává ještě.

Opět se tedy dostáváme k výroku, který již zazněl: Ideální je nekouřit. Pokud již kouříte a nedokážete přestat, odborníci doporučují přechod na jinou alternativu nikotinu. Snahou všech by měla být prevence, podpora abstinence a odvykání. Jak však uzavírá Jindřich Vobořil: „Svět bez tabáku, alkoholu a dalších drog je iluze. Realita je snižování rizika.“