Bezpečná hranice pití neexistuje

Alkohol přitom patří mezi drogy a pro tělo představuje jed. „Neexistuje žádná hranice, která by určovala bezpečnou míru pití. Škodlivá je jakákoliv dávka alkoholu,“ upozornila u příležitosti Mezinárodního dne jater předsedkyně sdružení ambulantních diabetologů Marcela Szabó.

Jak jsme nedávno upozornili,i přesto Češi s alkoholem nakládají spíše jako s potravinou, než jako s drogou. „Pití alkoholu v české populaci je dlouhodobě na vysoké úrovni. Spotřeba alkoholu v ČR odpovídá 10 l čistého alkoholu na osobu. Denně pije alkohol přibližně 10 % dospělé populace a podíl denních konzumentů dlouhodobě roste,“ uvádí souhrnná zpráva s tím, že ročně u nás zemře v souvislosti s konzumací alkoholu 6–7 tisíc lidí.

A zpráva se dotýká i jedné citlivé oblasti – popíjení alkoholu dětmi. „Asi jako největší problém vnímám, že zatím nedokážeme v naší liberální společnosti dosáhnout společenský konsenzus, který by přirozeně vedl ke změnám některých postojů a návyků. Například, 95 % dětí mladších 16 let stále svou první zkušenost s alkoholem získává z rukou rodičů,“ komentoval souhrnnou zprávu národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „Přitom v rodinách by měl být naopak základ prevence. Bez společenského konsenzu ani netvrdší regulativní opatření pravděpodobně nebudou příliš účinná,“ dodává.

Alkohol a děti 17 % 11letých, 43 % 13letých, 76 % 15letých a 95 % 16letých někdy v životě pilo alkohol,

přibližně polovina z nich uvedla pití alkoholu v posledních 30 dnech,

39 % 16letých studentů pilo v posledních 30 dnech nadměrné dávky alkoholu (tj. 5 a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti),

12 % jednou týdně nebo častěji. Zdroj: Úřad vlády ČR, Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021

Alkohol svým dětem nabízí i někteří rodiče

Nezisková organizace Suchej únor v polovině dubna představila výsledky průzkumu, který říká, že skoro dvě pětiny rodičů nabídly svému dítěti alkohol před jeho 15. rokem.





Více než pětina rodičů v průzkumu zároveň přiznala, že svým potomkům mladším 15 let alespoň občas dají alkohol k ochutnání při společenských událostech. 57 % rodičů dokonce soudí, že je lepší, když dítě ochutná alkohol před osmnáctinami v domácím prostředí.

Průzkum také poukázal na to, že velmi často jsou ochutnávky alkoholu spojeny s pivem, přičemž nejčastěji rodina nalévá dětem nealko či alko ochucená piva, takzvané radlery. Ve sklenicích dětí ale končí také nealkoholická a alkoholická piva bez příchutě.

Děti a pivo Ochucené pivní nápoje pije dle odpovědí rodičů 36,4 % dětí ve věku 11–15 let, a dokonce i 11,1 % dětí ve věku 3 – 6 let.

23 % (každé 4. dítě) pije nealkoholická ochucená piva, 3 % dětí dávají rodiče i alkoholická ochucená piva (radlery).

Radlery s obsahem do 0,5 % alkoholu většina rodičů (56,5 %) nepovažuje za alkoholické nápoje. Dokonce ani radlery s obsahem kolem 2 % alkoholu podle každého desátého rodiče (9,9 %) nejsou alkoholickým nápojem.

Tyto nápoje považuje každý 4. rodič (27,2 %) za bezrizikové. Nejvyšší podíl (36,7 %) má tento názor mezi rodiči dětí ve věku 11 – 15 let.

Čtvrtina rodičů (24,9 %) považuje tyto nápoje za zdravější než klasické limonády. Mezi rodiči dětí ve věku 11 – 15 let je to dokonce třetina (32,6 %). Zdroj: Suchej únor, tisková zpráva kampaně Nechmel děti

Rizika radlerů, nealko piv a piva

Odborníci ale před benevolencí k pivům varují. „Na prvním místě je obsah alkoholu. I když jde o takzvanou nealko variantu, půlprocentní obsah alkoholu je pro drobné dětské tělo podobný, jako když si dá dospělý normální pivo,“ upozorňuje Petr Popov, primář Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze.

Navíc pod vlivem dostupnosti, atraktivního balení a silného marketingu si děti na radlery i piva zvykají už od malička. „Zvykají si na hořkou chuť chmele. Je reálný předpoklad, že ji tím spíš budou vyhledávat ve vyšším věku. A samozřejmě jde také o kulturní návyk – na to, že pít pivo, byť namixované či nějak upravené, je už od dětství normální,“ doplňuje Petr Popov.

„Je jedno, zda je pivo alko nebo nealko – je to stále pivo. Je to stejné, jako když by byl bílý prášek ´bez kokainu´ vypadající stále jako kokain a rodiče si dali svoji ´lajnu´ a děti by měly svoji ´soft´ verzi. Ačkoli to vypadá ujeté, je to v principu stejné. Rozdíl je akorát v tom, že zrovna tato droga, tedy alkohol, je nyní v těchto časech legální, a tak ani moc nepřidá nikomu divné její sdílení,“ doplňuje přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty a VFN Michal Miovský. „Učíme si vlastní děti na pivní a alkoholovou kulturu, normalizujeme jim toto chování a stíráme tím docela důležité hranice. Pak jsou rodiče občas překvapení, co vše se těmi hranice setře a jak o alkoholu jejich děti přemýšlí a kam je to posouvá jako spotřebitele o pár let později,“ varuje lékař.

Podle ředitele neziskové organizace Suchej únor Petra Freimanna se ne/alko piva a radlery se na trhu silně etablovaly. „Nicméně je důležité s nimi – minimálně u dětí – zacházet podobně, jako s alkoholickými nápoji, kde je obsah alkoholu i pozice nápoje v regálech jasně vymezená. V případě nealkopiv, všemožných ´pivních limonád´ a radlerů je situace komplikovanější právě proto, že mohou být – a často také jsou – vnímány právě jako jakési limonády. Ať už svým názvem, balením, pozicováním na trhu a v neposlední řadě tím, jak jsou prezentovány. V reklamách, nebo umístěním v obchodech,“ doplňuje Petr Freimann.

Většina rodičů pije občas před dětmi

Kromě toho, že rodiče dětem nebudou dávat pít pivo, mohou situaci pomoci tím, že jim půjdou příkladem. Průzkum totiž také ukázal, že 78 % dotázaných rodičů aspoň občas pije alkohol doma před svými dětmi ve věku 3–15 let. Více než dvě třetiny tak činí občas a 11 % často.

Průzkum vypracovala nezisková organizace Suchej únor ve spolupráci s výzkumnou agenturou Nielsen Admosphere v rámci kampaně s názvem Nechmel děti. Ta má za cíl inspirovat rodiče k uvědomělému přístupu při podávání alkoholu dětem.

Sběr dat proběhl online v únoru 2022. Analýza dat se uskutečnila na reprezentativním vzorku 1 006 rodičů dětí ve věku 3–15 let.